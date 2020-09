Musiikkiala mullistuu: Tiktok synnyttää nyt hittibiisit käyttäjien videoilla, ja siksi artistit siirtyvät sinne

Kolme, kaksi, yksi.

Tiktok-videon nauhoitus käynnistyy. Tuure Boelius alkaa tehdä käsiliikkeitä ja pyöräyttää piruetin.

Boelius liittyi suosittuun kiinalaisomisteiseen videopalveluun reilu vuosi sitten ja on siitä asti tehnyt sinne sisältöä laidasta laitaan. Hän muun muassa tanssii ja esittelee omaa musiikkiaan videoillaan.

– Latasin Tiktokin läpällä, kunnes huomasin, että tämähän on artistille ihan täydellinen työkalu oman musiikin läpi ajamiseksi.

Boelius, 19, tuntee sosiaalisen median voiman. Nuori somepersoona tuli tunnetuksi Youtuben kautta, kun hän alkoi tehdä sinne sisältöä kuusi vuotta sitten. Nyt hänellä on Youtubessa 152 000 seuraajaa. Instagramissa hänen tekemisiään katselee 126 000 ihmistä. Boeliuksen viimeksi käyttöön ottamalla alustalla eli Tiktokissa hänellä on yli 90 000 seuraajaa, ja määrä kasvaa koko ajan.

Boelius alkoi tehdä musiikkia kolme vuotta sitten ja hänelle sanottiin levy-yhtiöissä, että vakavasti otettavan artistin ei kannata olla niin paljon esillä sosiaalisessa mediassa. Boelius kertoo kuitanneensa tuolloin, että hän ei väitteeseen usko.

– Sanokaa te fossiilit ihan mitä haluatte, mutta tämä maailma menee eteenpäin. Nyt me näemme, että ei tarvitse julkaista kuin yksi iso Tiktok-hitti, niin olet artistina tosi kuuma nimi kaikkien huulilla, hän toteaa nyt Ylen haastattelussa oikeassa olevan itsevarmuudella.

Tuure Boelius näyttää, kuinka tekee Tiktok-videon.

Tiktok määrittää tämän päivän hitit

Ja kyllä levy-yhtiöt Boeliukselle antamistaan neuvoista huolimatta lähtivät sittemmin hänen tielleen: kuluneen vuoden aikana musiikkiala on kääntänyt katseensa Tiktokiin. Ja miksi tosiaan ei olisi?

Tiktok-videopalvelu on alkanut synnyttää hittejä omalla käyttölogiikallaan: käyttäjät tekevät alustalta löytyviin lyhyisiin biisinpätkiin videoita, joilla he tanssivat tai elehtivät muulla tavoin. Parhaimmillaan yhden yksittäisen käyttäjän yksi yksittäinen tanssi- tai elehtimisvideo kerää miljoonia katselukertoja.

Suositun tanssivideon myötä myös sen taustalla soivasta kappaleesta tulee Tiktokissa viraalihitti. Sieltä musiikkikappale sitten siirtyy monesti Spotify-listoille ja radiosoittoon, eli vielä Tiktokia suuremman yleisön tärykalvoille.

Ilmiö on niin tuore, että ensimmäinen Tiktokin synnyttämä kansainvälinen hitti syntyi vasta viime vuonna. Se oli amerikkalaisen Lil Nas X:n Old town road.

Sittemmin viraalihittejä eli lyhyessä ajassa huippusuosituiksi nousseita hittejä palvelussa ovat takoneet esimerkiksi Jason Derulo ja Doja Cat. He ovat tehneet omia tanssivideoita omiin biiseihinsä, ja niistä on syntynyt niin kutsuttuja tanssihaasteita.

Tanssihaaste tarkoittaa, että suuret käyttäjäjoukot tekevät suosituista tanssivideoista omia versioitaan.

Lue myös: Huippusuosittu poptähti ja nyt vielä Tiktokin kuningas – näin amerikkalainen Jason Derulo onnistui kääntämään korona-ajan edukseen

Videopalvelussa on sittemmin lähtenyt lentoon myös vanhoja kappaleita. Viime aikoina Tiktok-videoita on tehty esimerkiksi Abban vanhoista biiseistä kuten Lay all your love on me.

– Tiktokin isoimmat tyypit saattavat julkaista monta videota päivässä. Itse teen tiktokeja pari kertaa viikossa, Tuure Boelius kertoo. Mikko Ahmajärvi / Yle

Vielä Tiktok on kuitenkin pitkälti pelkästään markkinointikanava musiikille, sillä maailmalla vasta muutamat tekijänoikeusjärjestöt ovat päässeet sopimukseen korvauksista palvelun kanssa.

Suomessa Tiktokin kanssa ei ole vielä sopimusta tekijänoikeuskorvauksista. Teosto neuvottelee korvauksista parhaillaan yhdessä tanskalaisen ja norjalaisen tekijänoikeusjärjestön kanssa.

Lisensointipäällikkö Markus Kaarto kertoo, että sopimusten tekeminen on haastavaa sellaisten alustojen kanssa, joissa kuluttajat itse tekevät sisältöä. Tiktokin kohdalla lisensointi vie aikaa, koska palvelu on ilmainen ja mainoksia on rajoitetusti.

– Tiktok on muuttamassa koko musiikin käyttöä, kulutusta ja löytämistä. Ennen kuin kappaletta on edes julkaistu, siitä voi ilmestyä palveluun 15 sekunnin pätkä. Musiikin käytön määrä ja sen arvo kanavalle on todella suuri. Ja juuri siksi olisi tärkeää, että siitä saataisiin myös tekijöille oma osuutensa, Kaarto sanoo.

Kotimaiset Tiktok-hitit vielä vähissä

Tiktok tuottaa tässä vaiheessa globaaleja hittejä lähinnä englanninkielisistä kappaleista. Suomalaisartistien tekemät biisit eivät ole tähän mennessä lähteneet trendaamaan kansainvälisesti.

Suomen suurimmat levy-yhtiöt ovat olleet mukana Tiktokissa viime vuoden lopulta lähtien. Ne kannustavat nyt omia artistejaan liittymään palveluun ja tekemään sinne sisältöä. Osalle artisteista alusta tuntuu sopivalta, osalle ei.

– Tiktok vaatii artistilta tiettyä profiilia ja aktiivista sisällöntuotantoa. Eli ei kannata lähteä mailaa puristamaan vain sen takia, että on hyvä olla mukana, sanoo promoottori Maija Niemi Sony Music Finlandilta.

– Tiktokissa jyräävät globaalit trendit, joihin suomalaiset tiktokaajat myös tarttuvat. Silloin kotimaiset julkaisut tuppaavat jäämään jalkoihin, sanoo Sony Music Finlandin promoottori Maija Niemi. Mikko Ahmajärvi / Yle

Suomalaisista kappaleista on onnistuttu tekemään muutamia Tiktok-hittejä suomalaiskäyttäjien keskuudessa. Käyttäjät ovat tehneet esimerkiksi Cledoksen ja Pyhimyksen Kysymys-kappaleeseen yli 6 000 videota.

– Jos videototeutuksia on satoja tai muutamia tuhansia, niiden kautta pystyy tavoittamaan satojatuhansia uniikkeja katsojia. Muutaman viraalin videon vaikutus voi olla valtava, sanoo digitaalisten sisältöjen suunnittelija Anne Seppälä Universal Music Finlandilta.

– Tiktokissa puree vahvasti viihdyttävä sisältö. Jos artisti taipuu pilke silmäkulmassa tehtyihin videoihin ja se tulee häneltä luonnostaan, niin hän tulee pärjäämään Tiktokissa hyvin, sanoo digitaalisten sisältöjen suunnittelija Anne Seppälä Universal Music Finlandista. Mikko Ahmajärvi / Yle

Levy-yhtiöiden valta Tiktokissa on kuitenkin rajallinen. Ne voivat syöttää palveluun musiikkia esimerkiksi artistiensa kautta, mutta hittien syntyminen on pitkälti käyttäjien käsissä.

Tämän takia levy-yhtiöt ovat alkaneet tehdä yhteistyötä sellaisten Tiktok-vaikuttajien kanssa, joilla on paljon seuraajia. Sony Music on palkannut kolme somevaikuttajaa tekemään sisältöä tililleen.

– Meidän Tiktok-vaikuttajamme tarttuvat tämän hetken trendeihin ja tukevat samalla kotimaisia ja ulkomaisia artistiprojekteja. Samalla he auttavat meitä kanavan kehittämisessä. Sitä kasvava kanava totta kai tarvitsee, sanoo Maija Niemi.

Musiikin tekemistä Tiktokin ehdoilla?

Tiktokia on pidetty etenkin lasten suosimana videoalustana. Korona-aika on kuitenkin tuonut palvelun pariin lisää vanhempia käyttäjiä.

Tuure Boelius on ikänsä tähden täysi somenatiivi, mutta siitä huolimatta hän sanoo, että Tiktokin keskustelukulttuurissa on vaikea pysyä mukana. Hän on saanut kuulla Youtubessa ja Instagramissa rumaa kommentointia, mutta Tiktokin julmuus on yllättänyt.

Boeliuksen mukaan palvelussa nettikiusaajia ovat lapset, jotka eivät osaa ajatella sanomisiaan.

– Kaikista julmimpia osaavat olla lapset. He ovat ihan yhtä julmia kuin keski-ikäiset iltapäivälehtien kommenttikentissä.

– Jos olen joskus sanonut, että Youtube on ollut mulle hyvien ja huonojen ideoiden kaatopaikka, niin Tiktok on sitä potenssissa kymmenen, sanoo Tuure Boelius. Mikko Ahmajärvi / Yle

Tuure Boelius ihmettelee, miksi kotimaisia artisteja on Tiktokissa vielä niin vähän.

– Niiden artistien, jotka haluavat olla relevantteja kymmenen vuoden päästä, kannattaa alkaa miettiä, että se ei ole enää pelkkää Spotifyta ja radiota.

Musiikkia tehdään maailmalla jo Tiktok mielessä. Suomessa asia ei tiettävästi ole vielä näin, vaikka suosittu palvelu suomalaistenkin musiikintekijöiden takaraivossa varmasti painaa.

– Teemme koko ajan uutta musaa, ja olemme miettineet, mitä jos lähtisi oikein hakemalla hakemaan, että nyt tehdään Tiktok-hitti, sanoo Boelius.

Milloin sellainen tulee?

– Katsotaan, artisti virnistää salaperäisesti.

