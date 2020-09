Ruotsin hallitus esittää ennätyselvytystä pandemian takia – Satsauksista voivat hyötyä myös suomalaiset yritykset

TukholmaRuotsin hallitus esitteli tänään historiallisen budjetin, jonka tarkoituksena on nostaa Ruotsi koronakriisistä.

Ensi vuoden budjettiin esitetään uusia menoja 10,1 miljardin euron edestä. Yleensä lisäsatsauksia on esitetty keskimäärin noin kolmella miljardilla eurolla viime vuosina. (siirryt toiseen palveluun)

Pitkin pandemiaa hallitus on antanut myös lisäbudjetteja koronakriisin hoitoon. Niiden toimien kokonaissumma yltää myös noin 10 miljardiin euroon.

Ruotsissa on totuttu viime vuosina näkemään ylijäämäisiä budjetteja. Maassa on nautittu reippaasta talouskasvusta ja velkaa on voitu maksaa pois.

Tällä kertaa budjetti on alijäämäinen ja valtion velka nousee 42,6 prosenttiin bruttokansantuotteesta. . Se oli ennen kriisiä noin 35,2 prosenttia bkt:stä.

Vertailun vuoksi Suomen valtionvelka keikkuu tällä hetkellä 60 prosentin tuntumassa bkt:stä.

Painopistealueet suomalaisille suotuisia

Koronapaketissa painotetaan satsauksia terveydenhoitoon, opetukseen sekä ympäristöystävällisiin ratkaisuihin.

Ruotsin menolisäyksiä on seurattu tarkasti myös Suomen toimesta. Poikkeuksellisen isoista satsauksia on toivottu kauppoja myös Suomeen.

–Näillä kaikilla painotetuilla aloilla on suomalaisilla mahdollisuuksia, sanoo neuvonantaja Lars Hagebris Business Finlandin Ruotsin toimistolta.

Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan suomalaisten osaamiselle on kysyntää Ruotsin liikenteen sähköistämisessä. Focke Strangmann / EPA

Kysyntää sähköbusseista ja tuulivoimasta

Hallitus haluaa kehittää kuljetusalaa ja joukkoliikennettä sähköiseksi.

–Suomessa on useita kiinnostavia yrityksiä, joilla on toimintaa tällä alalla. Göteborgissa on puolestaan iso autoalan keskittymä, mutta heillä on suuri pula osaamisesta, Hagebris sanoo.

Business Finland on esitellyt Göteborgin alueelle yritysten osaamista Oulusta, Tampereelta ja Espoosta.

– Verkkokauppa on kasvanut pandemian aikana valtavasti, mutta pakettien kuljettaminen täytyy saada ympäristöystävällisemmäksi. Tähän kaivataan ratkaisuja, Hagebris muistuttaa.

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin neuvonantaja Markku Sirviö uskoo suomalaisen tuulivoimaosaamisen kysyntään. Michaela Begsteiger / AOP

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin neuvonantaja Markku Sirviö nostaa esille myös ympäristöystävällisen teknologian.

– Ruotsi haluaa parantaa asuntojen energiatehokkuutta korjausrakentamisella. Siinä meidän rakennusalallamme on annettavaa. Myös näiden rakennusmateriaalien kysyntä kasvaa, sanoo Sirviö.

Budjettiesityksessä tuetaan myös tuulivoiman ja aurinkoenergian kasvattamista.

– Näistä nostan esille Suomen konsultointiosaamisen tuulivoimarakentamisessa ja myös aurinkopaneeleiden kehittämistyön, jota meillä tehdään paljon, hän sanoo.

Budjettiesitykseen kuuluu tilapäinen verovähennys yrityksille, jotka investoivat eivätkä lykkää hankintoja pandemian takia.

Tätä verovähennystä ei ole Sirviön mukaan korvamerkitty ruotsalaisiin koneisiin ja laitteisiin.

Suomalaisen metalliteollisuuden tuotteilla on jo ennestään vahva kysyntä.

Ruotsin valtiovarainministeri Magdalena Andersson esitteli historiallisen koronabudjetin tänään. Valda Kalnina / EPA

Ruotsin tavoitteena 75 000 työpaikkaa

Ruotsin hallitus arvioi, että työttömyys nousee tänä vuonna yli yhdeksän prosentin. Ennen koronakriisiä se oli seitsemän prosentin korvilla.

Tavoitteena on luoda 75 000 uutta työpaikkaa, muun muassa nostamalla koulutustasoa.

– Uskon, että digitaaliset oppimisratkaisut voivat olla yksi keino tässä, varsinkin aikuisten koulutustason nostossa, sanoo Hagebris.

– Näissä ratkaisuissa Suomi on fantastisen taitava.

Suomi on myös pitkällä terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa. Niistä uskotaan myös olevan kysyntää, kun Ruotsi alkaa paikata hoito- ja hoivavelkaansa.

Terveysteknologioihin erikoistunut neuvonantaja Nima Jokilaakso Business Finlandilta Tukholmasta kertoo, että Ruotsissa on rakennettu jo ennen pandemiaa useita uusia sairaaloita ja vanhainkoteja. Samalla punnitaan tarkkaan, mitä palveluita niissä tarjotaan.

– Esimerkiksi Suomen innovaatiot siitä, miten potilaita hoidetaan fyysisesti ja etänä, datan käyttö hoidossa ja lääketekniset varusteet ovat herättäneet paljon kiinnostusta Ruotsissa. Suomen osaamiseen myös luotetaan terveyssektorilla, Jokilaakso kertoo.

Hankintojen ehdot vielä auki

Ruotsin historiallinen budjettisatsaus on julkista rahaa. Vielä ei ole tiedossa, miten esimerkiksi kunnat saavat valtuuksia tehdä hankintoja Ruotsin ulkopuolelta.

– Pienet -ja keskisuuret yritykset ovat yleensä tehneet kauppoja toisten yritysten kanssa. Niillä on ollut vähemmän mahdollisuuksia olla mukana varsin pitkissä hankintaprosesseissa julkisen sektorin kanssa, Jokilaakso kertoo.

–Tässä tapauksessa voi ajatella, että ruotsalaisella yrityksellä voi olla raamisopimus ja se voi käyttää suomalaisia alihankkijoita. Silloin on erittäin tärkeää, että on kontaktiverkostoa, jotta pääsee sopimuksiin kiinni.

