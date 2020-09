Valvova lääkäri jyrähtää pesisfinaalin katsojasumpusta: "Kun vapautta käytetään väärin, kohta ollaan taas sulussa"

Sami Malmberg / All Over Pr​ess

Aluehallintoviraston mukaan vastuu turvavälien noudattamisesta on tapahtumanjärjestäjällä.

Kouvolassa pelatusta Superpesiksen finaalipelistä koitui viime viikonloppuna suuri haloo. Se kohdistui lähinnä yleisöön, joka oli pakkautunut katsomoon kylki kylkeen turvaväleistä piittaamatta.

Kaksi päivää ottelun jälkeen yhdellä katsojista todettiin koronavirustartunta.

Sote-kuntayhtymä Kymsote ei ole kyennyt arvioimaan, kuinka moni altistui tartunnalle ottelussa. Ottelun katsojamääräksi on ilmoitettu noin 2 600. Ilman koronaepidemiaa ottelua olisi todennäköisesti seurannut paikan päällä 6 000 silmäparia.

Kymsote tiedotti tiistaina, että tartunnan saanut katsoja oli istunut B-katsomossa.

Infektiotautien ylilääkäri Risto Pietikäinen kuitenkin kertoo, että tartunnan saaneella katsojalla olikin ollut lippu D-katsomoon. Vielä on epäselvää, missä katsomossa hän on ollut pelin aikana.

Pietikäisen mukaan katsojalla oli Koronavilkku-sovellus käytössään. Koronavilkku lähettää ilmoituksen sovelluksen puhelimeensa ladanneille henkilöille, jotka ovat mahdollisesti altistuneet koronavirukselle.

Kymsote kehottaa ottelupaikalla ollutta yleisöä tarkkailemaan mahdollisia koronaviruksen oireita ja hakeutumaan testeihin lievimmissäkin oireissa.

– On täysin mahdollista, ettei tämä johda muihin tartuntoihin, Risto Pietikäinen sanoo.

Tapahtumanjärjestäjän vastuu

Valvontaviranomaisen mukaan vastuu turvavälien vahtimisesta on tapahtumanjärjestäjällä. Jos näin ei tapahdu, siitä voi koitua seuraamuksia tapahtumanjärjestäjälle.

– Paikallinen terveysviranomainen rupeaa varmaan suhtautumaan erittäin nihkeästi tapahtumanjärjestäjän seuraaviinlupahakemuksiin, jos neovat vain suunnitelmia paperilla ja jos niitä ei aiotakaan toteuttaa, sanoo aluehallintoylilääkäri Mikko Valkonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kouvolan Pallonlyöjien puheenjohtaja Harri Lehto kertoi ottelun jälkeen Yle Urheilulle, että yleisön valvominen on käytännössä mahdotonta.

– Säännöt sallivat, että toisilleen tutut ihmiset saavat olla katsomossa aivan vierekkäin. Kyllähän valitettavasti aina tiettyihin kohtiin menee enemmän ihmisiä ja jossain muualla on vastaavasti väljempää. Jokainen haluaa katsoa itselleen mieleisessä paikassa, Lehto sanoi.

Kymsoten infektiotautien ylilääkärin Risto Pietikäisen mukaan Kouvolan Pallonlyöjille ei koidu järjestelyistä sanktioita, koska pelit Kouvolassa on tältä vuodelta pelattu.

– Jos pelit olisivat jatkuneet, olisimme keskustelleet, miten jatketaan, jotta järjestelyt saataisiin turvallisemmin toteutettua, Risto Pietikäinen sanoo.

Yleisön vastuu

Vaikka vastuu turvavälien ylläpitämisestä on tapahtumanjärjestäjällä, silti valvontaviranomainen perää vastuuta myös yleisöltä.

– Jos yleisö tekee jotain kiellettyä ja heitä on ohjattu paikan päällä, silloin se on jokaisen ihmisen oma päätös, josta hän kantaa itse vastuun. Silloin on turha syytää viranomaisia siitä, että sai tartunnan tai altistui tartunnalle, jos ihan omaa tyhmyyttään menee ja tekee vastoin annettuja ohjeita, Mikko Valkonen sanoo.

Aluehallintoylilääkäri Mikko Valkonen toivoo, että ihmiset itse ymmärtäisivät, missä on mahdollisuus saada tartuntoja ja mikä on sellainen syy, jonka vuoksi kannattaa mennä altistuttamaan itsensä.

– Onko joku yleisötapahtuma sellainen, johon täytyy ihan välttämättä mennä paikan päälle ja siihen pahimpaan ryysikseen? Vai voisiko sitä katsoa kauempaa tai mahdollisesti kotona telkkarista, jotta tartunnan mahdollisuus jäisi mahdollisimman pieneksi?

Mikko Valkonen huomauttaa, että rajoitukset Suomessa ovat tällä hetkellä pienet verrattuna esimerkiksi Espanjaan, missä poliisi valvoo ihmisten liikkumista. Suomessa liikkuminen on nyt vapaata.

– Kun tätä vapautta käytetään väärin, niin kohta täällä on tiukemmat määräykset ja sitten ollaan taas sulussa, Valkonen toteaa.

