Pandemrix-rokotteen mahdollisesti aiheuttaman narkolepsian korvauksista riidellään edelleen – kanteita nostettu oikeudessa

Kuusi narkolepsiaan sairastunutta kokee, että sairastumisen syynä on Pandemrix-rokote. He hakevat nyt korvauksia oikeusteitse.

Tapauksissa pyritään osoittamaan syy-yhteys yli kymmenen vuotta sitten tapahtuneen sairastumisen ja sikainfluenssarokote Pandemrixin välille. Syy-yhteyden osoittaminen mahdollistaisi kanteen nostaneille myöhemmin vahingonkorvausten saamisen.

Kanteet Lääkevahinkovakuutuspoolia vastaan käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kyse on vuonna 2009 annettujen Pandemrix-rokotteiden aiheuttamista narkolepsioista. Kanteen ovat nostaneet kuusi lapsena rokotteen saanutta henkilöä, joiden hakemukset ovat tulleet aiemmin hylättyinä lääkevahinkolautakunnasta.

Tällä hetkellä kanteen nostaneet henkilöt ovat 23–37-vuotiaita.

Lääkevahinkovakuutuspooliin viime vuonna 11 ilmoitusta

Lääkevahinkovakuutuspoolille on tehty viime syksyyn mennessä yli 300 vahinkoilmoitusta, jotka liittyvät Pandemrix-rokotteen aiheuttamiin narkolepsiaepäilyihin. Vuonna 2019 ilmoituksia tehtiin 11.

Tehdyistä vahinkoilmoituksista osa on hylätty, koska henkilön oireet ovat alkaneet yli kahden vuoden kuluttua rokotuksesta. Lääkevahinkovakuutuspooli on linjannut, että oireiden ja sairastumisen on tapahduttava kaksi vuotta rokotteen antamisen jälkeen, jotta syy-yhteys voidaan osoittaa ja korvaukset sairastuneelle myöntää.

Lääkevahinkovakuutuspooli on maksanut viime syksyyn mennessä korvauksia yhteensä noin 10,5 miljoonaa euroa Pandemrix-rokotteen aiheuttamista haittavaikutuksista.

Täydennämme juttua.

