Suomen pisimpään maantietunneliin on sujahtanut jo 48 miljoonaa autoa – Liikennepäivystäjä: "Räikeät ylinopeudet ovat todella kova riski"

Rantatunnelin läpi on kulkenut jo noin 48 miljoonaa ajoneuvoa, laskee Juha Sammallahti ely-keskuksesta. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Pian neljä vuotta täyttävä Rantatunneli on tärkeä liikennereitti kapealla kannaksella Tampereen keskustassa. Videot kertovat vauhdikkaista vuosista.

Suomen pisimmässä maantietunnelissa Tampereella ylinopeudet ovat suuri turvallisuusriski. Nopeusrajoitus on nyt tunnelissa 60 kilometriä tunnissa, mutta sitä ei tunnu noudattavan juuri kukaan.

Asiaa kommentoivat Tampereen Rantatunnelia valvovat viranomaiset: Pirkanmaan ely-keskuksen vs. ylijohtaja Juha Sammallahti, työmaapäällikkö Pasi Willgren Destia Oy:stä sekä liikennepäivystäjä Marko Kolattu.

– Räikeät ylinopeudet ovat todella kova riski täällä tunnelissa, Kolattu sanoo.

Kolatun havaintojen mukaan varsinkin yöaikaan tunnelissa kiihdytellään ja kokeillaan, miten nopeasti tunnelin voi ajaa päästä päähän. Myös kahden kaistan välillä voi olla huomattavia nopeuseroja, kun maltillisimmat kuskit ajavat oikealla nopeusrajoitusten mukaan ja vasemmalta pyyhkäistään kovaa ohi.

– Tällaisia havaintoja meillä ja poliisilla on, että tunnelissa ajetaan suuria ylinopeuksia. Niihin pyritään nyt puuttumaan, Juha Sammallahti sanoo.

Yksi tunnelisulkuja aiheuttava ruuhkatulppa poistuu tänä vuonna, kun Vaitinaron liittymään saadaan lisäkaista. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Lääkkeeksi on ehdotettu keskinopeusvalvontaa, jossa tunnelin suuaukoilla sijaitsevat kamerat laskisivat ajoneuvojen keskinopeuden 2,3 kilometrin tunneliosuudella.

– Tässä on vuosien varrella ollut yritystä, että saataisiin se valvonta hyvinkin nopealla aikataululla, mutta siinä emme ole vielä onnistuneet, Sammallahti sanoo.

Keskinopeusvalvontaa suunniteltiin jo rakennusvaiheessa. Asia on edelleen vireillä.

Keskinopeusvalvonnan myötä nopeusrajoitusta voitaisiin ehkä nostaa kymmenellä kilometrillä tunnissa, mitä monet toivovat.

– Se nopeusrajoitus on ihan älytön. Sen pitäisi ehdottomasti olla korkeampi. Periaatteessa moottoritietä mennään, niin kuusikymppiä on aivan liian pieni, sanoo tamperelainen jakeluauton kuljettaja Mauri Virta.

Synnytyksen muistavat kaikki

Tampereen Rantatunneli täyttää tänä syksynä neljä vuotta. Sen tähänastisesta historiasta mieleenjäävin tapaus on synnytys tunnelissa.

Uudenvuodenyönä 2017 Rantatunnelissa syntyi vauva, joka ei malttanut odottaa maailmaan tuloaan sairaalaan saakka. Hämeenkyröläisen naisen synnyttämisen hetki koitti tunnelin syvimmässä kohdassa. Autoa kuljettanut vauvan mummo toimi ripeästi, pysäytti auton ajoradan reunaan ja auttoi synnytyksessä auton takapenkillä.

Rantatunnelia pestään ja huolletaan säännöllisesti. Syksyisin tehdään vuosihuolto, joka sulkee tunnelin moneksi yöksi. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Rantatunnelissa on myös ammuttu poliisia kohti, kolaroitu, ajettu sähköpotkulaudalla, tehty uukkareita ja pysähdytty somettamaan. Ennen kaikkea se on toiminut tärkeänä reittinä kapealla kannaksella noin 48 miljoonalle ajoneuvolle.

– Kyllä tämä neljä vuotta on osoittanut, että tunneli tuli tarpeeseen. Liikenneturvallisuus on parantunut ja liikenne toimii tässä tunnelissa niin kuin on suunniteltu, sanoo hankkeessa jo vuodesta 2002 saakka mukana ollut Juha Sammallahti.

Pirkanmaan ely-keskuksen vs. ylijohtajana hän muistuttaa, että Rantatunneli on muutakin kuin liikennereitti.

– Tämä on myös maankäyttöhanke.

Tunnelin rakentaminen on vapauttanut Näsijärven rantaa asuntorakentamiselle Ranta-Tampellaan 3 500 asukkaalle ja Santalahteen 2 000 tamperelaiselle.

Huoltomiehet ja liikennevalvojat päivystävät 24/7

Tunnelin turvallisuus maksaa ja teettää työtä. Esimerkiksi huoltotöitä täytyy tehdä säännöllisesti, sillä hienojakoinen pöly tunkeutuu teknisten laitteiden sisään.

– Tunnelissa on aika rajut olosuhteet. Eivät ne laitteet kauan tuolla toimisi, jos niitä ei huoltaisi, sanoo työmaapäällikkö Pasi Willgren Destia Oy:stä.

Rantatunnelin vuosihuollossa tarkistetaan ja puhdistetaan kaikki liikenteenohjaukseen liittyvät laitteet. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Huoltajat ja työnjohto päivystävät teknisten vikojen varalta jatkuvasti. Myös Tampereen tieliikennekeskuksessa ollaan valppaana 24 tuntia vuorokaudessa.

– Me havaitsemme näytöiltä, jos siellä on pysähtyneitä ajoneuvoja. Niitä tulee ehkä yksi kappale vuorokaudessa. Onnettomuuksia on sattunut ehkä kuukauden, kahden välein, arvioi liikennepäivystäjä Marko Kolattu.

Vuosihuolto sulki tunnelit vuorotellen usean yön ajaksi syyskuussa 2020

Rantatunnelia huolletaan säännöllisesti. Iso vuosihuolto sulki tunnelit vuorotellen useamman yön ajaksi syyskuussa 2020. Kuvaus: Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Poliisia kohti ammuttiin takaa-ajossa Rantatunnelissa elokuussa 2019

Poliisi yrittää kiilata poliiseja ampuneet miehet Tampereen Rantatunnelin edustalla. Sen jälkeen miehet ampuvat useita laukauksia.

Rantatunnelin suuaukolla viivähtänyt huuhkaja tallentui kelikameraan 2018

Tältä Rantatunneli näytti avajaispäivänä marraskuussa 2016

Savutestausta ennen Rantatunnelin avajaisia elokuussa 2016

Katso, miten savu täytti Tampereen Rantatunnelin, kun tunnelin hätäjärjestelmiä testattiin.

Näin tunnelin louhijat juhlivat kesäkuussa 2015

Kurkista tunneliin juhlavalaistuksessa

Rantatunnelin louhinta oli iso urakka, kertoo uutisjuttu lokakuulta 2014

Rantatunnelin rakentamisen etenemisestä kerrottiin TV-uutisissa 3.10.2014. Videon kesto 1:44.

