Suomalaiset ovat innokkaita tähtien tarkkailijoita: "Olemme hiljaista, yksin viihtyvää kansaa ja tykkäämme kaikessa rauhassa katsella pimeää taivasta"

Ursan tiedottaja ja tähtitieteen asiantuntija Anne Liljeström tunnetaan tieteen kansantajuistajana muun muassa televisio-ohjelmista.

Vaikka monet tähtitieteen opiskelijat olivat innostuneet avaruudesta ja tähdistä jo lapsena, niin Liljeströmille innostus tuli vasta yliopistossa.

Hän eksyi tähtitieteen perusteita esittelevälle kurssille ja se oli perinnöllisyystieteilijän urasta aiemmin haaveilleelle opiskelijalle mullistava elämys.

– Olin ihan, että istu ja pala! Voinko opiskella tätä yliopistolla!

Sen jälkeen öisen tähtitaivaan näkeminen oli silmiä avaava kokemus.

– Päivällä, kun auringon valo siroaa siellä, niin on ikään kuin verhot kiinni ja ei nää avaruuteen. Mutta yötaivalla, nään aivan käsittämättömän kauas. Ikkuna on auki niin kauas, ettei mitään rajaa. Vieläkin nousee karvat pystyyn, Liljeström muistelee.

Suomalaiset tuntuvat ylipäätään olevan erityisen kiinnostuneita avaruudesta ja tähdistä. Ainakin erilaisissa tähtiyhdistyksissä on jäseniä väkilukuun suhteutettuna enemmän kuin monissa muissa maissa.

Liljeström arvelee, että syitä on monia. Tähtitieteilijä Esko Valtaojan tunnettuus voi olla yksi syy. Mutta saattaapa tähtien tarkkailu sopia myös suomalaiselle kansanluonteelle.

– Me olemme hiljaista ja yksin viihtyvää kansaa. Tykkäämme kaikessa rauhassa katsella öistä, pimeää taivasta. Ja meillä on niin iso osa aikaa vuodesta pimeää, että mahdollisuuksia todella on, Liljeström pohtii.

Puoli seitsemän -ohjelmassa saatiin myös vinkkejä siihen, mitä syksyiseltä tähtitaivaalta voi nyt bongata.

