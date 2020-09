Matkustus sakkaa ja hotelliala on kriisissä, mutta luottavaisimmat uskaltavat yrittää uutta: Turussa pääsee yöksi vaikka vankilan muurien sisään

Matkustajat kaikkosivat hotelleista maaliskuussa, kun koronaepidemia levisi maailmanlaajuiseksi. Osa Suomen hotelleista sulki ovensa kuukausien ajaksi kokonaan.

Vielä kesäkuussa hotellien käyttöaste oli Tilastokeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) 30 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Heinäkuussa kotimaanmatkailu piristyi, mutta hotellien käyttöaste jäi silti runsaat yhdeksän prosenttiyksikköä viime vuotta alhaisemmaksi.

Turussa hotellihuoneiden käyttöaste oli tammi-heinäkuussa maan kärkitasoa, jopa 50 prosenttia (siirryt toiseen palveluun). Tilastokeskus ei ole vielä julkaissut tuoreempia lukuja.

Epävarmojen kuukausien jälkeen Turussa on vihdoin uskallettu avata uusi hotelli, jota on remontoitu jo kahden vuoden ajan. Kakolanmäen hotelli on rakennettu vanhaan lääninvankilan taloon.

Koronatilanne on toki vaikuttanut senkin toimintaan – varauskirja näyttää vielä melko tyhjältä.

Vaikea syksy edessä

Majoitustoiminnan piristyminen saattoi olla vain hetkellistä. Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Maran toimitusjohtaja Timo Lappi arvioi tulevan syksyn olevan alalle vaikea.

– Etätyöt, etäopiskelu ja matkustusrajoitukset tarkoittavat sitä, että ihmiset eivät liiku eivätkä tapaa toisiaan, ja tämän toimialan ideana on, että ihmiset haluavat tavata toisiaan.

Lapin mukaan alan yritykset ja työntekijät ovat nyt kriittisessä tilanteessa. Ongelmia on luvassa vielä pitkään.

– Yritykset tekevät kaikkensa, että asiakkaita ja työntekijöitä suojellaan, mutta näin tiukat rajoitukset tarkoittavat sitä, että lomautukset muuttuvat irtisanomisiksi ja yrityksiä menee konkurssiin.

Valtava aukko valtiontalouteen

Koronakriisin jälkiä tullaan korjaamaan Timo Lapin mukaan pitkään. Mara on arvioinut, että valtio menettää tänä vuonna matkailu- ja ravintola-alan yrityksiltä miljardin euron edestä verotuloja. Työttömyyden ja lomautusten hoidosta aiheutuu lisäksi puolen miljardin euron kustannukset.

– Jos tilanne jatkuu vielä ensi vuonna, voi jokainen arvioida, millainen aukko valtiontalouteen tulee pelkästään meidän toimialamme heikon menestyksen seurauksena, Lappi toteaa .

Kakolan entisessä vankilassa vietettiin hotellin avajaisia tiistaina.

Tällä hetkellä alan toimintaedellytykset ovat Timo Lapin mukaan yksityisten suomalaisten asiakkaiden varassa. Esimerkiksi Turun seudulla liikematkailijoiden ja ulkomaalaisten matkailijoiden osuus markkinoista on normaalisti suuri, mutta nyt heidän tuomansa kassavirta on tyrehtynyt.

Lappi toivoo, että matkustusrajoituksia purettaisiin vauhdilla. Hallitus tiedotti niiden asteittaisesta purkamisesta ja testausvaatimuksista vajaat kaksi viikkoa sitten. Kevennykset koskevat erikseen määriteltyjä maita.

– Pitäisi ottaa käyttöön se strategia, että testataan ja jäljitetään sekä huolehditaan siitä, että riskiryhmät ovat suojassa. Muuten pitäisi jo palata niin normaaliin yhteiskuntaan ja elinkeinotoimintaan kuin mahdollista, Lappi toteaa.

Turussa uskalletaan luoda uutta

Vaikka Turun vankilahotelli aukesi vaikeaan aikaan, uskoo hotellin väki persoonallisen kohteen pärjäävän tulevaisuudessa. Majoittua voi esimerkiksi kuritushuoneessa.

Hotellin käytäviltä löytyy erilaisia tiloja kuritushuoneesta kirkkoon. Arash Matin / Yle

Vankilan yksi erikoisuuksista on kirkko. Tarkoin suojeltua ja entisöityä tilaa on jo varattu vihkimisiin.

– Täällä tullaan järjestämään muun muassa jumalanpalveluksia, joululauluja, kokouksia ja konferensseja. Tämä on tarkoitettu monitoimitilaksi, ja täällä saa juhlia samojen järkevien sääntöjen mukaan kuin missä tahansa muuallakin, kertoo kiinteistöneuvos Olli Ojala Kakolayhtiöistä.

Kakolan hotelli on Suomen toinen vanhaan vankilaan rakennettu hotelli. Maailmalta vastaavia majoituspaikkoja löytyy parisenkymmentä.