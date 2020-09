Väkivaltavideo kuudesluokkalaisen pahoinpitelystä Vantaalla leviää netissä – poliisi: loukkaavien videoiden jakaminen on rikos

Väkivaltavideoiden jakaminen lasten ja nuorten parissa on yleistynyt ilmiö.

Väkivaltavideoiden jakaminen lasten ja nuorten parissa on yleistynyt ilmiö. Sari Veikkolainen / Yle

Vantaalla Kytöpuiston koulussa tapahtuneesta kuudesluokkalaisen pojan pahoinpitelystä kuvattu video on lähtenyt leviämään netissä. Poliisin tietoon on tullut, että videota on jaettu useissa eri viestipalveluissa.

Pahoinpitelyn uhri sai ensihoitoa ambulanssin saavuttua paikalle. Pysyviä fyysisiä vammoja pojalle ei kuitenkaan jäänyt.

Tapauksen tutkinnanjohtajan rikoskomisario Simo Kauppisen mukaan videon levittäjinä on ollut ainakin muutama pahoinpitelytapaukseen osallistunut nuori.

– Meillä ei ole tarkkaa lukumäärää siitä, kuinka moni on videota jakanut. Kysymys on yksittäisistä henkilöistä. Emme voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että videota levitetään netissä edelleen, Kauppinen kertoo.

Hän myöntää, että poliisin mahdollisuudet videon poistamiseksi netistä ovat rajalliset. Palveluntarjoajaa voi pyytää poistamaan videon, mutta ennen poistamista materiaali on voinut jo lähteä elämään verkossa.

– Ongelma on, että kuka tahansa voi kopioida videon ja jakaa sitä muilla alustoilla. Tällöin videon poistaminen kokonaan netistä on lähes mahdotonta, Kauppinen toteaa.

Väkivaltavideoita tulee poliisin tietoon toistuvasti

Väkivaltavideoiden jakaminen lasten ja nuorten parissa on yleistynyt ja poliisia huolestuttava ilmiö. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tietoon tulee ainakin kuukausittain videoita, joissa on kuvattu tappelua tai pahoinpitelyä.

– Lähes kaikilla lapsilla ja nuorilla on nykyään kännykkäkamerat joka paikassa mukana, joten näitäkin tilanteita valitettavasti kuvataan ja jaetaan eteenpäin erilaisilla somealustoilla, kuten Snapchatissa, Tiktokissa tai Whatsappissa, Kauppinen sanoo.

Kauppisen mukaan on tärkeää, että väkivaltaista materiaalia sisältävistä videoista ilmoitetaan poliisille. Poliisi pyrkii selvittämään videolla esiintyvät henkilöt viipymättä ja tapauksesta voidaan tarvittaessa tehdä rikosilmoitus.

Huoltajien seurattava netin käyttöä

Videon levittäjä voi syyllistyä rikokseen. Toista loukkaavan materiaalin levittäminen voi olla rikosnimikkeeltään esimerkiksi kunnianloukkaus tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen.

Jos epäillyt ovat alle 15-vuotiaita, heillä ei ole rikosoikeudellista vastuuta. Toisin sanoen heille ei voi langettaa tuomioita rikoslain perusteella.

Poliisi ei voi kohdistaa epäiltyihin myöskään pakkokeinoja, kuten kiinniottoja. Epäillyille voi kuitenkin tulla vahingonkorvausvastuu.

Aikuisilla on erityisen tärkeä rooli seurata lasten ja nuorten kokemuksia somesta.

– Huoltajien olisi hyvä olla tietoisia ja kiinnostuneita siitä, millaista sisältöä lapset netistä katsovat. Mikäli lapsi törmää sosiaalisen median kautta leviäviin väkivaltavideoihin, hänen pitäisi ilmoittaa asiasta aikuiselle ja yksinkertaisesti olla katsomatta videoita ja jakamatta niitä eteenpäin, Kauppinen neuvoo.

Somekanavien ylläpitoon kannattaa myös aina ilmoittaa sopimattomasta materiaalista, jotta se voidaan poistaa alustalta.

– Huoltajien olisi hyvä keskustella säännöllisesti lasten kanssa kännykän käytöstä, sopia pelisäännöistä ja tarvittaessa olla lasten tukena, jos lasten puhelimeen ilmaantuu häiritseviä videoita, Kauppinen summaa lopuksi.

Lisää aiheesta:

Kuudesluokkalaista lyötiin ja potkittiin vantaalaisessa alakoulussa – Opetusministeri Andersson: yhteiskunta on epäonnistunut lasten oikeuksien turvaamisessa

Poliisi Vantaan kouluväkivallasta: Koulujen syytä ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä

Väkivaltatapauksen vuoksi vantaalaista koulua rauhoitetaan vartioinnilla – muissa kouluissa vartiointia ei olla huhuista huolimatta lisäämässä

Harvinainen väkivallanteko Vantaan Kytöpuiston koulussa – yksi alakoululainen loukkaantui välitunnilla