Miten käy Valko-Venäjän kansannousulle? YK:n ihmisoikeusraportoija Ylelle: "En ole kovin optimistinen"

Aljaksandr Lukašenka uusi eilen virkavalansa. Asiantuntijan mukaan on mahdotonta sanoa, miten pitkään nykytilanne voi kestää.

BerliiniValko-Venäjän pitkäaikaisen itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukašenkan eilen pidetty virkaanastujaistilaisuus kertoo paljon hänen nykyasemastaan.

Tilaisuus pidettiin salassa aina sen alkamiseen saakka. Kaupunkilaisten pääsy Minskin keskustaan estettiin tilaisuuden aikana.

Lukašenkalla on ehkä valta, muttei kansan tukea.

Vilpillisiä presidentinvaaleja seuranneet protestit ovat jatkuneet yhtäjaksoisesti elokuun 9. päivän vaaleista alkaen. Mutta Lukašenka on ja pysyy. Hänellä on yhä poliisin, erikoisjoukkojen ja armeijan tuki.

Yle kysyi YK:lle Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta raportoivalta Anaïs Marinilta, mikä on kansannousun kohtalo. Marin vastasi puhelimeen Varsovasta, jossa hän toimii YK-tehtävänsä lisäksi tutkijana. Valko-Venäjä estää tällä hetkellä hänen pääsynsä maahan.

Anaïs Marin puhui 18. syyskuuta videoyhteyden välityksellä YK:n tapaamisessa Genevessä. Valko-Venäjän edustaja yritti Kiinan, Venäjän ja Venezuelan tuella estää Marinia puhumasta tilaisuudessa. AFP

Oppositiolla oli tilaisuus pyytää armeija tuekseen – mutta sitä ei käytetty

Mielenosoitukset jatkuvat Valko-Venäjällä, mutta väkivalta rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan on jälleen voimistunut.

Puheyhteyttä Lukašenkan hallinnon ja opposition välillä ei ole. Opposition johtohahmot on joko häädetty maasta tai vangittu, mikä vetää jo lähtökohtaisesti pohjan neuvotteluilta.

– En ole kovin optimistinen, koska hallinto ei ole valmis dialogiin. Lisäksi huomaan väsymystä mielenosoittajien puolella, Marin sanoo neuvotteluista.

Elokuussa tilanne näytti vielä toisenlaiselta. Silloin Lukašenkan kaataminen olisi Marinin valkovenäläislähteiden mukaan voinut onnistua.

Kun tieto pidätettyjen pahoinpitelemisestä ja laajamittaisesti kidutuksesta tuli julki, tunnelma maassa muuttui. Marinin mukaan tällöin oli selviä merkkejä siitä, että myös Lukašenkan tukeen tuli säröjä.

Selvä käännekohta oli ensimmäinen naistenmarssi keskiviikkona 12. elokuuta. Internet alkoi silloin toimia päiviä kestäneen häirinnän jälkeen. Netissä levisivät kuvat väkivallasta ja pian paljastui myös pidätettyjen laajamittainen kidutus.

Naiset marssivat kaduille valkoisissa vaatteissa ja kukat kädessä. Poliisi ja muut erikoisjoukot jättivät heidät rauhaan. Tilanne oli uusi ja yllätti turvallisuusjoukot.

Pian Valko-Venäjällä levisivät laajat työläisten lakot osana protesteja.

Marinin mukaan moni arvioi, että tässä tilanteessa oppositioehdokas Svjatlana Tsihanouskaja olisi saattanut saada poliisin tai armeijan puolelleen.

– Koko kansannousu olisi voinut päättyä eri tavalla, jos hän olisi pyytänyt puolelleen poliisin ja armeijan ja saanut nämä tunnustamaan hänet Valko-Venäjän vaaleilla valituksi presidentiksi.

Vaalitulosta pidetään täysin vilpillisenä, mutta ainakin joillain vaalipaikoilla Tsihanouskajan raportoitiin saaneen jopa 60 prosenttia äänistä.

Traktoritehtaan työntekijät marssivat ulos työpaikaltaan Minskissä elokuussa viikko vaalien jälkeen. Nyt lakot ovat hiljenneet. Tatyana Zenkovich / EPA

Mutta poliittisesti kokematon oppositio oli vaikeassa paikassa. Tsihanouskaja pakotettiin Liettuaan maanpakoon ja arvio on, että hänen vangittua aviomiestään ja ehkä myös lapsiaan uhkailtiin.

Lisäksi oppositio on toistuvasti kehottanut mielenosoittajia rauhanomaisuuteen. Pelkona saattoi olla väkivaltainen yhteenotto, jos väkivaltakoneistoolisi jakautunut eri puolille.

Venäjä tukee Lukašenkaa – ainakin toistaiseksi

Tilaisuus vallan kaatamiseen nopeasti valui ohi. Nyt Venäjän vaikutus on Marinin mukaan paljon voimakkaampaa kuin kansannousun alussa.

Venäjä tukee Lukašenkaa – ainakin toistaiseksi. Syitä siihen on Marinin mukaan kaksi. Ensinnäkin, Lukašenka haluaa pysyä vallassa hinnalla millä hyvänsä ja on siksi Venäjän kiristettävissä.

Kreml ei erityisesti pidä Lukašenkasta, eikä tämä ole ollut aina lojaali. Siksi tuki saattaa jossain vaiheessa päättyä, mutta ei vielä.

Toisekseen Venäjä haluaa, että Valko-Venäjän valta vaihtuu Kremlin ohjauksessa ja vasta sitten, kun vallan vaihtumista ei liitetä suoraan kansannousuun. Presidentin kaatuminen protestien vuoksi olisi pelottava esimerkki Venäjän itsevaltaiselle johdolle.

Kreml tarvitsee nyt aikaa löytää ehdokas, joka tukisi Venäjän etuja.

– Heidän pitää keksiä uusi hevonen, josta lyödä vetoa, Marin sanoo.

Tulevat kuukaudet näyttävät vaikeilta. Kesälomakausi on ohi, maa on ajautunut syvään talousahdinkoon ja Lukašenka on määrännyt Liettuan ja Puolan vastaiset rajat suljettaviksi.

Lisäksi kaasusopimus Venäjän valtionyhtiön Gazpromin kanssa on vielä täksi talveksi tekemättä. Venäjällä on vipuvoimaa.

Protestit synnyttivät kansalaisyhteiskunnan

Marinin mukaan nykytilanne ei kuitenkaan tarkoita, että kansannousu olisi epäonnistunut. On selvää, että Valko-Venäjälle on syntynyt protestien myötä aivan uudella tavalla kansalaisyhteiskunta.

Ihmiset ovat järjestäytyneet paitsi Minskissä myös muilla Valko-Venäjän alueilla.

– Olen varma, että valkovenäläiset ihmiset voittavat maansa itselleen jossain vaiheessa, Marin sanoo.

Marinin mukaan olisi tärkeämpää saada aikaan paikallis- ja parlamenttivaalit kuin vaatia heti uusia presidentinvaaleja. Vain sitä kautta voidaan saada aikaan poliittisia uudistuksia.

Siihen asti Lukašenkaa pitää ehkä vain sietää. Marinin mukaan uudet presidentinvaalit eivät ole tässä tilanteessa tärkein tehtävä.

Ensin on muutettava maata myös muilta osin.

Valko-Venäjällä erityisesti naisten mielenosoitukset ovat nousseet merkittäväksi osaksi protestiliikettä. Poliisiväkivalta mielenosoittajia kohtaan on lisääntynyt taas viime aikoina. EPA

Euroopan unioni voi tukea Valko-Venäjää auttamalla valkovenäläisiä laajemmin, ei vain oppositiota, Marin sanoo. Moni on menettänyt työpaikkansa ja opiskelupaikkansa protestien vuoksi. Satoja ihmisiä on kidutettu, arviolta 10 000 on ollut pidätettynä.

He tarvitsevat tukea toipumiseen, ja sitä voi antaa myös virtuaaliterapialla.

– Helposti unohtuu, että koko maa on trauman aiheuttamassa shokissa.

"En näe edelleenkään protesteissa EU-lippuja"

Marinin mukaan Valko-Venäjän kansannousu vertautuu kansalaisten heräämisen osalta vuoden 1989 vallankumouksiin, joissa itäisen Euroopan maissa kaadettiin kommunistihallinnot.

Valko-Venäjällä ei ikinä vastaavaa vuoden 1989 vallankumousta tapahtunut vaan maa itsenäistyi ylhäältä päin ohjattuna, kun Neuvostoliitto hajosi.

Poliisit pidättivät mielenosoittajia Minskissä viime viikon lauantaina. EPA

Ukrainan Maidan-vallankumous on puolestaan huono vertailukohta, sillä Valko-Venäjällä kysymys ei ole lähentymisestä Euroopan kanssa vaan poliittisista sekä demokraattisista oikeuksista.

– En näe edelleenkään protesteissa EU-lippuja, Marin sanoo.

Valko-Venäjä elää vuoden 1989 hengessä varustettuna vuoden 2020 metodeilla. Tieto protesteista ja väkivallasta leviää Telegram-sovelluksella kännykästä kännykkään. Tukea protestiliikkeelle, väkivallan uhreille ja riippumattomille tiedotusvälineille kerätään joukkorahoituksella.

Marinin mukaan on mahdotonta sanoa, kestääkö tilanne vielä kuukausia vai vuosia – vai tuleeko yllättävä käänne jo nopeasti.

– Ehkä valkovenäläiset keksivät nyt ajan kanssa uudenlaisen vallankumouksen, jota ei ole vielä mainittu missään oppikirjoissa.

