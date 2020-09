Turkissa kiistaa koronaluvuista – lääkäriliittoa syytetään petturuudesta

Kansainvälisessä vertailussa Turkki on pärjännyt koronan vastaisessa taistelussa suhteellisen hyvin..

Turkissa maan lääkäriliitto on joutunut ahtaalle koronakriisin seurauksena. Liiton mukaan Turkin viralliset koronatilastot eivät kuvasta koronaepidemian vakavuutta. Hallituspoliitikot ovat syyttäneet liittoa petturuudesta ja on jopa vaadittu liiton lakkauttamista.

Lääkäriliiton hallituksen jäsenen Halis Yerlikayan mukaanTurkin terveysministeriön julkaisemat tiedot tartuntojen määristä eivät pidä paikkaansa.

"Moninkertaiset luvut"

– Tiedämme, että todelliset potilasmäärät ovat kymmenkertaisia verrattuna virallisiin lukuihin. Kuolleita on kolme kertaa enemmän kuin mitä terveysministeriö on kertonut, Yerlikaya sanoi uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Turkissa on ihmetelty sitä, että yksittäisissä kaupungeissa on ilmeisesti joinakin päivinä raportoitu yhtä paljon tartuntoja kuin mitä terveysministeriön lukujen mukaan on löydetty koko maasta samana päivänä. Muiden muassa Istanbulin ja Ankaran pormestarit (siirryt toiseen palveluun), jotka edustavat oppositiota, ovat kiinnittäneet huomiota tähän ilmiöön.

Kymmeniä lääkäreitä kuollut

Lääkäriliitto ja terveysministeriö ovat olleet erimielisiä tartuntojen raportointikriteereistä. Turkin terveysministeriö on torjunut lääkäriliiton arvostelun ja sanonut, että kaikki tiedot koronatapauksista julkaistaan kyllä

Liitto on myös arvostellut terveydenhoitohenkilökunnan puutteellisia suojavarusteita. Pelkästään pääkaupungissa Ankarassa (siirryt toiseen palveluun) satojen terveydenhuollon työntekijöiden on kerrottu saaneen koronatartunnan. Lääkäriliiton tietojen mukaan kuolleita koko maassa on vajaat 100, joista lääkäreitä 41.

"Lääkäriliitto tulisi lakkauttaa"

Presidentti Recep Tayyip Erdoğanin hallintoa tukevan kansallismielisen toimintapuolueen puheenjohtaja Devlet Bahçeli on luonnehtinut lääkäriliiton toimintaa petturuudeksi ja esittänyt liiton lakkauttamista. Vajaat 90 prosenttia Turkin lääkäreistä (siirryt toiseen palveluun) kuuluu liittoon.

83 miljoonan asukkaan Turkissa on todettu yli 300 000 koronatapausta. Noin 7 600 ihmistä on kuollut koronan seurauksena.

