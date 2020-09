25 jalkapallokentällistä ojitettua suota kunnostetaan Valkmusan kansallispuistossa – teeret pääsevät kunnolla soitimelle

Metsähallitus on alkanut ennallistaa Valkmusan kansallispuistossa sijaitsevaa Munasuota Etelä-Kymenlaaksossa.

Ennallistettava alue on ojitettu vuosikymmeniä sitten. Metsähallituksen suunnittelijan Helena Lundénin mukaan ojitus on aiheuttanut sen, ettei suo enää käyttäydy niin kuin suon kuuluisi: Ojitus on kuivattanut suota niin, etteivät rahkasammalet enää menesty siellä. Tilalle on tullut metsäsammaleita, jotka eivät muodosta turvetta.

Kun ihmisen tekemät ojat kaivetaan umpeen, vedenpinta palaa entiselle tasolleen ja rahkasammal alkaa jälleen kasvaa. Ennallistamisen odotetaan hyödyttävän esimerkiksi alueella olevia teeriä, joiden soidinpaikat ovat metsittyneet ojituksen myötä.

Nyt 18 hehtaaria, tulevaisuudessa 70 lisää

Tänä syksynä Munasuota suota ennallistetaan 18 hehtaaria, mikä vastaa suunnilleen 25 jalkapallokentän pinta-alaa. Myöhemmin ennallistetaan noin 70 hehtaaria lisää. Kuluvan syksyn osalta ennallistamistyöt alkoivat viime perjantaina ja kestävät noin viikon päivät.

Kunnostustöitä tehdään kansallispuiston länsikolkassa, Munasuon eteläosassa. Ennallistettavalla alueella ei ole retkeilyrakenteita, eikä ennallistaminen vaikuta alueella retkeilyyn. Näet alueen Valkmusan kansallispuiston kartalta (siirryt toiseen palveluun).

Valkmusan kansallispuiston tunnuseläin on harvinainen rämekulmumittari. Olli Pihlajamaa

Lopun 70 hehtaarin osalta ennallistamisen aikataulu riippuu talvista. Jotta ojia päästäisiin kaivamaan umpeen, alueelta pitäisi ensin poistaa puustoa. Puustoa voidaan kuitenkin poistaa vasta, kun maa on mennyt routaan.

– Viime talvi oli mitä oli, joten nyt toteutamme osuuden, josta ei tarvinnut poistaa puustoa, Lundén kertoo.

Ennallistamista tuhansilla hehtaareilla

Valkmusan kansallispuisto sijaitsee Etelä-Kymenlaaksossa Kotkan ja Pyhtään alueella. Siihen kuuluu neljä suota: Munasuo, Valkmusa, Kananiemensuo ja Mustanjärvensuo.

Munasuon ennallistaminen on osa EU-rahoitteista Hydrologia Life -hanketta, josta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Hankkeen tavoitteena on ennallistaa vuosina 2018–2023 yhteensä noin 5000 hehtaaria suota.

Hydrologia Life -hankkeen projektipäällikön Sanna-Kaisa Raution mukaan Valkmusan Munasuon ennallistaminen on eteläisen Suomen mittakaavassa mittava työ.

Saman kokoluokan ennallistuksia tehdään etelässä Valkmusan lisäksi Nuuksion kansallispuistossa Uudellamaalla ja Kurjenrahkan kansallispuistoissa Turun läheisyydessä. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalta taas löytyy yli 300 hehtaarin ennallistamiskohteita.

Samaan aikaan Hydrologia Lifen kanssa on käynnissä myös esimerkiksi ympäristöministeriön Helmi-ohjelma, jossa tavoitellaan 12 000 suohehtaarin ennallistamista kuluvan hallituskauden aikana eli vuoden 2023 loppuun mennessä.

Raution mukaan Suomessa on ennallistettu soita 1980-luvulta lähtien. Luonnonsuojelualueilla ennallistamista on tähän mennessä tehty noin 27 500 hehtaarin ja luonnonsuojelualueiden ulkopuolella noin 6500 hehtaarin alueella.

Lue myös:

Metsähallitus ennallistaa soita aiempaa enemmän – Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa hehtaarimäärä kaksinkertaistuu tälle vuodelle

Kaivinkone suolle ja kädet rahkasammaleeseen – Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa ennallistetaan 90 jalkapallokentän verran suota

Suomessa luotiin valtava ongelma, jonka korjaamiseen menee vuosisatoja: soista tehtiin metsää vuosia, koska sen ilmastovaikutuksia ei tajuttu

Katso Yle Areenassa:

Savansuolla korjataan nyt ihmisen jäljet täyttämällä ojat – luonnontilassa suo monimuotoistuu