Lähtisitkö sinä pakettimatkalle Suomeen? Näin matkailualalla toivotaan kotimaan valmismatkojen pelastavan kärsivää alaa

Matkanjärjestäjä Aurinkomatkat ilmoitti tänään aloittavansa pakettimatkat kotimaan matkailijoille Lappiin. Kuusamoon pääsee valmismatkalle jo lokakuussa ja Lappiin marraskuussa.

Suomeen suunnatussa pakettimatkassa on historian havinaa.

Edellisen kerran Lapin valmismatkalle suomalaiset suuntasivat niinkin kauan kuin 33 vuotta sitten.

– Vuonna 1987 Finnmatkat teki 10 lennon sarjan Finnairin DC9 -koneilla ja hotelleina olivat Pallas, Olos ja Äkäslompolo, muistelee Lapland Hotels-ketjun omistaja Pertti Yliniemi.

Uudelleen lanseeratulla pakettimatkalla on selvä syy. Lomamatkat ulkomaille eivät nyt vedä.

– Tällä hetkellä meillä ei ole yhtään kohdetta auki. Kaikki myynnissä olevat kohteet ovat punaisia maita eli tilanne ei näytä sen suhteen kovin valoisalta, sanoo Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa.

Pakettimatkojen uskotaan kiinnostavan tuhansia suomalaisia, sanoo Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa. Tiina Jutila / Yle

Toisaalta kotimaan pakettimatkalle on havaittu myös tarvetta.

– Tiedämme, että kaikissa asiakasryhmissä perheistä ikäihmisiin löytyy matkustajia joilla on kiinnostusta näihin tuotteisiin. Tutkimuksiemme mukaan meiltä on puuttunut tällainen valmismatka, jossa kaikki on paketoitu yhteen eli asiakas saa lennon, majoituksen, kuljetuksen ja tulevaisuudessa myös aktiviteetit, kertoo Kousa.

Lappi ei ole aina kallis

Pakettimatkailu voi myös muuttaa mielikuvaa Lapin hinnoista.

– En usko, että hinnat laskee. Paketointi tuo kuitenkin esille selkeästi piikkisesongit, jolloin hinnat ovat korkeita. Kun matkustaa vähän piikkisesongin ulkopuolella, niin ei Lappi ole yhtään sen kalliimpi kuin mikään muukaan matkailukohde, Kousa sanoo.

Kousan mukaan esimerkiksi kolmen päivän matkat torstaista sunnuntaihin alkavat alle kolmesta sadasta eurosta ja viikon matkoja lauantaista lauantaihin saa alle neljänsadan euron.

Lapin matkan voi saada piikkisesongin ulkopuolella muutamalla satasella kerrotaan Aurinkomatkoista. Pentti Kallinen

Aurinkomatkat odottaa Lapin pakettimatkojen houkuttelevan vähintään tuhansia matkailijoita lokakuusta toukokuun alkuun kestävän kauden aikana.

Matkalaisia odottaa 120 000 vuodetta

Muutama tuhat pakettimatkailijaa eivät kuitenkaan riitä pelastamaan matkailuyrittäjien liiketoimintaa.

– Aurinkomatkojen mittakaavassa tämä on pientä, kun päätoiminta on lomamatkailu aurinkoisiin kohteisiin. Tästä tulee kuitenkin merkittävä lisä meidän liiketoimintaamme, Kousa sanoo.

Majoitustilaa on paljon tyhjänä. Tapani Leisti / Yle

Pohjoisen matkakohteissa toivotetaan tervetulleeksi muutkin kotimaan matkalaiset, sillä kohteet on usein mitoitettu ja monet elämyspalvelut laadittu ulkomaan matkailijoiden määrän ja toiveiden mukaan.

– Lapissa ja Kuusamossa on yhteensä 120 000 vuodepaikkaa. Tänne voisi järjestää 7-8 miljoonaa kolmen päivän lomaa eli meille kyllä mahtuu. Suomalaiset matkailijat ovat tässä hyvä lisä, mutta eivät riittävä, sanoo Lapland Hotels -konsernin omistaja Pertti Yliniemi.

Kotimaan pakettimatkoja vaikea saada kannattaviksi

– Ala on todellisessa kriisissä ja hädässä. Sinänsä Aurinkomatkojen avaus tuottaa kotimaan pakettimatkoja on erinomainen, mutta se on vain reaktiota siihen, että normaalimarkkina on sulanut alta pois. Pitää siis keksiä jotakin mielenkiintoista myytävää, josta tulee edes jonkinlaista kassavirtaa, sanoo Matkapojat yhtiön toimitusjohtaja Ari Penttilä.

Pakettimatkat tarvitsevat paljon matkustajia ollakseen kannattavia arvioidaan Matkapojista. Marcus Rosenlund

Ongelmana on myös Penttilän mukaan se, että kotimaassa pakettimatkoja on vaikea saada kannattamaan.

– Suomi on erinomainen kohde ja ansaitsee laajan kotimaan matkustuksen. Meille esimerkiksi Ahvenanmaa on ollut tänä kesänä erinomainen. Matkanjärjestäjien pitää kuitenkin liikuttaa suuria volyymeja, jotta toiminta olisi kannattavaa, Penttilä sanoo.

Esimerkiksi pakettimatkailu Saimaalle ei välttämättä kannattaisi, vaikka matkailu muutoin on sinne vilkasta.

– Saimaalla mökkiyrittäjät ovat menestyneet erinomaisesti, mutta Saimaan kohdalla kysyn, että ratkaiseeko matkanjärjestäjä jonkun saavutettavuusongelman ja tuoko matkanjärjestäjä siihen toimintaan jotakin lisäarvoa. Itselläni ei ole tähän vielä ratkaisua, Penttilä pohtii.

Lisäksi kotimaan pakettimatkoille ei välttämättä riitä kysyntää kovin pitkään.

– Kylmä fakta on, että kun koronatilanne hellittää tai keksitään rokote niin silloin asiakkaiden normaali käyttäytyminen alkaa suuntautua ulkomaille ja samoin matkanjärjestäjienkin, Penttilä sanoo.

Tällä hetkellä yritykset tekevät kuitenkin töitä sen eteen, että kotimaan matkailu pysyisi vireänä. Hallituksen myös toivotaan höllentävän edelleen matkustusrajoituksia, jotta ulkomaiset matkailijat pääsisivät Suomeen ja suomalaiset maailmalle helposti.

– Näkymä on erittäin lyhyt. Kaikilla on huoli lähitulevaisuudesta eli kuinka selvitään jouluun ja sitten kevääseen. Kaikilla on toiveena nopea palautuminen ensi kesänä, mutta se tarkoittaa että rajat ovat auki, Penttilä sanoo.

Lähtisitkö sinä pakettimatkalle kotimaahan? Kerro mielipiteesi kommenttikenttään.

Lue lisää:

Matkustus sakkaa ja hotelliala on kriisissä, mutta luottavaisimmat uskaltavat yrittää uutta: Turussa pääsee yöksi vaikka vankilan muurien sisään

Viikon päästä Suomesta Viroon ei enää pääse ilman karanteenia, sanoo Viron ulkoministeri

STM:n tiukka linja: kaikki riskimaista yli kolmeksi vuorokaudeksi tulevat pakkokaranteeniin – matkailuala: charter-matkat Lappiin menivät sen tien