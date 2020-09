Poliisi PVL:n lakkauttamisesta: "Sitä kaikki noudattakoot" – Mitä tapahtuu, jos PVL jatkaa toimintaa? Näin poliisi vastaa 9 kysymykseen

Poliisihallituksessa on luettu tyytyväisenä korkeimman oikeuden päätöstä lakkauttaa uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike (PVL).

Korkein oikein päätyi samaan ratkaisuun kuin hovioikeus ja käräjäoikeus aiemmin. PVL ei saa jatkaa toimintaansa, koska yhdistyksen verkkosivuilla julkaistut kirjoitukset ovat kohdistuneet eri kansanryhmiin sellaisella tavalla, joka on katsottava kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan. Korkeimman oikeuden mukaan yhdistyksen toimintaa kuuluu myös väkivalta.

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamista oli vaatinut Poliisihallitus.

Yle esitti Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Heikki Lausmaalle 9 kysymystä.

Kuinka suuri työvoitto lakkauttamispäätös oli poliisille?

En lähtisi luokittelemaan tätä sanalla työvoitto. Tämä on osa meidän virkatyötämme.

Päätös on meidän kanteessamme esitettyjen vaatimusten mukainen. Kun otamme huomioon käräjäoikeuden ja hovioikeuden varsin laajat ja hyvin perustellut ratkaisut, niin eihän tämä meille yllätyksenä tullut. Emme lähde tällaisiin prosesseihin, ellei meillä ole selkeät fatkat ja perusteet olemassa.

Kuinka ainutkertainen yhdistystä koskeva päätös tämä on?

Minun ymmärtääkseni tämä on voimassa olevan yhdistylain aikaan ensimmäinen tämän tyyppinen ratkaisu.

Kuinka merkittävä tämä päätös on?

Korkeimman oikeuden päätöksistä on tapana sanoa, että sitä kaikki noudattakoot.

Miten poliisi seuraa, että korkeimman oikeuden päästöstä noudatetaan?

Meillä on oma seuranta. Ja sen lisäksi me seuraamme julkisia kanavia ja sitä kautta saamme informaatiota.

Jos PVL ei noudata päätöstä, millaisia keinoja poliisilla on puuttua tilanteeseen?

Toiminnan jatkamisesta oli merkkejä väliaikaisen toimintakiellon aikana (se on oli määrätty ennen tämän päiväistä ratkaisua). Sen takia teimme tutkintapyynnön keskusrikospoliisille PVL:stä. Asia on edennyt syyteharkintaan.

Jos me katsomme, että yhdistys jatkaa toimintaa, siihen löytyy yhdistyslaissa säännökset. Lakkautettavaksi määrätys yhdistystoiminnan jatkamisesta voidaan määrätä sakkorangaistus.

Kuinka tehokkaana pidätte sakkorangaistusta?

Eihän se tietenkään ole sama, jos uhkana olisi vankeusrangaistusuhka.

Pitäisikö lakia muuttaa niin, että rangaistuksena olisi myös vankeutta?

Tätä täytyy miettiä, ja sen myös tulevaisuuskin osaltaan näyttää.

Meillä on nyt ylimmän tuomioistuimen ratkaisu, jossa hyvin selkein perustein on todettu, miksi tällainen toiminta ei ole sallittua. Ei yhteiskunta voi olla hampaaton, jos tätä ratkaisua ei noudateta. Yhteiskunnalla pitäisi olla tehokkaat keinot puuttua sellaiseen tilanteeseen.

Yksi keino voisi olla tehokas rangaistuspelote. Voi olla, ettei sakkorangaistus ole riittävän tehokas.

Poliisi on arvioinut aiemmin, että Kohti vapautta -liikkeen taustalla olisi samoja henkilöitä kuin Pohjoismaisessa vastarintaliikkeessä. Aikooko poliisi nyt puuttua myös Kohti vapautta - liikkeen toimintaan?

Meidän tutkintapyynnössämme epäiltiin, että PVL jatkaa toimintaansa väliaikaisesta toimintakiellosta huolimatta Kohti vapautta -liikeen nimissä ja vastarinta.com -internetsivuilla. Me odotamme nyt, miten rikosprosessi etenee.

Jos esimerkiksi Kohti vapautta -liike tai joku muu liike järjestää mielenosoituksen tai toimii muutoin, poliisi arvioi silloin, onko kyseessä toiminta, jossa PVL jatkaisi kiellettyä toimintaansa.

Alkaako poliisi nyt seurata muita vastaavalla tavalla toimivia yhdistyksiä sillä silmällä, että niidenkin lakkauttamista aletaan vaatia?

Poliisi seuraa aktiivisesti ääriliikkeiden toimintaa on se sitten oikealta tai vasemmalta laidalta. Eli kyllä me näitä seuraamme. Korkeimman oikeuden päätös on ylimmän tuomioistuimen ratkaisu ja kannanotto siitä, mikä suomalaisessa yhteiskunnassa on laillista ja sellaista, mikä katsotaan hyvän tavan vastaiseksi.

Tämä on hyvänä pohjana siinä arvioinnissa (muiden yhdistysten). En lähde ainakaan vielä mainitsemaan mitään tiettyä yhdistystä, että joku olisi nyt liipaisimella ja että minkä yhdistyksen toimintaa me lähtisimme seuraavaksi vaatimaan lakkautettavaksi.

