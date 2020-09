Alexandra Illman, 20, saa elantonsa nopeasti yleistyneestä somepalvelusta, mutta ei oikein ymmärrä suosiotaan Tiktok-kansan parissa

Alexandra Illmanilla on Tiktokissa lähes 200 000 seuraajaa.

Alexandra Illmanilla on Tiktokissa lähes 200 000 seuraajaa. Mikko Koski / Yle

Illmanista on tullut Tiktok-vaikuttaja, jonka monet lapset tunnistavat ostoskeskuksissa ja aikuiset baareissa.

Alexandra Illman, 20, hyppelehtii iloisesti pitkin helsinkiläistä asuntoa, vaikka on herännyt vasta hetki sitten. On iltapäivä. Valveillaoloajalla ei ole Illmanille niin väliä. Hän ei käy koulua eikä ole töissä vaan tekee videoita sosiaaliseen mediaan, lähinnä kotonaan.

– Saatan joskus mennä nukkumaan aamukuudelta, nuori nainen kertoo.

- Teen Tiktokiin tanssivideoita, vaikka mä vannoin viime vuonna, että mä en niitä tule tekemään. Nyt mä heilun täällä yksin koko ajan, Alexandra Illman kertoo. Mikko Koski / Yle

Illmanin somealusta on kiinalaisomisteinen Tiktok, jonka suosio on noussut nopeasti viime aikoina. Vielä noin vuosi sitten Tiktokia pidettiin lasten somekanavana, mutta korona-aikana sinne on etsiytynyt myös aikuisia sankoin joukoin.

Illman alkoi tehdä videoita Tiktokiin reilu vuosi sitten. Käyttäjät julkaisevat Tiktokissa lyhyitä, noin 15 sekunnin mittaisia videoita. Illman on Harry Potter -fani, ja ensimmäisellä videollaan hän esitteli velhoteemaisia lenkkareitaan.

– Aloitin Tiktokin, koska minulla ei ollut koulua eikä töitä. Oli tosi tylsää, ja olin tosi yksinäinen. Sitten aloin tehdä videoita, ihmiset alkoivat seurata minua, ja jatkoin vain samaan malliin.

Tällä hetkellä Illmanilla on Tiktokissa seuraajia 190 000, ja määrä kasvaa koko ajan. Hän hämmästelee, miksi ihmiset ovat kiinnostuneita hänen tekemisistään.

– Pitäisi alkaa kysellä ihmisiltä, miksi he tykkäävät minusta. Oh my god! En tiedä, Illman parahtaa nauraen.

Alexandra Illman kertoo Tiktokin täyteisestä elämästään.

Samaistuttavaa sisältöä

Alexandra Illmanin nimimerkki Tiktokissa on "justrelatable", ja se taitaa paljastaa, miksi hän on niin suosittu.

Just relatable tarkoittaa samaistuttavaa. Sellaisia Illman ja hänen tuottamansa sisältö ovatkin. Pitkänhuiskea nainen tanssii, hulluttelee kavereiden kanssa ja kertoo omasta elämästään. Puhe on eläväistä, ja naurua riittää.

– Näytän elämäni sellaisena kuin se on. Jos olen valvonut pitkään, olen väsynyt ja herännyt tosi myöhään ja unirytmini on sekasin, niin kerron sen. Jos käyn juhlimassa kavereiden kanssa, niin laitan senkin.

Tiktokin tilastot eivät kerro tarkkaan, minkälaisia seuraajia Illmanilla on. Hän arvelee, että suurin osa on 18–24-vuotiaita, aivan kuten hänen seuraajansa Instagramissakin ovat.

– Sen verran tiedän, että suurin osa on Suomesta ja että poikia on vähemmän kuin tyttöjä.

Alexandra Illmanin Tiktok-videot keräävät jopa satojatuhansia katselukertoja. Mikko Koski / Yle

Tiktokia on pidetty pitkälti lasten suosimana sovelluksena. Näin ajatteli myös Alexandra Illman aluksi. Hän ei alkuun edes kehdannut myöntää kavereilleen tekevänsä Tiktok-videoita.

– Sehän oli ihan hirveän noloa. Sitten kaverini laittoi minulle kuvakaappauksen tilistäni ja kysyi, että mitä minä teen. Olin, että shhh. En mitään, Illman nauraa.

Nyt Illman hämmästelee, miksi Tiktokissa oleminen tuntui alussa niin nololta.

– Nyt kun se on noussut noin suosituksi, niin ketään ei enää kiinnosta. Varsinkin kun oli koronakevät, niin kaikki alkoivat tehdä sinne videoita.

Tiktok-vaikuttaja tunnistetaan

Alexandra Illmanin Tiktok-suosiosta kertoo se, että hänet tunnistetaan nykyisin kaduilla ja ostoskeskuksissa. Alkuun juttelemaan tuli lapsia, jotka halusivat ottaa yhteiskuvan.

– Kun olin saanut enemmän seuraajia ja kävin ensimmäistä kertaa baarissa, niin siellä tultiin sanomaan, että vitsi kun olet niin hauska. Silloin tajusin, että ei siellä Tiktokissa olekaan pelkästään lapsia.

– Selaan Tiktokia iltaisin kolme tai neljä tuntia. Apua!, Alexandra Illman nauraa. Mikko Koski / Yle

Illmania on alettu kutsua Tiktok-vaikuttajaksi. Hän ei kuitenkaan pidä siitä, koska ei ole titteleiden perään.

– En halua, että ihmiset näkevät minut julkisuuden henkilönä. Olen vain minä.

Mutta tunnettuusarvoa hänellä kuitenkin on. Mainostajat ovat huomanneet nuoren naisen hersyvän persoonan ja suuren seuraajamäärän. Illman on tehnyt monta kaupallista yhteistyötä Tiktokissa ja Instagramissa.

Viime vuoden lopulla levy-yhtiö Sony Music Finland otti Illmaniin yhteyttä ja ehdotti yhteistyötä. Nyt Illman tekee videoita levy-yhtiön Tiktok-tilille kahden muun vaikuttajan kanssa.

Tiktok muuttaa parhaillaan musiikkialaa, sillä siellä syntyvät tällä hetkellä hitit. Levy-yhtiöillä ei tässä ole juuri sananvaltaa, vaan hitit syntyvät käyttäjien videoiden kautta. Jos joku kappale alkaa trendata, se voi saada miljoonia kuuntelukertoja. Tämän takia levy-yhtiöt palkkaavat sisällöntekijöiksi Tiktok-vaikuttajia, joilla on tuhansia seuraajia.

Lue myös: Kun Tuure Boelius, 19, aloitti musiikintekijänä, hän sai alalta neuvon, jota ei noudattanut - nyt neuvojat rynnivät hänen perässään hittejä synnyttävään Tiktokiin

Illman kavereineen on jo saanut trendaamaan Tiktokissa muutaman levy-yhtiö Sonyn artistin kappaleet.

– Seuraamme trendejä tosi paljon. Silloin kun jokin alkaa trendata, niin siihen liittyy tanssi, sketsi tai teksti. Sitten kaikki tekevät sitä uudestaan ja uudestaan.

Alexandra Illman kertoo kuuntelevansa nykyisin ainaostaa kappaleita, jotka ovat tuttuja Tiktokista. Mikko Koski / Yle

Muutakin kuin Tiktokia?

Samaan aikaan kun Alexandra Illman hehkuttaa Tiktokia, hän kertoo arjen käyneen tylsäksi. Hän hengaa päivät kotona tekemässä videoita, kun kaverit ovat töissä ja koulussa.

Hän saa elantonsa somesta, mutta hän kertoo etsivänsä muita töitä.

– En sen takia, että minulla olisi rahapula vaan koska haluan tekemistä. Kaverit ovat sanoneet, että et kai sinä töihin mene. Oletko hullu. Joo. Haluan töihin.

– Monet olettavat, että somettajat ja julkisuudenhenkilöt elävät makeaa elämää. Sen takia musta ehkä tykätään, kun mä näytän, ettei niin ole. Ei kenenkään elämä ole täydellistä, Alexandra Illman sanoo. Mikko Koski / YLE

Mutta tällä hetkellä Illmanin elämä on Tiktokia.

– Katsoin kaverin kanssa Frozen 2 -elokuvan, ja siinä tuli niin paljon juttuja, jotka ovat Tiktokissa. Emme pystyneet lopettamaan nauramista.

Niille tiedoksi, jotka eivät Tiktokia tunne: paljon suositusta populaarikulttuurista päätyy Tiktokissa julkaistuihin lyhytvideoihin ennen pitkään. Tiktok-käyttäjät muokkaavat oman näköisiään videoita esimerkiksi suosittujen elokuvien ääniklipeistä.

– On järkyttävää, miten paljon Tiktok vaikuttaa maailmaan ympärillämme. En pysty edes katsomaan elokuvaa ilman, että tulee Tiktok mieleen, Illman nauraa.