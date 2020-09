Rahavaikeuksissa olevat kunnat etsivät säästöjä kaikkialta – Jyväskylässä uhataan lopettaa maahanmuuttajalasten äidinkielen opetus

Moni kunta painii tänä syksynä talousvaikeuksissa ja etsii säästökohteita eri paikoista. Esimerkiksi Jyväskylässä lopetusuhan alla (siirryt toiseen palveluun) on oman äidinkielen opetus ulkomaalaistaustaisille lapsille. Kielenopetusta on nyt tarjolla kaksi oppituntia viikossa.

Moni vanhempi on asiasta huolissaan.

– Ymmärrämme, että opetus ei takaa sitä, että lapsemme osaisivat täydellisesti omaa kieltään. Vanhempien täytyy myös itse panostaa kielen opettamiseen, mutta kaupungin järjestämät oppitunnit ovat tässä suurena apuna, sanoo Kira Mirutenko, jonka 8-vuotias tytär opiskelee venäjää koulun jälkeen.

Vaikka venäjää kotikielenä opiskelee noin sata lasta, jo lähes 150 venäläistaustaista vanhempaa on maanantain aikana allekirjoittanut kaupungille osoitetun vetoomuksen opetuksen säilyttämisestä.

Yhteensä omaa äidinkieltä opiskelee Jyväskylässä noin 500 lasta. Eri kieliä on 25 ja ryhmiä 72. Opetuksen lopettaminen säästäisi vajaat 57 000 euroa vuodessa, sillä valtio kustantaa yli 80 prosenttia opetuksesta.

Kaksi vuotta sitten Englannista Suomeen muuttanut Kerry Garman on ollut tyytyväinen opetuksen laatuun, eikä ollut aiemmin kuullut siitä, että tunnit voidaan lopettaa.

– Opettajat ovat erinomaisia, lapseni tykkäävät tunneista tosi paljon. Tämä tuli meille yllätyksenä. Lapset kyllä oppivat englantia koulussakin, mutta on hienoa, että on myös ylimääräisiä tunteja, joissa ihmisillä on samantasoinen englanti kuin heilläkin.

Heikossa taloustilanteessa käännetään kaikki kivet ja kannot

Jyväskylän perusopetuspalveluiden palvelujohtaja Sami Lahti huomauttaa, että virkamiehet ovat kirjanneet säästölistalle kaikki mahdolliset palvelut, joita kaupunki tarjoaa ylimääräisenä.

– Kun meidän taloustilanne on erittäin heikko, niin on käännetty kaikki kivet ja kannot ja katsottu, että mistä niitä säästöjä saa aikaiseksi. Tietenkin ensisijaisena ovat ne niin sanotut ei-lakisääteiset palvelut, joita opetuksen sisällä on. Koska oman äidinkielen opetus ei ole lakisääteinen palvelu, niin toimialajohtaja on nostanut sen yhdeksi vaihtoehdoksi listalle. Onhan siellä paljon muitakin. Sieltä sitten arvioidaan, mitä voidaan ottaa käyttöön.

Muita vaihtoehtoja ovat muun muassa luontokoulun toiminnan lakkauttaminen, perusopetuksen tuntijaon pienentäminen ja oppilashuollon psykiatrisista sairaanhoitajista luopuminen.

Keskiviikkona sivistyslautakunnan kokouksessa päätetään talousarvion kokonaissummasta ja vasta joulukuussa päätetään yksittäisistä säästökohteista. Kaikki esityslistan kohdat eivät siis välttämättä toteudu, mutta vastaavasti silloin säästöjä joutuu etsimään muualta.

– Päättäjien täytyy arvioida, että onko se palvelu sellainen, jota täytyy kaupungin näkökulmasta ylläpitää. Meillä on paljon oppilaita, joiden oma äidinkieli ei ole suomi, niin uskon, että sitä kautta se vaikuttaisi aika monenkin perheen elämään. Mutta tällä hetkellä asia ei ole kiveen hakattu, vaan vuoden lopussa katsotaan, mitkä on meidän keinot toimia.

– Eli jos oman äidinkielen opetus kuitenkin järjestetään, niin täytyy katsoa, että mistä muualta opetuksessa saadaan säästettyä sama summa, sanoo Lahti.