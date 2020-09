Herätys: Vuorotyö tuhoaa sosiaalisen elämän, Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kohtalo ratkeaa, Viking Linen uusi lautta valmistuu myöhässä

Kysely: vuorotyöläisiltä jää juhlimatta tärkeät juhlat joustamattomien työaikojen vuoksi

Tuoreen kyselyn mukaan puolet vuoro- tai keikkatyötä tehneistä kertoo jääneensä paitsi ystävän tai perheen merkittävästä elämäntapahtumasta joustamattomien työvuorojen takia. Helsinkiläiselle Mario Lunalle, 30, alati muuttuva arki on tuttua, mutta voiko silppumaisessa työssä suunnitella elämää pidemmälle? Lue lisää tästä jutusta.

EU vaatii: viranomaisten podcastit ja nettiin jäävät striimit pitää tekstittää

Tekstit on oltava puhuttuna, koska osalla ihmisistä on haasteita näön kanssa. Jyrki Lyytikkä / Yle

Jatkossa viranomaisten on tekstitettävä podcastitkin. Huomisesta alkaen kaikki verkossa olevat tiedot pitää olla kaikkien saavutettavissa. Tekstit on oltava puhuttuna, koska osalla ihmisistä on haasteita näön kanssa. Podcastit puolestaan on tekstitettävä, jotta kuulo-ongelmien kanssa painiva saa tiedon tekstinä.

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen mahdollisesta lakkauttamisesta päätös tänään

Turun hovioikeus päätti syyskuussa 2018 käräjäoikeuden tavoin, että PVL ja sen taustayhdistys Pohjoinen perinne on lakkautettava. Dan Granqvist / Yle

Tänään korkeimman oikeuden (KKO) on määrä antaa päätöksensä uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) lakkauttamisesta. Turun hovioikeus päätti syyskuussa 2018 käräjäoikeuden tavoin, että PVL ja sen taustayhdistys Pohjoinen perinne on lakkautettava. PVL valitti päätöksestä KKO:hon. Poliisin mukaan PVL levittää vihapuhetta maahanmuuttajista, seksuaalivähemmistöistä ja juutalaisista ja toimii väkivaltaisesti. PVL on kiistänyt poliisin väitteet.

Työttömäksi jääneillä ulkomaalaisilla voi olla iso kynnys hakea korvausta

Moni ulkomaalainen sinnittelee mieluummin säästöillä kuin hakee työttömyystukea. Markku Ulander / Lehtikuva

Ulkomaalaisia on koronakriisin aikana ilmoittautunut työttömäksi suhteellisesti vähemmän kuin suomalaisia. Työ- ja elinkeinoministeriöstä arvioidaan, että ulkomaalaisilla on suomalaisia korkeampi kynnys hakea työttömyyskorvausta. Heinäkuussa Migri tiedotti, etteivät koronasta johtuvat väliaikaiset työttömyysjaksot vaikuta oleskelulupiin tänä vuonna. Moni ulkomaalainen sinnittelee silti mieluummin säästöillä, tuttavien avulla ja keikkatöillä kuin koskee tukiin.

Loistoristeilijä Viking Glory on reippaasti myöhässä – koronapandemia jyllää läpi tuotantoketjun

Hyttimoduuleita siirretään Viking Gloryyn Xiamenissa Kaakkois-Kiinassa. Kirsi Crowley / Yle

Viking Line rakennuttaa ensimmäistä kertaa loistoristeilijää Kiinassa. Hinnan piti olla kilpailukykyinen ja toimitus nopeaa. Nyt matkustaja-autolautta Viking Gloryn rakentaminen Kaakkois-Kiinassa on myöhästynyt pahoin. Laivan piti päästä Turun ja Tukholman reitille alun perin vuodenvaihteessa. Sitten tuli korona ja sen mukaiset karanteenit – uusi yritys aalloille on noin vuoden kuluttua. Kaukoidän-kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley kävi telakalla Xiamenissa.

Sateet vähenevät pohjoisessa, etelässä poutaa

Yle

Pohjoisessa tulee tiistaina sadekuuroja ja käsivarren Lapissa sateet voivat olla osin lunta. Tiistai on tuulinen päivä, ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa on myrskypuuskia. Muualla maassa on poutaista. Lue lisää Ylen sääsivuilta.