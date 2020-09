Liikenteessä kuoli elokuussa 22 ihmistä – tavoite liikennekuolemien vähentämisestä jää saavuttamatta

Tieliikenneonnettomuuksissa on tänä vuonna kuollut yhteensä 149 ihmistä, selviää Tilastokeskuksen (siirryt toiseen palveluun)ennakkotiedoista. Elokuussa liikenneonnettomuuksissa kuoli yhteensä 22 ihmistä ja loukkaantui 543 ihmistä.

Luvut tarkoittavat, että Suomi ei tänä vuonna saavuta tavoitettaan liikennekuolemien painamisesta alaspäin.

Tavoitteena oli, että liikennekuolemat saataisiin tänä vuonna painettua puoleen vuoteen 2010 verrattuna. Siihen yltäminen olisi sallinut korkeintaan 136 kuolemaa liikenteessä, mutta luku on nyt ylittynyt jo elokuussa.

Tammi-elokuussa tapahtui kaikkiaan 2 374 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa 149 kuolleen lisäksi loukkaantui 2 934 ihmistä. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna kuolleita oli 4 enemmän ja loukkaantuneita puolestaan 364 vähemmän.

Kuolleista 89 oli liikkeellä pakettiautolla, 15 moottoripyörällä ja 2 kuorma-autolla.

Jalankulkijoita liikenneonnettomuuksissa menehtyi yhteensä 15 ja polkupyöräilijöitä 14. Lisäksi kuoli 7 muuta tienkäyttäjää.

Vaikka kuluvasta vuodesta on tulossa liikennekuolemien kannalta synkkä, on liikenteessä kuolleiden määrää on onnistuttu vähentämään reilusti 2000-luvulla. Tavoitteena on päästä korkeintaan sataan kuolemaan vuonna 2025.

Lue myös:

Elokuulle synkkä alku liikenteessä – lauantaina jo neljä ihmistä kuollut onnettomuuksissa eri puolilla Suomea

Useita kuollut nuorten autokolareissa, joissa on neljä samanlaista piirrettä – epäilyt hurjastelusta ja päihteistä yhdistävät tapauksia

Tästä vuodesta on tulossa liikennekuolemien musta vuosi – Miksi liikenneturvallisuuden hyvä kehitys on hukattu muutamassa vuodessa?

Koronakeväästä vapautuminen on voinut lisätä holtittomuutta liikenteessä: "Lehmät laitumelle -ilmiö on nähtävissä", sanoo liikennepsykologi