Seuraava iso mittelö käydään viikonloppuna menehtyneen korkeimman oikeuden tuomarin Ruth Bader Ginsburgin seuraajasta.

Uuden tuomarin nimittäminen on Trumpille tapa jättää pitkäaikainen jälki Yhdysvaltain politiikkaan. Epävarmaa tosin on, millainen vaikutus tällä on äänestäjiin.

Trump saanee lisävirtaa positiivisesta gallup-kehityksestä, vaikka muutokset ovatkin hänen näkökulmastaan hitaita.