Norjan hallitus kertoi jätti-investoinnista hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin – mukana myös suomalainen Fortum

Norjan hallitus aikoo tukea hanketta, jossa talteenotettua hiilidioksidia pumpattaisiin merenalaisiin geologisiin muodostelmiin, jotka on tyhjennetty öljystä tai kaasusta.

Norjan hallitus aikoo tukea hanketta, jossa talteenotettua hiilidioksidia pumpattaisiin merenalaisiin geologisiin muodostelmiin, jotka on tyhjennetty öljystä tai kaasusta. AOP

Kyseessä on Norjan hallituksen toinen yritys hiilidioksidin varastointilaitoksen perustamiseen, ensimmäinen yritys kaatui suuriin kustannuksiin.

Norjan hallitus ja suuryritykset ovat julkistaneet rahoitussuunnitelman, jonka tarkoituksena on luoda Norjan teollisuuden suurin ilmastonsuojelujärjestelmä. Hanke on saanut nimen "Langskip", joka tulee viikinkien käyttämistä pitkistä veneistä.

Suunnitelman kokonaiskustannukset voivat nousta 25,1 Norjan kruunuun eli noin 2,4 miljardiin euroon.

Hankkeen ensimmäinen osa on rakentaa hiilidioksidin talteenottojärjestelmä (CCS-järjestelmä) Norcemin sementtitehtaalle Brevikiin, Etelä-Norjaan.

Tehdas on yksi Norjan pahimmista hiilidioksidin lähteistä. Sen päästöistä voidaan saada talteen vajaat puolet, noin 400 000 tonnia vuodessa.

Toinen investointikohde on Oslon jätteenkäsittely- ja polttolaitos, jonka suomalainen energiayhtiö Fortum omistaa puoliksi.

Fortumin suunnitelma Norjassa: Hiilidioksidi napataan talteen voimalaitoksen piipusta ja haudataan merenpohjaan

Norjan hallitus lupaa tukea laitokselle rakennettavalle talteenottojärjestelmälle, jos laitoksen omistajat hankkivat osarahoituksen. Sitä voisi olla tarjolla esimerkiksi EU:lta. Oslon laitoksen päästöistä voitaisiin myös saada talteen noin 400 000 tonnia vuodessa.

Nestemäinen CO2 vanhoihin öljylähteisiin

Norjan hallitus on myös lähdössä tukemaan suuria öljy-yhtiöitä, kuten Shelliä, Equinoria ja Totalia hankkeessa, jossa talteenotettua hiilidioksidia pumpattaisiin nestemäisessä muodossa merenalaisiin geologisiin muodostelmiin, jotka on tyhjennetty öljystä tai kaasusta. Hanke on saanut nimen "Northern Lights", Revontulet.

Tämä hanke kiinnostaa myös Ruotsissa, jolla on tiukat ilmastosuunnitelmat omille laitoksilleen. Ruotsi aikoo olla päästöneutraali vuonna 2045, joten maa tulee tarvitsemaan CCS-järjestelmiä. Niitä se ei aio kuitenkaan rakentaa omalle alueelleen, joten Norjan hanke tulee juuri sopivaan aikaan.

Ruotsin öljynjalostamot, lämpövoimalaitokset ja sementtitehtaat voisivat olla halukkaita tulemaan mukaan Revontuli-hankkeeseen, kertoo Dagens Nyheter -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Norjalla oli vastaavanlaisia suunnitelmia noin kymmenen vuotta sitten, mutta ne kaatuivat suuriin kustannuksiin. Nyt hiilipäästöjen markkinahinta on noussut. Ilmastonmuutoksen edetessä maailmalta löytyy myös enemmän halukkuutta päästöjä vähentäviin investointeihin.

Norjan pääministeri Erna Solberg sanoi Norjan yleisradion NRK:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että hallitus ottaa CCS-hankkeen toteuttamisessa tavanomaista suuremman talousvastuun ja riskin. Norja pyrkii maailman johtavaksi maaksi hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian kehittämisessä.

Lähteet: Reuters, AFP