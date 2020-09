Elinkeinoministeri Lintilä: Trafigurasta uusi selvitys, ikäviä epäilyksiä – Yle kertoi eilen Suomen kaivoskumppanin uusista talousepäselvyyksistä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on kommentoinut ensimmäistä kertaa julkisuudessa Suomen valtion kaivoskumppanista Trafigurasta eilen paljastuneita uusia tietoja.

Ylen MOT-ohjelma paljasti eilen, että uuden tietovuoden mukaan pankit ovat tehneet Trafigura-yhtiöstä lukuisia rahanpesuilmoituksi Yhdysvalloissa.

Ilmoitukset on tehty Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alaiselle rahanpesua valvovalle yksikölle. Ilmoitukset ovat koskeneet Trafigura-yhtiöön liittyviä kymmenien miljardien eurojen arvoisia epäilyttäviä tilisiirtoja.

– Tällaiset epäilykset ovat erittäin ikäviä. Ne eivät saisi kuulua yrityskulttuuriin, Lintilä sanoi maanantaina iltapäivällä Oulussa.

Miksi Trafigura valittiin Terrafamen osaomistajaksi vuonna 2017?

– Silloin käsittääkseni Terrafamelle haettiin kumppania, joka tulisi myös pääomittamaan Terrafamea.

Millainen selvitys tuolloin tehtiin Trafigurasta?

– Trafiguran osalta tehtiin ulkopuolisen tarkastajan selvitys niin laajana kuin voitiin. Minulle esiteltiin se selvitys virkavastuulla. Siinä ei ollut mitään sellaista, joka olisi vaikuttanut siihen, että Trafigura ei pystyisi olemaan mukana.

Ryhdytäänkö nyt tuota vuoden 2017 selvitystä tarkastelemaan uudella tavalla?

– Uskon, että omistajaohjausyksikkö käy sen selvityksen läpi.

Millainen mainehaitta tästä on tullut Suomelle?

– En ala sitä arvoida, millainen mainehaitta siitä tulee tai on tullut.

Mihin toimiin Suomen valtio ryhtyy nyt?

– Nyt on ilman muuta syytä selvittää, mitä on tapahtunut. Sitä omistajaohjausyksikkö nyt tekee. Minulla ei ole ainakaan vielä mitään tietoja edes näistä epäilyistä, jotka olivat julkisuudessa. Nämä kaikki tiedot olivat Ylen (uutisoimia), ja Yle ei ole niitä ainakaan minulle kertonut.

– Tietysti nyt odotetaan myös tietoja siitä, että mitä kaikkinensa nämä ilmiannot pitävät sisällään. Ovatko ne aiheellisia ja mihin toimenpiteisiin ne vaikuttavat. Ja sen jälkeen on varmaan syytä arvioida, millainen mainehaitta on mahdollisesti tullut.

Trafigura on kansainvälinen raaka-ainejätti, jolla on toimintaa kymmenissä maissa. Trafigurasta tuli Suomen valtion kaivoskumppani, kaivosyhtiö Terrafamen merkittävä osakas ja rahoittaja vuonna 2017.

Trafigura omistaa kaivosyhtiöstä noin 30 prosenttia ja Suomen valtio noin 70 prosenttia.

Vuonna 2017 vakuutettiin, että Trafiguran taustat on tarkistettu

Elinkeinoministeri Mika Lintilä toimi elinkeinoministerinä myös vuonna 2017.

Lintilä vakuutti tuolloin, että valtio oli tarkastanut uuden yhtiökumppaninsa taustat. Selvityksessä oli Lintilän mukaan käytetty myös ulkopuolista konsulttia, jonka nimeä ministeri ei suostunut kertomaan liikesalaisuuteen vedoten.

Lintilä ei halunnut eilen sunnuntaina kommentoida Trafigurasta esille tulleita uusia tietoja. Yle kysyi kuitenkin Lintilältä selvityksestä, joka Terrafamesta tehtiin vuonna 2017. Lintilä vastasi sanomalla, että "minä en muista koko tarkastusta".

Yle on uutisoinut Trafigura-yhtiön epäilyttävistä taustoista jo vuonna 2017.

Uutisjutuissa on esimerkiksi kerrottu, että yhtiö on liitetty aiemmin useisiin korruptio- tai ympäristöskandaaleihin. Yle myös kertoi, että yhtiö on junaillut korruptiosta syytetyn angolalaisen kenraalin liiketoimia. Trafiguran johto on myös perustanut satoja yhtiöitä veroparatiisiin.

Terrafamen pääomistaja kommentoi tänään, etteivät uudet epäselvyydet vaikuta Terrafamen toimintaan.

