Jonna Rintamäellä, 24, on taskussa avain avaruuteen ja laukussa puhallettava taivas – Ursan aktiivi näyttää tähtitaivaan ihmeet kaikenikäisille

Vatsassa tuntuu tuttu kutina, kun Jonna Rintamäki uppoutuu Helsingissä kaukoputken avulla avautuviin näkymiin.

– En etsi mitään tiettyä, itseäni ehkä, mutta siihen ei putki riitä, nuori tähtitieteen harrastaja vitsailee.

Hän on puoliksi tosissaan.

Kokkolassa aikoinaan tähtitaivasta ihastellut pikkutyttö ei olisi osannut edes kuvitella, että taskussa olisi joskus tähtitornin avain ja matkalaukussa ilmalla täytettävä planetaario.

– Jossakin vaiheessa avaruus jopa ahdisti minua. Mutta mitä enemmän olen oppinut, sitä kiehtovammaksi se on tullut.

Lokakuussa 2020 yksi kolmesta fysiikan Nobelin jakaneesta tutkijasta, yhdysvaltalainen fysiikan ja avaruustutkimuksen professori Andrea Ghez kannustaa naisia kosmoksen pariin.

Tuore palkittu toivoo, että hänen voittonsa innostaisi nuoria naisia tutkijanuralle. Ghez itse on vasta neljäs fysiikan Nobelin saanut nainen.

Palkinto tuli mustien aukkojen teoriasta ja havainnoista.

Musta aukko on kiehtonut aina myös Rintamäkeä. Hänen mielestään olisi kutkuttavaa nähdä, miltä maailma näyttäisi sellaisen reunalta.

– Jos sinne voisi tuhoutumatta mennä: mitä tapahtuisi? Miltä se tuntuisi, kun maailmankaikkeuden tulevaisuus vilisisi silmissä ohi?

Helsingissä Rintamäen harjaantunut katse löytää nopeasti yhden lemppareista, noin 1 500 valovuoden päässä olevan Orionin suuren kaasusumun.

Miten pöly ja kaasu voikaan olla kaunista.

Orion kiehtoo Rintamäkeä enemmän kuin Venus, joka nousi otsikoihin alkusyksyllä 2020. Planeetan pilvikerroksesta löytyi fosfiini-yhdistettä, jonka olemassaolo selittyy tutkijoiden mukaan vain yksinkertaisella elämällä.

Avaruustieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja selvensi Ylen uutisissa löydön mullistavuutta: se antaisi viitteitä siitä, että emme olisi maailmankaikkeudessa yksin.

– Löytö on hieno, Rintamäki sanoo, mutta se ei järisytä häntä.

Kaikki alkoi kuusta.

Se mollotti taivaalla ja paistoi 8-vuotiaan sänkyyn niin, ettei uni tullut.

Pientä Rintamäkeä alkoi kiinnostaa valon siirtyminen. Hän meni istumaan tiettyyn kohtaan huoneessaan, nousi pois ja palasi uudelleen.

– Huomasin, että kuu liikkuu.

Kuusta tuli rakas kaveri, josta Rintamäki janosi tietoa ja jolle hän jutteli varsinkin pahan mielen asiat.

Yksinäisyyttään hän ei sitä tehnyt. Hänellä on ollut aina ystäviä ja läheisiä.

Jonna Rintamäellä on pala taivasta eli puhallettava kangaskupu mukanaan, kun hän kiertää Ursan liikuteltavan planetaarion kanssa kouluilla. Tähtitaivas heijastetaan kuvun sisälle.

– Teininä jotkut pitivät minua ehkä joskus vähän pimeänä, mutta sellaisella hyvällä tavalla, Rintamäki nauraa.

Aktiivinen nuori ehti harrastaa myös teatteria, meripartiota ja bilettääkin, mutta tähtien yökerho yleensä houkutti diskoja enemmän.

Kotikaupungin tähtitieteellinen yhdistys Capella oli jo huonossa hapessa. Omilta nurkilta ei löytynyt porukkaa keräävää tähtitorniakaan, joten teini tähyili taivaalle yleensä yksin tai joskus parin kaverin kanssa.

Sukulaistädin vanhalla kaukoputkella pystyi erottamaan kuun ja planeettoja.

– Ihan oikeassa tähtitornissa kävin vasta ensimmäistä kertaa 18-vuotiaana!

Ajokortti avasi kirjaimellisesti tien tähtiin, kun tuore kuski ajoi ensimmäisen reissunsa Tampereelle tähtiharrastajien Gygnus-kesätapahtumaan.

Sen jälkeen tiedonjanoa ei pidätellyt enää mikään.

Tuore ylioppilas jäi paiskimaan lukion jälkeen vuodeksi töitä. Kun ruotsinkielisen ala-asteen iltapäiväkerho-ohjaajan työviikko päättyi perjantaina kello 17, hän lähti ajamaan Kokkolasta Tampereelle Kaupin tähtitornille.

– Olin sopivasti perillä havaintoillan alkaessa kello 21. Sunnuntaina lähdin taas takaisin ja maanantaina töihin.

Auton mittariin tuli lähes 700 kilometriä melkein joka viikonloppu.

Elämä on kuljettanut keskipohjalaistytön Tampereen kautta Helsinkiin. Ursan planetaario-ohjaajana hän pitää esityksiä kouluilla ja opastaa yleisöä Helsingin vanhassa Observatoriossa.

Kolmas työpaikka, Kaivopuiston kukkulan päällä tönöttävä historiallinen tähtitorni, tuo tähtinäyttäjälle muumimaiset fibat.

Rintamäellä on avain rautaoven jämerään munalukkoon. Sisällä kapeat portaat vievät ylös havaintokupoliin, jonka luukut on vedettävä käsin auki. Myös koko kupu pyörii lihasvoimalla.

– Parasta on yleisön reaktiot. Lapset huutavat välillä vau, kun katsovat kuuta, hän nauraa.

Ursan tähtinäyttäjää lämmittää nähdä se sama into, joka valtasi hänet pienenä Kokkolassa.

– Olen monet kerrat tarponut tähtitornin liukasta mäkeä ylös otsalamppu päässä. Kupolissa on pakkasella niin kylmä, että pidän kengissä ja lapasissa eräretkeilyyn tarkoitettuja lämmityspusseja. Ovat kyllä tarpeen, jos on pari näytöstä peräkkäin, Rintamäki kertoo.

Viisi vinkkiä yötaivaalle

Kaikki näkyvät paljaalla silmällä ilman apuvälineitä.

1. Mars

Mars on 15 vuoteen lähimmillään maapalloa ja siksi koko loppuvuoden hyvin näkyvissä. Se on opositiossa eli taivaalla vastakkaisella puolella kuin Aurinko, ja korkeimmillaan etelässä 14.10. klo 01. Mars himmenee syksyn edetessä, mutta on silti koko loppuvuoden hyvin näkyvissä.

2. Geminidien tähdenlentoparvi

Viimeinen vuoden 2020 kolmesta suuresta tähdenlentoparvesta. Parven meteoreja nähdään 4.-20.12. Parasta havaintoaikaa on yö 13.-14.12. Kuu ei haittaa havaintoja tänä vuonna, ja parhaimmillaan tähdenlentoja voi nähdä useita kymmeniä tunnissa.

3. Linnunrata

Kotigalaksimme on parhaimmillaan syksyisin, kun lunta ei ole vielä maassa, ja on mahdollisimman pimeää. Syksyllä Linnunrata myös nousee korkeammalle horisontista kuin talvella ja keväällä.

4. Jupiter ja Saturnus lähekkäin iltataivaalla

Jupiter ja Saturnus ovat iltahämärän taivaalla (etelän ja lounaan välillä) alle asteen päässä toisistaan 13.-29.12. Lähimmillään 21.12. niiden välinen etäisyys taivaalla on vain kuusi kaariminuuttia. Planeetat näkyvät parhaiten eteläisessä Suomessa, koska pohjoisessa ne jäävät liian matalalle horisonttiin näkyäkseen kunnolla.

5. Venus aamutaivaalla

Kirkasta Venusta ehtii vielä ihailla, ennen kuin se katoaa aamutaivaalla nousevan Auringon loisteeseen. Lokakuun lopulla Venus nousee 3,5 tuntia ennen Aurinkoa.

Lähde: toiminta- ja tiedotussuunnittelija Anne Liljeström, Ursa