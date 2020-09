HUSin Asko Järvinen tuoreista koronaluvuista: "Voisi olla itsekurin ja niskasta ottamisen tarvetta meillä itse kullakin"

Tartuntatapausten määrä on noussut viime viikkojen aikana. Panikoimaan ei kuitenkaan kannata ylilääkärin mukaan ryhtyä.

Koronatartunnat ovat olleet nousussa viime viikkoina. HUSin ylilääkäri Asko Järvisen mukaan tartuntatapauksia löydetään ja tartuntaketjuja pystytään katkaisemaan.

Järvinen sanoo, että jokaisen tulisi nyt miettiä omia toimintatapoja, jotta epidemiatilanteen kanssa pystytään elämään myös talven läpi.

Ylilääkäri Järvinen ei tällä hetkellä näe tarvetta uusille rajoituksille.

Tänään tiistaina uusia koronatapauksia kirjattiin eri puolilla Suomea 149. Yksittäisten päivien lukuja ei pidä jäädä tuijottamaan, sillä tautitilanteesta kertovat enemmän useamman päivän luvut. Tapausten määrä on kuitenkin ollut nousussa viime viikkojen aikana.

– Tämän päivän nousu kuvastaa osittain useampaa päivää taaksepäin. Ne tulevat useilta paikkakunnilta ja liittyvät mitä ilmeisemmin isompiin altistustilanteisiin. Tautia liikkuu ja sitä todetaan, eli on riski, että tauti lähtee voimallisemmin etenemään, sanoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen

Mitä tämän hetkisestä tilanteesta pitäisi ajatella?

Ylilääkäri Asko Järvinen ei kuitenkaan näe tarvetta panikoimiselle, vaikka tautitapaukset ovatkin olleet kasvussa. Sen sijaan hän sanoo, että nyt jokaisen tulisi miettiä omia toimintatapojaan.

– Voisi olla itsekurin ja niskasta ottamisen tarvetta itse kullakin. Meidän kaikkien pitäisi olla varovaisia tilanteissa, joissa ollaan koolla ja syntyy helposti isoja tartuntaketjuja. Samalla pitäisi pohtia niitä päivittäisiä kohtaamisia, onnistutaanko pitämään turvavälejä myös niiden tutumpien ihmisten lähellä, Järvinen sanoo.

Aluehallintovirastot kertoivat tänään, ettei voimassa oleviin kokoontumisrajoituksiin tule muutoksia lokakuussa. Ylilääkäri Järvinen ei tällä hetkellä näe tarvetta uusille rajoituksille.

– Itse näkisin, että tässä tilanteessa tullaan menemään koko syksy ja talvikausi. Täytyisi pyrkiä kohdentamaan kaikki rajoitteet niin, että ne olisivat mahdollisimman tehokkaita, mutta eivät koko yhteiskuntaan voimallisesti vaikuttavia.

– Tämän kanssa joudutaan elämään, ja jollakin tavalla yhteiskuntaa pyörittämään niin, että tauti pysyy kurissa, Järvinen sanoo.

"Jos lentotermejä käyttäisi, niin kone rullaa tai valmistautuu rullaamaan"

Tällä hetkellä koronatilanne on kuitenkin erilainen kevääseen verrattuna. Tapauksista löydetään suurempi osa kuin keväällä, löydetyt ketjut on pystytty katkaisemaan ja tartuntojen jäljitys on onnistunut, sanoo Järvinen.

– Tietyllä tavalla meidän strategia toimii, tartuntatapauksia löydetään ja tartuntaketjuja kyetään katkaisemaan. Ehkäpä tässä vaiheessa vielä kyetään tällä tavalla taudin etenemistä hyvin rajaamaan.

Järvinen arvioi, että Suomessa valmiudet ovat tällä hetkellä paremmat kuin keväällä, sillä testejä tehdään laajemmin. Keväällä positiivisten näytteiden osuus oli suuri, kun nyt positiivisten testien osuus on alle puolen prosentin luokkaa.

– HUSlabin alueella pientä nousua on siinäkin. Se kuvastaa taudin esiintymisen lisääntymistä, mutta edelleen valtaosa hengitystieinfektioista on jotakin muuta kuin koronaa.

Missä vaiheessa epidemiaa nyt sitten ollaan?

– Kesällä oli rauhallinen kausi, nyt jonkin verran tapausmäärät ovat nousseet. Jos lentotermejä käyttäisi, niin kone rullaa tai valmistautuu rullaamaan. Mutta kiitoradalla ei olla, puhumattakaan nousukiidosta, Järvinen vertaa.

