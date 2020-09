Näin syntyy Viking Linen uusi alus kiinalaisella telakalla – Korona vaikeuttanut ihmisten ja osien liikettä

Tämä laiva on ainoa positiivinen asia Viking Linelle tällä hetkellä, sanoo projektijohtaja Kari Granberg.

XIAMEN, KIINA Tutun värinen risteilyalus seisoo Etelä-Kiinan meren rannassa. Hehkuvan punaisessa kyljessä lukee isoin valkoisin kirjaimin Viking Line.

Viking Glorya on rakennettu Xiamenissa Etelä-Kiinan meren rannalla jo yli kolmen vuoden ajan. Laivaa rakentaa parhaillaan 700 kiinalaista työntekijää.

Työmiehiä kulkee rakennustelineiden lomitse teräsportaita pitkin tasaisena virtana laivan uumeniin.

Runkoa täplittävät ikkunat ovat vielä foliomaisten levyjen peitossa. Kuutioksi pakattu hyttimoduuli liitää keltaisessa metallikehikkohississä ilmojen halki laivan kupeessa olevasta aukosta sisään.

Kiinalaisia työntekijöitä menee työvuoroon Viking Gloryn uumeniin. 700 kiinalaista rakentaa Viking Linen suurinta matkustaja-autolauttaa Xiamenissa. Kirsi Crowley / Yle

Uusi loistoristeilijä Viking Glory on myöhässä.

Koronapandemia on kurittanut niin Viking Linea kuin sen isointa rakennusprojektia kovalla kädellä. Suomessa matkustajaliikenne on hiljentynyt ja väkeä on lomautettu. Mutta telakalla rakentajien taistelutahto elää.

– Tämä on ehkä ainoa positiivinen asia Viking Linelle tällä hetkellä. Rakennamme jotain uutta, huokaa projektijohtaja Kari Granberg.

Hän on valvonut rakentamisen laatua Kaakkois-Kiinassa Xiamenissa viime vuodet parinkymmenen suomalaisen Viking Linen asiantuntijan kanssa.

Kiirettä valmistua ei ole

Viking Gloryn piti alunperin päästä Turun ja Tukholman reitille vuoden vaihteessa. Nyt laivaa odotetaan neitsytmatkalleen ensi vuoden loppusyksystä – ellei koronapandemian toinen tai kolmas aalto vesitä uusiakin suunnitelmia.

– Meidän tehtävänämme on saada laiva valmiiksi, kun sitä tarvitaan. Nyt ei ole paniikkia. Kuten tiedetään, Skandinaviassa, Ruotsissa ja Suomessa bisnes on huonoa, joten kiirettä ei ole, Granberg sanoo.

Viking Gloryn projektia Xiamenissa johtava Kari Granberg sanoo, että Viking Glory on ainoa positiivinen asia Viking Linella tällä hetkellä. Se luo toivoa tulevaisuuteen. Kirsi Crowley / Yle

Seisomme Viking Gloryn tulevalla aurinkokannella. Sieltä näkyy Xiamen Shipbuilding Industry -telakan valtava satamaan kaiverrettu rakennusalue. Vieressä kootaan kymmenien metrien korkuisia tuuliturbiineja.

Viking Gloryn edessä meren rannassa seisoo jykevä norjalaisen Siem-yhtiön autolautta. Sen perässä lukee Monrovia. Alus on liputettu Liberiaan.

Koronavirus pysäytti koko telakan toiminnan tammikuun 24. päivä. Silloin alkoi kiinalaisen uudenvuoden loma. Kymmenen päivän kuluttua väen piti palata töihin, mutta Wuhanista levinnyt koronaviruspandemia sulki lähes koko maan.

Korona jumiutti rakentamisen

Xiamenissa karanteenia kesti 20 päivää. Kari Granberg oli jäänyt Xiameniin. Hän katseli tyhjiä katuja ja palmupuita parvekkeeltaan.

Helmikuun puolivälin jälkeen työt edistyivät säästöliekillä. Vain kolmannes rakentajista pääsi työmaalle. Muut olivat jääneet jumiin kotiprovinsseihinsa. He pääsivät palaamaan vasta maalis-huhtikuussa.

Viimeisenä takaisin pääsivät Suomeen lomalle lähteneet Viking Linen kollegat. Kuusi työntekijää palasi vasta elokuussa kolmen viikon karanteenin jälkeen.

Hyteissä on jo hiustenkuivaajat valmiina. Hytit valmistetaan liukuhihnalla Kiinassa telakan vieressä. Kirsi Crowley / Yle

Laadunvalvojat olivat poissa kuukausia

Kenneth Johansson on yksi monista, jotka pääsivät telakalle vasta elokuussa. Maahan palattua hän vietti yhteensä kolme viikkoa karanteenissa.

Johansson esittelee laivan uumenissa Azipod-ruoripotkurijärjestelmää. Sitä ei näy, sillä se on valtavan oranssin telttakankaan alla. Nyt näkyy vain peittoja ja putkia.

Kenneth Johansson valvoo, että Viking Gloryn energiatehokas teknologia asennetaan oikein. Suojapeitteen alla löytyy Azipod-potkurijärjestelmä. Kirsi Crowley / Yle

Johansson sanoo, että kaikki laitteet saatiin toimitettua ennen koronavirusta. Mutta se ei yksin riitä. Ongelmana on, että yhteistyökumppanien asiantuntijat Suomesta eivät pääse maahan. Kiinaan on ollut hankala saada viisumeja.

Kolmannes laivasta on yhä rakentamatta

Viking Glory ei näytä vielä lähellekään valmiilta. Raamit on kasassa, mutta paljon on vielä tekemistä. Pandemia hidastaa rakentamista yhä.

Kolmannes laivasta on yhä rakentamatta, laskee Zeng Zhen Yu. Hän johtaa Viking Gloryn rakennustyötä kiinalaisen telakan Xiamen Shipping Industryn edustajana. Työhön kuluu vuosi, hän arvioi.

Tämäkin tosin riippuu koronaviruspandemiasta.

Aikataulu laahaa, koska monia tarvikkeita ei saatu toimitettua ulkomailta. Työt ovat siellä pysähtyneet. Kuljetuskin on hitaampaa, koska rahtilaivoja ja -lentoja on tavallista vähemmän. Voimme kuljettaa tavaraa vain junalla, Zeng kertoo.

Zengin työhuoneen pöydällä on Viking Gloryn pienoismalli. Kun sopimus Viking Linen kanssa allekirjoitettiin yli kolme vuotta sitten, urakka tuntui hänestä kutkuttavan haastavalta. Kyseessä oli tehtaan historian isoin projekti.

Nyt Zeng näyttää väsyneeltä istuessaan työhuoneessaan.

– Olen huolissani laivan valmistumisaikataulusta ja olen hyvin väsynyt, hän sanoo.

Telakka on ylittänyt jo budjetin

Niin aikataulut kuin budjetti ovat venyneet koronaviruspandemian takia.

– Olemme ylittäneet jo alkuperäisen budjetin. Rehellisesti sanottuna menetämme nyt rahaa. Mutta tämä on telakalle uusi haasteellinen projekti. Opimme tästä kokemuksesta, Zeng sanoo.

Kari Granberg ja Zeng Zhen Yu vastaavat Viking Gloryn rakentamisesta Xiamenissa. Kirsi Crowley / Yle

Viking Linen Kari Granberg taas sanoo, että urakka pysyy budjetissa. Viking Linen puolelta on vähennetty esimerkiksi työtunteja, kun asiantuntijat Suomesta eivät ole päässeet Kiinaan.

Aluksen budjetiksi ilmoitettiin urakan alussa 190 miljoonaa euroa.

Zengkään ei halua kertoa summista ja painottaa, että niin Viking Line kuin telakka ovat paiskineet täysillä töitä projektin eteen. Mutta karanteenirajoitukset maksavat rahaa.

– Aika on suurin kustannus, Zeng sanoo.

Kuluja on yritetty karsia etsimällä eurooppalaisia tuotteita, joita rakennetaan Kiinassa ja hakea kiinalaisia tehtaita, jotka tekevät korkeaa laatua.

Telakka on joutunut kouluttamaan insinöörejä Kiinassa tuntemaan ulkomailta tuotua teknologiaa, koska ulkomailta tulevat asiantuntijat eivät pääse maahan. Tämäkin vie aikaa ja rahaa.

Suurimmat osat valmistetaan Euroopassa

Viking Linen päätöksestä rakentaa ensimmäistä kertaa Kiinassa on kirjoitettu paljon. On kerrottu, että Euroopassa telakat olivat joko täynnä tai liian kalliita kuten Raumalla.

Kari Granberg matkusti 21 telakalla Kiinassa ja Euroopassa ennen päätöstä valita Xiamen Viking Gloryn rakennuspaikaksi. Toki rakentaminen Kiinassa on vähän halvempaa, hän myöntää.

Yhtiö päätyi valitsemaan Xiamenin telakan, koska se oli tehnyt autolauttoja jo aiemmin ja teräsrakentaminen oli hallussa.

Suuri osa isoista osista tulee kuitenkin Suomesta ja Euroopasta. Moottorit rakennetaan Vaasassa, ruoripotkurijärjestelmä Helsingissä. Hissit tulevat Koneelta ja suunnittelukin on tehty Suomessa.

Kari Granberg luottaa siihen, että laiva valmistuu ajallaan. Hänestä nyt voi vain toivoa paluuta normaaliin ja odottaa, että matkustajat palaavat Ruotsin-laivoille.

