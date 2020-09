Tom of Finland törmäsi homopelkoihin Japanissa – media jätti suomalaistaiteilijan näyttelyn noteeraamatta eikä kuvista uskalleta puhua

Japanin ensimmäinen Tom of Finland -näyttely avattiin ostoskeskuksen galleriassa.

Suomen Japanin-instituutin johtajan Anna-Maria Wiljasen mukaan japanilaiset eivät uskaltaneet kysyä juuri mitään Tom of Finlandista instituutin tapahtumassa viime viikolla.

Historian ensimmäinen Tom of Finland -näyttely Japanissa on saanut toistaiseksi maltillisen vastaanoton.

Suomen Japanin-instituutin johtaja Anna-Maria Wiljanen kertoo Yle Uutisille, ettei näyttelystä ole ainakaan vielä julkaistu mediassa poikkipuolisia arvosteluja.

– Näyttelyn vastaanotto on ollut varovaisen kiinnostunutta, Wiljanen sanoo.

Näyttelyn kuraattori, Tokiossa asuva Shai Ohayon, kertoi aiemmin Ylelle, että näyttelyn saaminen Tokioon oli todella vaikeaa.

– Olin jo antaa periksi. Ehdin jo miettiä, että jätän koko projektin.

– Luulin, että Tom of Finland -näyttelyn tuominen Japaniin olisi ollut hauskaa ja kiva asia, Ohayon sanoo.

Kuraattori Shai Ohayon The Container -galleriansa edustalla.

“Japanissa ihmiset keksivät keinon välttää ikäviä asioita”

Ajatusta homoeroottisesta näyttelystä vastustivat sekä museot että galleriat, joihin Ohayon oli yhteydessä. Lopulliseen läpimurtoon meni kaksi vuotta. Yritys ei kaatunut ennen sitä pelkästään homofobiaan.

– Japanissa ihmiset keksivät kyllä keinon välttää asioita, joista he eivät pidä, Ohayon kertoo.

Reality & Fantasy: The World of Tom of Finland -näyttely avattiin viime perjantaina Parco-ostoskeskuksen museon galleriassa.

Näyttely on kuratoitu varta vasten Japaniin, eikä sitä ole nähty samanlaisena muualla maailmassa. Näyttelyn “ronskeimmat” kuvat on sijoitettu erilliseen huoneeseen, jonne on pääsy kielletty alle 18-vuotiailta. Samanlaiseen ratkaisuun päädyttiin Kiasman Robert Mapplethorpe -näyttelyssä viisi vuotta sitten. Mapplethorpe tuli tunnetuksi homoeroottisista, sadomasokistisista valokuvistaan.

Japanilaisen homokulttuurin asiantuntijan, australialaisen Dr Thomas Baudinetten mukaan Tom of Finland -näyttelyn vastustus ei tullut yllätyksenä.

Tokiossa merkittävä homokirjallisuutta myyvä kirjakauppa sai hänen mukaansa vuonna 2013 syytteen säädyttömän materiaalin levittämisestä, koska sillä oli myynnissä valokuvaaja Leslie Keen kirja alastomista mieskehoista. Shinjukussa Tokiossa sensuroitiin puolestaan HIV-tietoisuudesta kertova juliste, joka esitti miestä alushousuissa.

– Tässä kontekstissa ymmärrän, miksi jotkut galleristit ovat olleet haluttomia esittää Tom of Finlandin taidetta, Baudinette kertoo Ylen haastattelussa.

Tom of Finland -säätiön presidentti Durk Dehner on vieraillut Suomessa useaan otteeseen. Kuva Helsingin taidehallin Tom of Finland -näyttelystä. Pauliina Karjalainen / Yle

Juuri kukaan ei kysy mitään

Tom of Finlandin isän, taiteilija Touko Laaksosen syntymän 100-vuotisjuhlan kunniaksi Tokiossa avattuun näyttelyyn liittyy myös oheistapahtumia, joita Suomen Japanin-instituutti järjestää.

Instituutin johtaja Anna-Maria Wiljanen kertoo, että yleisö oli vaikea saada mukaan ensimmäiseen keskusteluun. Siihen liittyvä luento pidettiin viime perjantaina. Aiheena oli himo ja miesvartalon haluttavaksi tekeminen Tom of Finlandin piirroksissa.

– Kysymysten saaminen yleisöltä oli hieman nihkeää, Wiljanen toteaa.

Ensi viikolla instituutissa piti luennoida Touko Laaksosen elämäntyön avainasiantuntijan, amerikkalaisen Tom of Finland -säätiön puheenjohtajan ja sen perustajan Durk Dehnerin, mutta koronatilanteen takia Dehner ei voi matkustaa Tokioon.