Mäntyöljy voisi korvata fossiiliset muovit Suomessa – selluteollisuuden sivutuote taipuu mihin maaöljykin, mutta vastaako tarjonta kysyntää?

Ominaisuuksiltaan mäntyöljymuovi on kuin nämä perinteisetkin muovit, eikä eroa ihmissilmin huomaisi. Kuvituskuva.

Ominaisuuksiltaan mäntyöljymuovi on kuin nämä perinteisetkin muovit, eikä eroa ihmissilmin huomaisi. Kuvituskuva. Marcus Rosenlund / Yle

Uusituvan muovin osuus kaikesta Suomen muovista on nyt kahden–kolmen prosentin luokkaa, arvioi Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä.

Visioissa uusiutuvat muovit voivat kuitenkin korvata suurimman osan fossiilisista muoveista jo 30 vuoden sisällä, ja ennen vuosisadan loppua jopa kaiken.

Yksi vaihtoehto uusiutuvan muovin raaka-aineeksi tulee suomalaisesta metsästä. Selluteollisuuden sivutuotteena syntyvä mäntyöljy on nyt kysyttyä tavaraa, sillä muovin lisäksi se voisi taipua esimerkiksi polttoaineeksi.

Metsä on ollut mittaamattoman arvokas luonnonvara läpi Suomen historian. Nyt se tarjoaa jälleen uusia innovaatioita, kun näiden puiden öljy voi korvata fossiiliset raaka-aineet muovissa. Eva Pursiainen / Yle

Mäntyöljy on Kärhän mukaan hyvin mielenkiintoinen kemiantuote. Muovin valmistuksessa sen ainoa rajoitus on, ettei sitä saada määräänsä enempää metsästä jalostukseen.

– Teoriassa voisimme tehdä kaikki Suomen muovipakkaukset mäntyöljypohjaisista muoveista, mutta silloin sitä ei riittäisi vientiin. Toisaalta viennissä siitä saisi varmaan parhaan hinnan, Kärhä arvioi.

UPM:n, Dow Chemicalin, Elopakin ja Arlan viime vuonna julkistetun yhteistyön (siirryt toiseen palveluun) ansiosta kaupoista saa jo nyt maitoa ja jugurttia, joiden kartonkipakkausten päällystämiseen on käytetty mäntyöljymuovia.

Ruotsalainen Råd & Rön -aikakauslehti kertoi aiemmin tässä kuussa, että ruotsalaisyhtiö OLW tuo markkinoille perunalastupussin (siirryt toiseen palveluun), jonka valmistaja käyttää pakkaustensa tekemiseen myös suomalaista mäntyöljyä.

Mäntyöljy ei olisi avain ongelmaan, mutta tärkeä osaratkaisu

Sellunvalmistuksessa öljyä syntyy noin 30 kiloa sellutonnia kohti. Suomessa mäntyöljystä voitaisiin tuottaa ehkä 50 000–100 000 tonnia muovia, maailmalla muutamia miljoonia tonneja.

Kaikkiaan maailmassa käytetään yli 300 miljoonaa tonnia muovia vuosittain. Painoltaan se vastaisi yli kahta miljoonaa sinivalasta tai kymmentätuhatta ruotsinlaivaa.

Voidaan siis sanoa, että kulutus on juuri nyt valtavaa, ja sen ennustetaan yhä kasvavan. Mäntyöljyllä voitaisiin Kärhän arvion mukaan korvata joitakin prosentteja maailman muovintarpeesta, joka sekin olisi jo tärkeä osaratkaisu.

Kun valmistaa tonnin sellua, jää sivutuotteena noin 30 kiloa mäntyöljyä. Kuvassa sellupaaleja Mussalon satamassa Kotkassa. Mikko Savolainen / Yle

Eikä mäntyöljy ole osaratkaisuna ainoa: uusiutuvien muovien kentällä tehdään jatkuvasti uusia innovaatioita. Muovia voidaan valmistaa muistakin biomassoista, esimerkiksi sokeriruo'osta.

– Mäntyöljyllä on vanha kilpailija, brasilialainen sokeriruokopohjainen muovi, joka on peräisin sademetsistä. Se on ominaisuuksiltaan vastaava, mutta pidämme suomalaista metsänhoitoa kestävämpänä, Kärhä sanoo.

Yksi mielenkiintoisimmista tulevaisuuden ratkaisuista voisi olla muovin tekeminen hiilidioksidipäästöistä (siirryt toiseen palveluun). Kärhän mukaan kemistit tuntevat prosessin jo, mutta se vaatii yhä liian paljon energiaa ollakseen kannattavaa.

Kärhä sanoo, että uusiutuvien muovien kehitystyö käy nyt kuumana Suomessa.

– Melkein viikoittain tulee suomalainen tai hyvin lähellä Suomea oleva uusiutuva muovi-innovaatio tai -tuote.

Mäntyöljyä käytetään myös painoväreihin, liimaan ja jopa verenpainelääkkeisiin

Uusiutuva muovi voi muistuttaa mieleen ensimmäisen sukupolven biomuovit, jotka eivät kestäneet konepesua tai kovaa käyttöä. Mäntyöljystä tehty muovi ei sen sijaan kalpene ominaisuuksissaan fossiilisille kilpailijoilleen.

Muovin valmistukseen tarvitaan materiaalia, joka sisältää hiiltä ja vetyä. Muovia voidaan tehdä esimerkiksi öljystä tai öljynjalostuksen sivutuotteina syntyvistä hiilivedyistä.

Mäntyöljy on nimensä mukaisesti öljymäistä tavaraa, sitä voidaan sekoittaa fossiiliseen öljyvirtaan tai käyttää välijalostettuna sellaisenaan muovinvalmistukseen.

– Mäntyöljy on monikäyttöinen materiaali, sitä voidaan käyttää aina painoväreistä liimaan ja jopa verenpainelääkkeisiin, Kärhä mainitsee.

Ihmissilmin siitä valmistettua muovia ei erota fossiilisesta, joten se taipuu minkä vain pakkauksen valmistukseen. Siksi pitää muistaa, ettei mäntymuovi ole myöskään biohajoavaa.

Mäntyöljystä tehty muovi on muovia, se ei hajoa sen nopeammin kuin fossiilinenkaan. Siksi kierrätyksen merkitystä pitää korostaa silloinkin, kun puhutaan uusiutuvasta muovista. Nic Bothma / EPA

Sitä ei voi heittää metsään kuin banaaninkuorta, vaan se pitää kierrättää kuten fossiilisetkin pakkaukset.

Vielä toistaiseksi suurin ero on perinteisen ja uusiutuvan muovin välillä on se, että mäntyöljymuovi tulee fossiilisia vaihtoehtoja kalliimmaksi.

– Näin karrikoiden maaöljyn tuotanto on aika helppoa: poraat aavikkoon reiän ja rakennat jalostamon siihen päälle. Puita pitää korjata ja sokeriruokoa pitää viljellä. Siitä tulee alkupään kustannus, jota on hankala puristaa pieneksi.

Prosessit ovat hieman monimutkaisempia ja volyymit huomattavasti pienempiä. Kärhä kuitenkin toivoo, ettei hinta kiilaisi uusiutuvuuden edelle.

Lue myös:

Näin suomalaisyritykset pelastavat maailman meriä muovilta: kelmujen gore-tex ja 5 muuta innovaatiota

Tässäkö ratkaisu saarivaltioiden muoviongelmaan? Vaasalaisyritys kehittää konteista koottavia jätteenpolttolaitoksia

Miljardeja maskeja ja lisää pakkausmuovia – Kuusi syytä, miksi korona käänsi muovin kulutuksen kasvuun