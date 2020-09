Maailmanlaajuinen tutkimus: Suhtautuminen maahanmuuttajiin huonontunut hieman – maailman nuivimmat ihmiset Balkanilla

Tutkimusyhtiö Gallup on julkaissut maailmanlaajuisen kyselytutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) ihmisten suhtautumisesta eri maissa maahanmuuttajiin.

Edellinen kysely julkaistiin vuosina 2016 ja siihen verrattuna keskimääräinen suhtautuminen maahanmuuttajiin on muuttunut hiukan kielteisempään suuntaan.

Gallup kysyi vastaajilta 140 maassa, miten he suhtautuivat maahanmuuttajiin yleensa sekä mitä he ajattelivat, jos maahanmuuttajia tulisi naapuriksi tai avioliiton kautta perheeseen. Maa saattoi saada enimmillään 9,0 pistettä sen mukaan, mitä myönteisemmät vastaukset olivat.

Maiden keskimääräinen indeksiluku oli nyt 5,21. Edellisessä kyselyssä se oli 5,34, joten luku on hieman laskenut.

Nousuja ja laskuja

Maailman maahanmuuttotilanne on muuttunut kuluneiden neljän vuoden aikana selvästi. Euroopassa muistetaan tuolloin käynnissä ollut pakolaisvirta Lähi-idästä, mutta muuttoliikettä on ollut paljon muuallakin.

Suurimmat muutokset negatiivisempaan suuntaan ovat tapahtuneet Etelä-Amerikassa. Perussa, Ecuadorissa ja Kolumbiassa maahanmuuttajien hyväksyttävyys sai vuonna 2016 enemmän kuin indeksiluvun 6. Nyt suopeus maahanmuuttajiin on laskenut alle tason 4.

Gallupin tietojen mukaan syynä on se, että nämä maat ovat vastaanottaneet jopa miljoonittain Venezuelan humanitaarista kriisiä paenneita ihmisiä. Aluksi heidät otettiin avosylin vastaan, mutta pakolaisten suuri määrä on sittemmin kuormittanut ankarasti maiden terveys-, sosiaaliturva- ja koulutusjärjestelmää.

Myönteistä kehitystä

Muutamassa maassa suhtautuminen maahanmuuttajiin on kohentunut.

Eniten indeksiluku on noussut Euroopan kaakkoiskulmassa sijaitsevassa Moldovassa, jonne on tullut runsaasti maahanmuuttajia Turkista, Uzbekistanista ja Azerbaidzhanista.

Nämä tulijat ovat usein ulkomaisten yhtiöiden työntekijöitä. Yhtiöt tekevät EU:n tuella erilaisia kehityshankkeita, joten ulkomaisen työvoiman tulo merkitsee Moldovassa siten elinolojen paranemista.

Chile on myös ottanut Venezuelan pakolaisia, mutta maltillisen määrän. Chileen tulleet ovat usein varakasta ja oppinutta väkeä, jonka on helppo sopeutua uuteen kotimaahan. Chilessä indeksiluku on noussut.

Myös Puolassa suhtautuminen maahanmuuttajiin on tutkimuksen mukaan muuttunut suopeampaan suuntaan, joskin maan keskiarvo on yhä melko nuiva, 4,21. Silti puolalaisista 42 prosenttia arvioi, että maahanmuutto Puolaan on hyvä asia.

Avoimimmat ja nuivimmat

Suopeimmin maahanmuuttajiin suhtauduttiin Kanadassa, Islannissa, Uudessa-Seelannissa ja Australiassa.

Yhdysvallatkin sijoittui suopeudessa Sierra Leonen jälkeen kuudennelle sijalle huolimatta siitä, että maan nykyjohto pitää Meksikon rajan yli tulevia maahanmuuttajia suurena ongelmana.

Kielteisin suhtautuminen maahanmuuttajiin on Balkanin alueen maissa. Nuivin suhtautuminen mitattiin Pohjois-Makedoniassa, jonka seurassa olivat Unkari, Serbia, Kroatia, Bosnia-Herzegovina ja Montenegro. Näissä maissa indeksiluku oli alle 2.

Suomi sijoittui vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) 40 suopeimman maan joukkoon.

