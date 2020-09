Toinen korona-aalto on levinnyt Puolustusvoimiin – uusi koronatartunta todettu Panssariprikaatissa

Nyt todetulle tartunnalle on altistunut viisi kantahenkilökuntaan kuuluvaa ja noin 20 varusmiestä.

Syksyn korona-aalto on saavuttanut Puolustusvoimat. Varmistettuja koronavirustartuntoja on Puolustusvoimissa ollut 43. Luku sisältää myös jo parantuneet henkilöt, kerrotaan Pääesikunnan nettisivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Tuorein tartunta on todettu Panssariprikaatissa Hattulassa. Kantahenkilökuntaan kuuluva sairastui koronavirukseen vapaa-ajallaan. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tietojen mukaan sairastunut on Päijät-Hämeestä.

Varusmiehet, tiedossa olevat tartunnat 21.9.2020 kello 23.59

Kaartin jääkärirykmentti 5

Kainuun prikaati 2

Karjalan prikaati 2

Panssariprikaati 1

Porin prikaati 2

Ilmasotakoulu 1

Rannikkoprikaati 5

Puolustusvoimien henkilökunta 25

Panssariprikaatin tartunta varmistettiin viime lauantaina ja tartunnan lähde on selvityksen alla.

– Tilanne on se, että henkilökuntaan kuuluvia on altistunut noin viisi. He ovat etätyössä, eivätkä ole saaneet oireita, kertoo esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Janne Hakaniemi.

– Varusmiehiä on noin 20 ja heidät on eristetty omaan koulutusosastoonsa varuskunnan alueella. Varusmiehilläkään ei ole oireita eli vaikuttavat terveiltä.

Everstiluutnantti Janne Hakaniemi toteaa, että muuallakin vahvistettujen koronatartuntojen määrä tuo uhkakuvaa myös Puolustusvoimissa työskenteleville sekä varusmiehille.

Koronaan liittyvät suojaukset hyvin käytössä

Hakaniemi kertoo, että Panssariprikaatissa on onnistuttu hyvin suojautumistoimenpiteissä. Erityisesti kolmeen koulutusosastoon jakautumisella on ollut erittäin suuri merkitys koronaviruksen torjunnassa.

– Lisäksi varuskunnassa on panostettu käsihygieniaan, suojaetäisyyksiin ja muihin perussuojautumisen keinohin. Eli olemme tähän mennessä pärjänneet hyvin, mutta valitettavasti yksi koronatapaus on meillekin tullut.

Hakaniemi uskoo, että varusmiehet noudattavat koronaan liittyviä ohjeita myös lomilla.

– He toimivat ohjeistuksen mukaisesti. Esimerkiksi lomakuljetuksissa on toimittu sillä tavalla, että istutaan väljemmin ja olemme tilanneet useita linja-autoja lomalle lähteville. Lisäksi lomalle lähteville jaetaan suojamaskeja.

Toukokuussa Panssariprikaatissa todettiin kaksi koronatartuntaa, joista toinen oli varusmiehellä ja toinen kantahenkilökuntaan kuuluvalla.

Asiasta kertoi ensimmäisenä tiistaiaamun Hämeen Sanomat (siirryt toiseen palveluun) (vain tilaajille).