Maineikkaan nuorisotalon tulevaisuus selviämässä? Monen huippuartistin bänditilana toiminut Harjun rakennus halutaan peruskorjata

Helsingissä legendaarinen Harjun nuorisotalo halutaan korjauttaa kuntoon.

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (siirryt toiseen palveluun) katsoi tiistain kokouksessaan, että Harjun nuorisotalosta tulisi laatia peruskorjaussuunnitelma. Lisäksi tiloista tehdään käyttösuunnitelma, jota varten selvitetään nuorisotyön ja järjestöjen toimintaedellytykset.

Nuorisotilojen tulevaisuutta aiotaan suunnitella yhdessä myös alueen asukkaiden kanssa. Lautakunnan mukaan alueellinen nuorisotyö pitää huomioida myös itäisessä kantakaupungissa.

Kaupunki sulki Aleksis Kiven kadulla sijaitsevan Harjun nuorisotalon remontin vuoksi viime vuodenvaihteessa. Toimintaa siirrettiin muun muassa Kannelmäkeen ja Lauttasaareen. Ainoastaan studiotilat ovat olleet käytössä.

Rakennuksessa on ollut muun muassa kosteusvaurioita ja ongelmia ilmanvaihdossa. Ajatuksena oli, että tiloissa tehdään pienimuotoisia korjauksia, joiden avulla laajempaa peruskorjausta voisi vielä siirtää. Lisätutkimuksissa on kuitenkin selvinnyt, ettei pieni remontti riitä isompaa peruskorjausta odotellessa.

– Korjaustarpeet ovat niin isoja, että on parempi edetä suoraan rakennuksen peruskorjaukseen kuin tehdä väliaikaista laastarikorjausta, sanoo nuoriosasiain johtaja Mikko Vatka Helsingin kaupungilta.

Vatkan mukaan tilannetta arvioidaan nyt laajemmin, ei pelkästään kunnosteta entisiä tiloja. Kyseessä on koko kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan suunnittelusta, ei pelkästään nuorisotyöstä.

– Ei ainakaan yksi yhteen tule olemaan aiemman kanssa, eikä kannata ollakaan. Aina kun korjataan, niin kannattaa ajatella tilanne uudestaan. Ensin kuullaan ja suunnitellaan, sitten tehdään lopulliset päätökset, Vatka toteaa.

Vatkan mukaan kaupungilla on tiedossa, että Harju on ja on ollut monille tärkeä paikka. Harjua ympäröivässä puistossa on paljon yhteisöllistä toimintaa, muun muassa ulkokirpputoritapahtumia.

– Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon, millainen toiminta sopii tälle alueelle ja tähän paikkaan. Mukaan on otettava myös kaupunkiympäristön toimiala. Teemme tätä suunnittelua nyt yhdessä, Vatka sanoo.

Harjun julkisivu ja osa sisätiloista on suojeltuja, joten myös se ohjaa jatkosuunnittelua. Tarkkaa aikataulua korjauksille tai kustannusarviota ei vielä ole.

Harjun nuorisotalossa on ollut vuosittain yli 20 000 käyntikertaa. Harjun nuorisotalossa järjestetään esimerkiksi bänditoimintaa. Monet maineikkaat artistit, muun muassa Maija Vilkkumaa ja Samuli Putro,ovat aikoinaan aloittaneet uraansa siellä.

Voit keskustella aiheesta 25.9. kello 23:een saakka.

Lue myös:

Täällä uransa aloittivat muun muassa Vilkkumaa ja Putro – Nyt legendaarinen Harjun nuorisotalo suljetaan: miten käy nuorten ja Kallio kukkii -tapahtuman?

Remontti sulkee Harjun nuorisotalon – toimintaa siirretään muualle

Legendaarisen Harjun nuorisotalon kohtalo edelleen auki – Kaupungin asiantuntija: sisäilmaongelmat eivät vaadi tilasta luopumista