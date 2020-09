19-vuotiaalla Joalin Loukamaalla on lähes kolme miljoonaa seuraajaa, mutta Suomessa häntä ei tunnisteta – nyt hän kertoo, että tie poptähdeksi alkoi salaisuudella

– Mitä siloiteltu tarkoittaa? Joalin Loukamaa kysyy hämmentyneenä kesken haastattelun.

Instagram-tähdeltä on juuri kysytty, kuinka siloiteltuja hänen kuvansa somessa ovat.

Hämmennykseen on hyvä syy, sillä Loukamaa, 19, on asunut suurimman osan elämästään Meksikossa ja muutti takaisin Suomeen puoli vuotta sitten.

– Suomen kieli vähän jännittää, vaikka mä puhun sitä ihan ookoosti.

Loukamaan perhe oli pohtinut Suomeen muuttamista jo jonkin aikaa, mutta koronan takia lähtö tapahtui kiireellä. Perhe asuu nyt Turussa väliaikaiskodissa ainakin vuoden, kunhan arki saadaan rullaamaan. Isoin kysymysmerkki on, mitä tapahtuu Joalinille.

Joalin Loukamaa on Instagramissa suosituin suomalainen lähes kolmella miljoonalla seuraajalla. Hän kuuluu myös maailmalla menestyneeseen Now United -yhtyeeseen. Silti harva suomalainen on hänestä kuullut.

– Olisin innoissani, jos täälläkin tiedettäisiin, kuka olen. Olen kuitenkin suomalainen ja edustan Suomea maailmalla popbändissä.

– Olen tanssinut koko ikäni. Äidin mukaan aloin tanssia jo hänen vatsassaan. Jos kuului rumpuja tai mitä tahansa musiikkia, niin vatsa heilui, Joalin Loukamaa kertoo. Nella Nuora / Yle

Matka tähdeksi pop-yliopiston kautta

Joalin Loukamaan elämässä tapahtui käänne vuonna 2016. Siihen asti hän oli ollut vain Meksikossa asuva koulutyttö, joka rakasti tanssimista ja esiintymistä.

Hän oli myös mallitoimiston listoilla ja sinne tuli ilmoitus, että Spice Girlsien managerina ja Pop Idol -tosi-tv-formaatin luojana tunnetuksi tullut Simon Fuller on etsimässä jäseniä uuteen kansainväliseen popryhmään kilpailulla. Haussa oli nuoria musiikkimarkkinoiden isoimmista maista kuten Yhdysvalloista, Kiinasta, Japanista, Intiasta ja Saksasta.

Loukamaa innostui ideasta ja lähetti esittelyvideon, jonka perusteella hän pääsi haastatteluun ja koekuvauksiin. Muille kilpailijoille ei kerrottu, että Loukamaa ei ole meksikolainen vaan se pidettiin salaisuutena.

– Pääsin kuitenkin maailmanlaajuiseen finaaliin Los Angelesiin Meksikon edustajana.

Hän matkusti paikalle kahden meksikolaisen tytön kanssa. Finalistien laulu- ja tanssitaitoja testattiin viikon ajan ja lopulta Fuller nimesi bändiin valitut.

– Vieressä istunut Sabina valittiin edustamaan Meksikoa, ja siinä vaiheessa sydämeni meni ihan palasiksi, Loukamaa muistelee.

Kun ryhmä oli valittu, Fuller tuli Loukamaan luokse ja sanoi, että tiesi tämän olevan suomalainen. Samalla hän kertoi päättäneensä, että suomalainen tulisi osaksi ryhmää, vaikka Suomi ei ollut alkuperäisessä suunnitelmassa.

– Laulaminen on ollut enemmän osa suihkujani kuin muuta elämää, mutta kyllä se pikkuhiljaa alkaa tulla. Se jännittää enemmän kuin tanssiminen, Joalin Loukamaa sanoo. Nella Nuora / Yle

Tämän jälkeen alkoi 15 valitun nuoren kouliminen poptähdiksi Now United -bändiä varten. Heidän laulamistaan ja tanssimistaan hiottiin, lavaesiintymistä harjoiteltiin ja ryhmähenkeä hitsattiin. Tärkeä osa oli myös nuorten opettaminen sosiaalisen median käyttämiseen.

Loukamaa kutsuu tuota aikaa Fullerin yliopistoksi.

– Meille opetettiin, miten käyttää somea. Kuinka esitellä itsensä parhaalla tavalla maailmalle ja näyttää, että pystyy tekemään ihan mitä vaan.

Joulukuussa 2017 julkaistiin Now Unitedin ensimmäinen single Summer in the city. Tuon jälkeen bändiltä on julkaistu parikymmentä singleä, joiden musiikkivideoissa toistuu sama kaava. Joukko nuoria tyttöjä ja poikia tanssii ryhmänä eri puolilla maailmaa ja välillä flirttaillaan toisille söpösti. Jokaisen vaatteissa on aina oman maan lippu. Bändi on taitavan markkinointistrategian mukaan koottu ja musiikkivideolla saatetaan mainostaa näyttävästi automerkkiä.

Ryhmässä on muutama päälaulaja. Joalin Loukamaa ei näihin kuulu, vaan musiikkivideoilla hän vilahtaa tanssijana.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Ensimmäisen vuoden aikana Now United kiersi esittäytymässä 16 maassa, joihin kuuluivat yhtyiden jäsenten kotimaat – myös Suomi.

– Käytiin saunassa ja uimassa todella kylmässä meressä. Kaikki nauttivat lohikeitosta, mutta eivät salmiakista niinkään.

Loukamaa muistelee kaiholla yhtyeen kiertueita, jotka ovat vieneet hänet esiintymään Dubaista Brasiliaan. Pikku hiljaa Now Unitedin fanikunta on kasvanut ympäri maailmaa.

– On upeaa esiintyä ihmisille, jotka oikeasti tietävät meidät ja laulavat mukana. Se on ihan uskomatonta.

Makaronilaatikko voittaa tacot

Syksy on saapunut Turkuun ja Joalin Loukamaata jännittää. Kuinka selvitä kylmyydestä, sillä hän on tottunut Meksikon lämpöön ja rantoihin.

Loukamaa syntyi Turussa, mutta muutti suomalaisen äitinsä kanssa Espanjaan, kun oli 3-vuotias. Joalinin ollessa 8-vuotias he palasivat Suomeen pariksi vuodeksi. Tämän jälkeen äiti ja tytär muuttivat Meksikoon.

Now United -yhtyeen artistiesittelyvideossa Youtubessa (siirryt toiseen palveluun) Loukamaa kertoo kyyneleet silmissä, kuinka hän ei ollut aikasemmin asunut isän kanssa saman katon alla. Fyysisesti läsnä oleva isä kuitenkin löytyi Meksikosta, kun äiti meni naimisiin. Pariskunnalla oli Playa del Carmenissa tanssikoulu ja isäpuoli tutustutti Joalinin katutanssien saloihin.

– Olin 11-vuotias, kun löysin breakdancen ja aloin kunnolla treenaamaan. Kävin kisoissa ja treenasin aika lujaa.

Nyt Loukamaan perheeseen kuuluvat 6-vuotias pikkusisko ja 5-vuotias pikkuveli. Äidin mielestä heidät oli hyvä tuoda Suomeen tässä vaiheessa, kun kielen oppiminen sujuu vielä luonnostaan.

– Korona-aika alkaa ahdistaa aika paljon. On ollut matkustelua bändin kanssa ja olen päässyt halailemaan faneja. Nyt halaaminen on erittäin kiellettyä ja matkustaminen vielä kielletympää. Alkaa vähän ahdistaa, Joalin Loukamaa huokaa. Nella Nuora / Yle

Vaikka Loukamaa on asunut lähes puolet elämästään Meksikossa, Suomi tuntuu enemmän kodilta. Täällä tuntuu hyvältä se, että asiat ovat järjestyksessä ja kaikki toimii. Toisaalta on ikävä meksikolaisten rentoa asennetta elämään.

– Olen sanonut kavereille Meksikossa, että kun kävin täällä lomalla, niin tuli fiilis, että kuulun tänne.

Ehkä yllättävintä on se, että Loukamaa kertoo pitävänsä enemmän suomalaisesta kuin meksikolaisesta ruoasta. Hän ei ole mausteiden ja tulisuuden ystävä.

– Makaronilaatikko ja mamman tekemä makkarakeitto. Poronkäristystä söin vähän aikaa sitten ja se oli todella hyvää. Ja sitten kaiken maailman irtokarkit, Loukamaa makustelee suomalaisia herkkuja.

Joalin Loukamaa kertoo poptähden elämästä.

Somen kautta apua itsevarmuuteen

– Seuraava numero on kolme miljoonaa. Mitä ihmettä. Ihan uskomatonta.

Joalin Loukamaa hämmästelee seuraajiensa määrää Instagramissa. Suurin osa heistä on tullut Now United -bändin kautta. Suomalaisia tästä porukasta on vain murto-osa. Hänen tekemisiään haluavat katsella ihmiset Brasiliasta Filippiineille asti. Loukamaa on niin suosittu, että hänen omaa Instagram-tiliään on vaikea löytää, koska fanitilejä on niin paljon.

Loukamaa tekee sisältöjä myös Youtubeen, missä seuraajia on lähes puoli miljoonaa. Tiktokissa hänen videoitaan saattaa katsoa jopa puolitoista miljoonaa ihmistä.

– Teen aika monenlaista sisältöä. Yritän olla aina oma itseni ja aito ja rento. Yleensä kuvailen vaan, mitä mä teen päivisin.

Suomen suosituimmaksi sometähdeksi Loukamaan tuottama sisältö on yllättävän tavanomaista. Kuvissa ja videoilla ei pröystäillä luksustuotteilla ja makealla elämällä, vaan hän kertoo elämästään farkuissa ja t-paidassa. Välillä hän tanssii. Se on samaistuttavaa.

Kun Joalin Loukamaa ponnahti yhtäkkiä koulutytöstä seuratuksi poptähdeksi, se tuli hänelle shokkina. Erityisen järkyttävää oli, kun tuntemattomat arvioivat häntä somessa.

– Aloin miettiä, että miltä näytän ja mitä ne luulee musta. Alussa tuli sellainen vaihe, että ajattelin liikaa muiden mielipiteitä. Nyt siitä on aika hyvin päässyt eroon.

Somekanaviensa kautta Loukamaa haluaakin rohkaista muita nuoria, joilla on epävarmuuksia itsensä kanssa.

– Olen saanut tosi paljon viestejä, joissa kiitetään, että olen puhunut aiheesta. Nuoret ovat kertoneet, että heillä on ollut samoja ongelmia ja olen auttanut heitä luottamaan enemmän itseensä. Sellasia viestejä on tosi ihana lukea.

Salaisia projekteja

Turun Aurajoen rannassa ohikulkijoiden päät kääntyvät, kun Joalin Loukamaata kuvataan. Harva kuitenkaan nuorta naista tunnistaa. Vielä.

Kun Now United -yhtye on koronan takia eristyksissä toisistaan, bändiläiset ovat tehneet omia sooloprojektejaan. Loukamaa on vaitonainen osasta tulevista jutuistaan, mutta se on tiedossa, että hänet nähdään Selviytyjät-ohjelmassa keväällä. Pian suomalaiset alkavat tunnistaa Instagram-tähden.

Loukamaa ei voi paljastaa ohjelmasta juuri mitään. Ainoastaan sen, että hänellä oli Pohjois-Suomessa tehdyissä kuvauksissa nälkä koko ajan.

– Mua ärsyttäisi, jos näyttäisin somessa ihan eriltä kuin mitä mä oikeasti olen. En pitäisi siitä, että joku tulisi kadulla ihmettelemään, että ai sä oletkin tuon näköinen, Joalin Loukamaa sanoo. Nella Nuora / Yle

Loukamaata kiinnostavat sekä laulajan että näyttelijän työt. Molempia hän haluaisi tehdä ulkomailla.

– En halua paljastaa liikaa, mutta uusia juttuja on tulossa, hän virnistää salaperäisesti.

Ai niin. Kuinka on Joalin Loukamaan siloiteltujen kuvien kanssa? Kuinka paljon hän käyttää somekuvissa filttereitä?

– En tykkää laittaa sellasia kuvia, mitkä tekevät minusta Barbien näköisen. Olen vain oma itseni. Ei se haittaa, jos on joku finni naamassa tai kaksoisleuka.