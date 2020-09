Jos Keski-Suomi tai Etelä-Savo olisivat ulkomailla, niihin ei saisi matkustaa Suomesta – Korona laittoi Mikkelin lapset etäopetukseen, Jyväskylässä paljon vapaampaa

Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa on todettu eniten koronatartuntoja asukaslukuun suhteutettuna viimeisen kahden viikon aikana.

Keski-Suomen ja Etelä-Savon koronatilanne on tällä hetkellä Suomen synkin. Maakunnissa on todettu asukaslukuun suhteutettuna eniten tartuntoja koko maassa viimeisen kahden viikon aikana.

Koronatartuntoja on Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa niin tiheässä, että vastaavassa tilanteessa ulkomailta ei saisi nykyisten säännösten mukaan matkustaa Suomeen. Kärkeä pitävien maakuntien lisäksi Päijät-Hämeen tilasto ylittää hallituksen asettaman raja-arvon.

Keski-Suomessa on todettu 41,9 tartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana, Etelä-Savossa 34,4 ja koko maassa keskimäärin 13,7. Luvut selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista (siirryt toiseen palveluun).

Jyväskylässä on todettu tänään tiistaina eniten koronavirustartuntoja koko maassa, 29 kappaletta. Yhteensä Keski-Suomessa on löytynyt 33 tartuntaa. Koronatilanne on pahentunut Jyväskylässä viimeiset kolme viikkoa.

– Tartuntojen iso määrä huolestuttaa. Elämme hyvin poikkeuksellisia aikoja, eihän meillä edes keväällä ollut tällainen tilanne. Jos tautitilanne lähtee hankaloitumaan, joudumme asettamaan rajoituksia, Jyväskylän kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä sanoo.

Etelä-Savossa Essoten alueella todettiin 11 uutta koronatartuntaa tiistaina.

Etelä-Savon tilanne on pistetty merkille ulkomaita myöten. Norja vaatii, että maakunnasta matkustavat aloittavat oleskelunsa maassa kymmenen päivän karanteenilla. Muualta Suomesta voi matkustaa Norjaan ilman karanteenia.

– Sinällään ilmaantuvuus on tosi korkeaa Suomen tasolla Etelä-Savossa. Suhtaudun itse varovaisesti vielä, koska meillä ei ole ollut hirveästi tartuntoja, joiden alkuperää ei olisi voitu jäljittää. Se kertoisi, että tauti leviäisi laajasti kantaväestön keskuudessa, Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä toteaa.

Erilaiset suhtautumiset rajoituksiin

Koronatilaston kärjessä olevien maakuntien suurimmissa kaupungeissa virusta torjutaan hyvin eri tavoin.

Etelä-Savossa Mikkelin kaupunki ryhtyi järeisiin toimiin viime viikolla, kun kaupungissa todettiin lukuisia koronatartuntoja ja koko keskusta määriteltiin altistumisalueeksi.

Jyväskylässä rajoitukset ja suositukset koskevat pääasiassa riskiryhmiä kuten ikäihmisiä. Kaupunki on valmistellut tiukempia toimia, joita se ottaa käyttöön, jos tilanne pahenee entisestään.

– Uusia rajoituksia tulee, jos katsotaan, että tauti leviää täällä epideemisesti. Tällä hetkellä tartuntamme ovat pääsääntöisesti tiedossa olevia altistumisia ja karanteenissa olevia henkilöitä, eli tautitilanne on hallussa toistaiseksi, Ilkka Käsmä sanoo.

Mikkelin kantakaupungin koulujen oppilaat neljäsluokkalaisista ysiluokkalaisiin opiskelevat tällä hetkellä etänä. Kuvituskuva. Silja Viitala / Yle

Koulut

Mikkelin kaupunki siirsi 4.–9. luokkien oppilaat kantakaupungin alueella etäopetukseen kahdeksi viikoksi viime viikon maanantaina. Nykyisellä päätöksellä etäopetus jatkuu vielä tämän viikon.

Jyväskylässä koululaiset opiskelevat ainakin toistaiseksi lähiopetuksessa. Kaupunki voi päättää 4.–9. luokkien siirtämisestä etäopetukseen, jos tartunnat alkavat levitä lasten ja nuorten keskuudessa.

Ilkka Käsmän mukaan toimenpiteitä kohdistetaan sen mukaan, missä tauti leviää.

– Nyt tauti leviää noin 30-vuotiaiden keskuudessa, eli tällä hetkellä esimerkiksi koulujen sulkeminen ei ole mielestäni järkevä vaihtoehto.

Jyväskylän kaupunki kielsi maanantaina uusien harjoittelujen aloittamisen perusopetuksen luokissa lokakuun loppuun asti.

Mikkelin kaupungin uimahallit ovat tällä hetkellä kiinni. Kuvituskuva. Malin Valtonen / Yle

Liikuntapaikat ja ravintolat

Kaupungit voivat sulkea omia liikuntapaikkojaan ja antaa ravintoloille suosituksia.

Mikkelin kaupunki sulki kaupungin uimahallit, sisäliikuntapaikat ja nuorisotilat viime viikon maanantaina. Paikat ovat kiinni kaksi viikkoa eli sunnuntaihin asti.

Jyväskylässä ovet ovat toistaiseksi auki, mutta kaupunki on varautunut sulkemaan liikuntapaikkoja, uimahalleja, kirjastoja ja kaupunginteatterin väliaikaisesti.

Etelä-Savossa on annettu ravintoloille suositus sulkea ovet puolilta öin, Keski-Suomessa vastaavaa suositusta ei ole. Henrietta Hassinen / Yle

Etelä-Savossa sote-kuntayhtymä Essote suosittelee, että ravintolat sulkisivat ovensa viimeistään kello 24. Suositus oli voimassa jo viime viikolla, ja nyt se jatkuu ensi viikon maanantaihin saakka.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ei ole antanut vastaavia suosituksia.

Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen ei osaa kertoa, onko uusia maakunnallisia ohjeita tai rajoituksia tulossa.

Kaupungit voivat tarvittaessa rajoittaa tapahtuimien järjestämistä ja yleisömääriä. Kuvituskuva. Nelli Kenttä / Yle

Tapahtumat

Jyväskylän kaupunki ja Essoten kuntayhtymä eivät kumpikaan ainakaan toistaiseksi rajoita yleisötapahtumien järjestämistä.

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä sanoo, että kuntayhtymä ei tee erillisiä kieltoja, koska Itä-Suomen aluehallintovirasto on jo ohjeistanut tilaisuuksien järjestämisestä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto linjasi tiistaina, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa on lokakuussakin varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia. Avi on vaatinut turvallisuuden varmistamista myös aiemmin.

– Olemme tapahtumanjärjestäjille aiempaa enemmän tukena ja katsomme yhdessä, onko tapahtuma turvallinen ja miten siitä voitaisiin tehdä sellainen, Seppälä sanoo.

Jyväskylässä jokainen tapahtuma arvioidaan erikseen. Kaupunki voi kieltää yleisötilaisuuksien järjestämisen tai rajoittaa osallistujamääriä. Syyskuussa kiellettiin Amazing Race -opiskelijatapahtuman järjestäminen Jyväskylässä.

– Jos tilanne säilyy nykyisen kaltaisena, niin näkisin että emme lähde rajaamaan tapahtumia, koska ne ovat taloudellisesti tärkeitä ja Jyväskylä on tapahtumakaupunki. Lisäksi ihmiset kaipaavat muutakin kuin pelkkää koronaa. Tässä taiteillaan vapauden ja vastuun välillä.