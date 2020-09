Tasmanian rantavesistä löytyi lisää valaita – jumiin on jäänyt ennätykselliset 470 eläintä, vain kymmeniä on onnistuttu pelastamaan

Sadat pallopäävalaat ovat kuolleet Etelä-Australiassa pelastusyrityksistä huolimatta.

Jo maanantaina noin 270 pallopäävalasta löydettiin Tasmanian saaren länsirannikolta. Keskiviikkona toiset 200 valasta löytyi alle 10 kilometrin päästä Macquarie Harbourista.

Suurimman osan keskiviikkona löydetyistä valaista pelätään olevan jo kuolleita. Luonnonsuojelijoista, vapaaehtoisista ja paikallisista kalastajista koottu pelastusryhmä keskittyy nyt maanantaina löytyneiden valaiden auttamiseen.

– Parhaimman tämänaamuisen arvion mukaan noin 50–70 valasta voi vielä olla elossa, puisto- ja luontoalueiden johtaja Nic Deka sanoo AFP:n mukaan.

Pelastustyöt Tasmanian rantavesissä ovat haastavia. Pelastajat joutuvat seisomaan merivedessä jopa kaulaansa myöten. Brodie Weeding / EPA

Tasmanian länsirannikko on harvaan asuttua ja vaikeakulkuista seutua. Pelastajat ovat päässeet paikalle vain venekyydeillä. Veneitä on varustettu liinoilla, joiden avulla valaita voidaan ohjata kohti merta.

Pitkäeväpallopäävalaat (Globicephala melas) voivat kasvaa lähes 7-metrisiksi ja painaa yli kaksi tonnia.

Tarkkaa syytä rantaan ajautumiselle ei tiedetä

Uutistoimistojen mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun näin monta valasta jumiutuu Tasmanian rannikoille. Viranomaiset tarkastavat parhaillaan aluetta muiden pulassa olevien valaiden osalta.

Jotkut alkuviikosta pelastetuista valaista rantautui uudelleen, mitä osattiin jo odottaa. Suurin osa tähän mennessä pelastetusta 30 valaasta on kuitenkin pysytellyt syvissä vesissä.

Tarkkaa syytä valaiden rantautumiselle ei tiedetä, vaikka asiaa on tutkittu vuosikymmenenten ajan.

Jotkut tutkijat ovat arvailleet, että valaat ovat voineet harhautua rantaan syödessään rantaviivan läheisyydessä. Toinen vaihtoehto on, että sosiaaliset eläimet ovat seuranneet yhtä tai muutamaa lajitoveriaan rantaan.

Meribiologi Kris Carlyon sanoo AFP:lle, että valaiden rantautuminen on Etelä-Australiaan on luonnollinen ilmiö, jota on tapahtunut läpi historian.

Carlyon mukaan pelastusyrityksille on kaksi syytä. Ensimmäinen on eläinten hyvinvointi. Toisekseen massarantautuminen on oiva tilaisuus tutkia lajia tarkemmin.

Lue lisää:

Lähteet: AFP, AP