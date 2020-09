Lähteekö Facebook Euroopasta? "Se ei ole relevantti skenaario", sanoo yhtiön suomalaisjohtaja

Facebookin EU-suhteista vastaava johtaja Aura Sallan mukaan keskustelu on lähtenyt laukalle ja samalla on iso kuva unohtunut.

Facebook uhkaa lähteä Euroopasta, koska EU kiristää yksityisyyden suojaa!

Näin kertoivat suomalaiset (siirryt toiseen palveluun)ja kansainväliset (siirryt toiseen palveluun)lehdet eilen. Onko meidän suomalaisten siis palattava aikaan ennen Facebookia – paperisiin perhealbumeihin ja IRC Galleriaan?

Ei. Yhtiö ei ole jättämässä toiseksi suurinta markkina-aluettaan – yli 400 miljoonaa asiakasta ja noin 15 miljardin euron mainosmyyntiä. Tämän ei pitäisi olla yllätys kenellekään.

Taustalla on kuitenkin paljon isompi kysymys siitä, miten tietojamme kerätään ja siirrellään. Ja myös siihen, keihin voimme luottaa.

Kerrataanpa lyhyesti:

Vuonna 2013 Edvard Snowden paljastaa Yhdysvaltojen harjoittaman laajaan urkinnan.

paljastaa Yhdysvaltojen harjoittaman laajaan urkinnan. Vuonna 2015 EU irtisanoo Yhdysvaltojen kanssa solmitun sopimuksen, joka on sallinut käyttäjätietojen siirron Euroopasta Yhdysvaltoihin.

Vuonna 2016 EU luo uuden Privacy Shield -työkalun käyttäjätietojen siirtoa varten. Siitäkin ryhdyttiin käymään oikeutta.

Kesällä 2020 EU-tuomioistuin mitätöi tuonkin sopimuksen riittämättömänä.

Ensimmäinen isku osuu Facebookiin, kun Irlanti kieltää sitä lähettämästä käyttäjätietoja Atlantin yli.

Facebook vastaa sanomalla, että...

Niin, mitä Facebook oikein sanoi?

Facebookin lausunnon (siirryt toiseen palveluun)mukaan "ei ole selvää, miten se voisi jatkaa näissä olosuhteissa Facebookin ja Instagramin palveluiden tarjoamista EU:ssa".

Sanamuoto ei ollut aivan niin uhkaava kuin siitä johdetuista otsikoista voisi päätellä.

Facebook ei ole lähdössä

– Jos Euroopalla on tällainen tulokulma, että dataan pääsy vaikeutuu, joudumme miettimään sen puitteissa myös omia toimintojamme, hän kertoo Ylelle.

Yhtiö ei kuitenkaan ole Sallan mukaan jättämässä käyttäjiään ja asiakkaitaan.

– Se ei ole relevantti skenaario. Meillä on suuri huoli myös alustojemme 25 miljoonasta yritysasiakkaasta Euroopassa. Meille on tärkeää palvella heitä jatkossakin.

Vastaavan lupauksen kiirehti antamaan myös Facebookin yhteiskuntajohtaja Nick Clegg eilen järjestetyssä European Business Summitissa (siirryt toiseen palveluun). Facebook ei ole lähdössä.

Ongelma on Yhdysvaltojen lainsäädäntö

Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin tietosuojakysymyksiin erikoistunut asianajaja Eija Warma-Lehtisen mukaan kyse on globaalista kauppapoliittisesta ongelmasta.

Yritykset seuraavat aina ensi sijassa oman maansa lakeja. Muualla tehdyt sopimukset väistyvät kansallisen pakottavan lainsäädännön edessä, jos kotimaan viranomaiset määräävät luovuttamaan tietoja.

Nyt EU-tuomioistuin näyttää Warma-Lehtisen mukaan linjanneen, että Yhdysvallat ei ole tässä mielessä luotettava kumppani.

– Tuomioistuimen viesti oli hyvin selvä. He toteavat suoraan, että ongelmana on Yhdysvaltojen kansallinen sääntely. Silloin voidaan kysyä, että onko olemassa mitään muutakaan mekanismia, jolla tietojen siirtoa voidaan tehdä, Warma-Lehtinen sanoo.

Nyt kumotun Privacy Shield -menettelyn vaihtoehtona ovat esimerkiksi ns. mallilausekkeet. Mutta kun ongelma on Yhdysvaltain lainsäädännössä, niidenkin soveltaminen törmää seinään.

Iskee myös omaan nilkkaan

Sekä Facebookin Salla, että Castrén & Snellmanin Warma-Lehtinen ovat samaa mieltä siitä, että ongelma ei koske vain yhdysvaltalaisia yrityksiä.

Tilanne on vaikea kaikille yrityksille, jotka siirtävät dataa maasta toseen. Nykymaalimassa näitä yrityksiä on paljon.

– Yritysten on itse varmistettava vastaanottavan maan sääntelyn riittävyys suhteessa eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Sitä on kritisoitu paljon, että onko tämä kohtuullinen vaatimus, Warma-Lehtinen sanoo.

Esimerkiksi saksalainen elinkeinoelämä on todennut, että tilanteella voi olla valtava negatiivinen vaikutus (siirryt toiseen palveluun)maan talouteen.

Kukaan ei tunnu tietävän, mihin suuntaan tästä jatketaan. Warma-Lehtinen muistuttaa, että tietosuojassa on viime kädessä kyse ihmisoikeuksista, ja siksi niistä ei pidä tinkiä.

Toisaalta, jos Yhdysvallat ei ole eurooppalaisille riittävän luotettava kauppakumppani, kuka on?