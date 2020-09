Punainen puolukka hehkuu syksyisessä metsässä, mutta kuinka hyvin sinä tunnet tämän vähän tutkitun marjan? Tässä kymmenen visaista kysymystä

Puolukkakausi on jo loppupuolella, mutta vielä niitä ehtii keräämään.

Puolukkakausi on jo loppupuolella, mutta vielä niitä ehtii keräämään. Derrick Frilund / Yle

Suomalaisten into kerätä marjoja myyntiin on hiipunut, mutta moni haluaa yhä täyttää pakkasensa itse kerätyillä marjoilla.

Syksyn puolukkasato on hyvä, ja mättäillä vihreyden lomasta on helppo nähdä punaisena pullistelevat marjat. Kuitenkin valtaosa kypsyneistä marjoista jää ihmiskäden poimimatta.

Suomalaisten into kerätä marjoja myyntiin on hiipunut vuosi vuodelta. Teollisuusmarjasta ei pystytä maksamaan kovin suurta hintaa, mikä on laskenut intoa lähteä hakemaan tuottoja metsässä kyykkimällä.

Luonnonvarakeskus Luken erikoistutkija Rainer Peltolan mukaan suomalaiset pitävät yhä marjojen poimimisesta omaan pakkaseen tai myytäväksi itse torilla.

Puolukka on marja, jonka lähes jokainen tunnistaa, mutta tässä visassa pääset testaamaan, kuinka hyvin tunnet tämän metsien kirpeän makupalan.

Tiesitkö, että puolukassa on enemmän sokeria kuin mustikassa? Hapokkuuden vuoksi emme vain pysty maistamaan puolukan makeutta. Kare Lehtonen / Yle

Kokeile syksyn antimia leipomalla puolukka-porkkanakääretorttu

Menestyitpä testissä miten tahansa, voit nauttia alkaneesta syksystä vaikkapa kokeilemalla Marttojen puolukka-porkkanakääretortun reseptiä (siirryt toiseen palveluun). Leipomisessa tyyli on vapaa: voit käyttää itse keräämiä puolukoita tai hakea marjat kaupan pakastealtaasta.

kääretorttu:

4 huoneenlämpöistä kananmunaa

1,5 dl sokeria

1 dl perunajauhoja

1 dl vehnäjauhoja

1,5 tl leivinjauhetta

1,5 tl kanelia

0,5 tl jauhettua kardemummaa

0,25 tl jauhettua neilikkaa

2 dl hienoksi raastettua porkkanaa

Täyte:

2 dl vispikermaa

200 g maustettua rahkaa (esim. vanilja tai appelsiini)

200 g (pakaste)puolukoita

1 rkl sokeria