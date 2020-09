Toimittajalta: Populistit juhlivat, Italia leikkaa yli kolmanneksen kansanedustajistaan – aluevaaleissa vasemmisto otti torjuntavoiton

“Syyskuun 20. ja 21. päivä leikkaamme 345 parlamenttipaikkaa. Valtio säästää 300 000 euroa päivässä eli yli 109 miljoonaa vuodessa. Enemmän kuin tavallinen veronmaksaja tienaa kymmenessä vuodessa!”

Näin julisti Italian ulkoministeri, populistipuolue Viiden tähden liikkeen entinen johtaja Luigi di Maio Facebook-kanavallaan elokuussa.

Ja niin kävi. Tänään ja eilen järjestetyssä kansanäänestyksessä yli kaksi kolmesta äänestäjästä näyttää illansuussa julkaistujen arvioiden mukaan antaneen tukensa perustuslakimuutokselle, jonka myötä maan parlamentin edustajista poistuu yli kolmannes.

Ylähuoneessa määrä tippuu 630:sta 400:ään, alahuoneessa taas 315:stä 200:een.

Kyseessä on erävoitto hallituspuolue Viiden tähden liikkeelle, jonka kannatus on tippunut pohjalukemiin. He näyttivät äänestäjilleen pitävänsä lupauksensa.

Paljon puhetta, vähän säästöjä

Hallinnon kustannusten leikkaaminen on Italian korruptoitunutta eliittiä vastustamaan syntyneen populistipuolue Viiden tähden liikkeen sydänlupauksia. Pari vuotta sitten puolue ajoi läpi esimerkiksi kansanedustajaeläkkeiden leikkauksen, ja nyt on aika heittää pellolle kansanedustajat.

Kiintoisaa on, että Viiden tähden liike on kylvänyt ideologiansa myös perinteisiin puolueisiin, joita se on itse kritisoinut eliitiksi. Parlamentti nimittäin itse hyväksyi muutoksen varsin yksimielisesti.

Italian parlamentti on kustannuksiltaan Euroopan kallein ja hallintosektori kaipaa rajua tehostamista. Silti moni asiantuntija on huolestunut uudistuksen seurauksista. Moni pitää sitä Viiden tähden liikkeen poliittisena keppihevosena, joka toteutetaan demokratian edustuksellisuuden kustannuksella.

Viiden tähden liikkeen entinen johtaja Luigi di Maio. Alessandro Di Meo / EPA

Hallintokuluihin uudistus tuo tosiasiassa vain kosmeettisen säästön. Kansanedustajien palkoista ja kuluista koituvat säästöt painavat ennusteiden mukaan valtion kassassa alle 0,01 prosenttia.

On myös väärin olettaa, että demokratian tila parantuisi ja päätöksenteko automaattisesti tehostuisi, kun kansanedustajien määrää leikataan. Uudistuksen myötä Italiasta tulee yksi EU-maiden vähiten edustuksellisista demokratioista eli niistä, joilla on vähiten kansanedustajia asukasta kohden.

Vaikka edustajien määrä ei ole verrannollinen päätöksenteon toimivuuteen, asiantuntijat pelkäävät kansalaisten äänen pääsevän aiempaa heikommin kuuluviin – erityisesti syrjäseuduilla.

Aluehallinnossa dominoi oikeisto, keskushallitus jatkaa nuorallakävelyä

Näinä päivinä yli kolmasosa italialaisista äänesti lisäksi itselleen päättäjät seitsemällä hallintoalueella ja yli tuhannessa kunnassa. Italiassa aluevaaleja pidetään tärkeänä mittarina myös kansallisen politiikan trendeille.

Oikeiston nousu Italian politiikassa on päivänselvää. Oikeistopopulistisesta La Legasta, laitaoikeiston Italian veljistä sekä perinteisestä oikeistolaisesta Forza Italiasta koostuva rintama on ennen tämän päivän vaaleja vienyt vasemmistolta hallinnan peräti kahdeksalla alueella viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana.

Hallituspuolueiden Viiden tähden liikkeen ja keskustavasemmistolaisen Demokraattisen puolueen yhteistyö puolestaan ontuu. Puolueet saivat nimitettyä yhteisehdokkaan näissä vaaleissa vain yhdelle alueelle.

Erityisen tarkasti vaaleissa on seurattu Toscanan, Puglian alueita, joilla vasemmiston ja oikeiston kisa näytti gallupeissa tiukalta. Toscanassa vasemmisto on hallinnut vuosikymmeniä.

Keskustavasemmisto näyttäisi alkuillan ennusteiden mukaan säilyttävän molemmilla alueilla paikkansa. Oikeisto lisää kuitenkin tuntuvasti kannatustaan, ja Marchen alueella valta näyttää vaihtuvan vasemmalta oikealle selvin luvuin.

Jos alkuillan ennusteet pitävät paikkansa, oikeisto hallitsee vaalien jälkeen Italian hallintoalueista yli kahta kolmannesta.

Ennen vaaleja arvailtiin, että tulos voi jopa horjuttaa maan heikon hallituskokoonpanon kriisiin. Koska vasemmiston torjuntavoitto on todennäköinen ja Viiden tähden liike saa uudistuksensa, näyttää tämä nyt epätodennäköiseltä.

Se ei silti tarkoita, että hallitus olisi turvassa. Italian politiikan horjuminen vaikuttaa maan ja sitä kautta koko euroalueen, myös Suomen talouteen. Siksi hallituksen tasapainoa on tarkkailtava jatkossakin.

Lue lisää:

Italian hallitusta muodostava Viiden tähden liike on "suuri tuntematon" – 5 tähdellistä syytä, miksi Eurooppa on varuillaan

“Äänestin ennen vasemmistoa, sitten vihreitä ja nyt La Legaa” – tänään mitataan oikeistopopulistien suosiota Italian vasemmistolaisimmassa kolkassa

Italian oikeisto hävisi tärkeät paikallisvaalit täpärästi – Matteo Salvinin yritys horjuttaa hallitusta ei onnistunut