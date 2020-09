Levi ja Ruka avaavat hiihtokauden jo ensi viikolla, muut seuraavat marraskuussa – rinnekeskuksista vakuutetaan, että turvallisuudesta ei tingitä

Levillä on varastoitu kymmeniä tuhansia kuutioita lunta, jotta kausi saadaan auki jo lokakuun alussa. Rinteiden asiakkaat ovat pääosin kotimaasta, joten tulevasta talvikaudesta voi odottaa hyvää.

Levillä on varastoitu kymmeniä tuhansia kuutioita lunta, jotta kausi saadaan auki jo lokakuun alussa. Rinteiden asiakkaat ovat pääosin kotimaasta, joten tulevasta talvikaudesta voi odottaa hyvää. Pekka Viinikka / Yle

Lapin hiihtokeskukset odottavat ensi talvea paikkaamaan koronakevään menetyksiä. Hiihtokeskuksissa kotimaan matkailijoiden osuus lipunmyyntiluvuista on ollut perinteisesti suuri, ja odotukset ovat korkealla.

Levillä varaustilanne näyttää plussaa jo lokakuulle ja heti kauden alussa odotetaan runsaasti kotimaisia matkailijoita, sanoo Levi Ski Resort Oy:n liiketoimintajohtaja Marko Mustonen.

– Nyt ollaan kymmeniä prosentteja paremmassa tilanteessa kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Etelän keskuksille viime talvi oli huono ja vähäluminen, mutta Lapissa vauhti oli jopa ennätysmäistä, kun jarrua painettiin kesken kevään sesongin.

Kaikki Lapin keskukset Suomua lukuun ottamatta sulkivat maaliskuun puolivälin jälkeen hissit ja rinteensä. Tappiot merkittiin miljoonissa euroissa.

– Talvesta selvittiin kuitenkin aika kuivin jaloin, voi sanoa, toteaa Sport Resort Ylläs Oy:n toimitusjohtaja Mikko Virranniemi.

Samaa vakuutetaan Pyhätunturilla, vaikka kausi katkesi kesken ja tuhansia matkailijoita jäi saapumatta.

– Olihan se dramaattista, asiakkaita jäi tulematta ja euroja saamatta. Tässä on ollut rohkaiseva kesä ja keväästä selvitään, kertoo puolestaan Pyhätunturi Oy:n paikallisjohtaja Jusu Toivonen.

– Kyllähän korona ison jäljen jätti meidänkin liiketoimintaan ja myyntiin kaiken kaikkiaan, mutta alkusokin jälkeen on päästy eteenpäin, sanoo Levi Ski Resortin liiketoimintajohtaja Marko Mustonen. Pekka Viinikka / Yle

Pyhän ja Ylläksen rinneyhtiöissä liikevaihdosta hävisi noin miljoona, kun lipunmyynti tyssäsi keväällä kuin seinään. Astetta suuremmassa hiihtokeskuksessa Levillä kirjattiin rinnetoiminnassa noin viiden miljoonan euron tappiot.

Kevään pysähdyksestä pyrähdetään uuteen

Levi Ski Resortin liiketoimintajohtaja Marko Mustosen mukaan katse on jo tulevassa talvessa. Levi avaa kautensa Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Rukan kanssa yhtä aikaa, 2.10. Se on viikkoa viime vuotta aiemmin.

Aikaisen avauksen mahdollistaa viime keväänä varastoitu lumimassa.

– Sitä varastoitiin Levin eturinteeseen 100 000 kuutiota. Kesän aikana siitä haihtui osa ja levitettävää on noin 55 000–65 000 kuutiota. Se levitetään ja tasoitetaan tulevina päivinä rinteeseen, Marko Mustonen toteaa.

Rinnetyöntekijät poistavat valtavia suojapeitteitä lumikasoista, joista suurimmassa on lunta kymmeniä tuhansia kuutioita. Pekka Viinikka / Yle

Lapin hiihtokeskuksilla on koko tulevasta kaudesta hyvät odotukset, sillä kotimaisuusaste on korkea verrattuna useaan muuhun toimialaan ja pohjoisen matkailuyritykseen. Levin, Pyhän ja Ylläksen rinneyhtiöiden asiakkaista on noin 85 prosenttia kotimaasta.

– Sen puolesta voi odottaa ihan kohtuullistakin talvea, jos ei mitään ylimääräisiä rajoituksia tule, miettii Ylläksen rinnetoiminnasta vastaava Sport Resort Ylläs Oy:n toimitusjohtaja Mikko Virranniemi.

Esimerkiksi Aurinkomatkat on havainnut Lapin matkoissa markkinaraon ja ilmoitti ryhtyvänsä myymään pakettimatkoja Lappiin ja Kuusamoon.

Virranniemen mukaan epävarmuutta tuo kuitenkin epätietoisuus siitä, miten koronatilanne kehittyy.

Pyhä ja Ylläs avaavat kautensa perinteisesti marraskuussa. Pyhällä laskettelukausi starttaa marraskuun 19. ja Ylläksellä 21. marraskuuta.

Lue lisää: Ruskaveteraanien sijaan tunturikeskuksissa on nyt paljon Riku Oksasen kaltaisia ensikertalaisia: "Pikku suklaaherkku ja lapset jaksavat taas kävellä"

Levi avaa kautensa samaan aikaan Rukan kanssa, viikkoa aikaisemmin kuin viime vuonna. Pekka Viinikka / Yle

Turvallisuus etusijalla, selkeät ohjeet tulossa

Hiihtokeskuksista vakuutetaan, että asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus on etusijalla tulevalla kaudella.

Suomen Hiihtokeskusyhdistys SHKY ry on laatimassa yhteisiä turvallisuusohjeita hiihtokeskuksille. Niiden on tarkoitus olla valmiina ensi viikolla, kun Levi ja Ruka avaavat kautensa.

SHKY:n toiminnanjohtaja Harri Lindforsin mukaan tärkeintä on vastuullinen toiminta.

– Sinänsä laji on kiitollinen, koska lasketellaan ulkoilmassa ja rinteessä on pakko pitää turvavälejä. Tässä painotetaan asiakkaiden käyttäytymistä lippu- ja hissijonoissa sekä vuokraamoissa ja kuinka keskukset mahdollistavat ne.

Viime keväänä turvatoimista otettiin jo osa käyttöön, kun koronapandemia alkoi puskea päälle. Levi Ski Resortin liiketoimintajohtaja Marko Mustosen mukaan jo niissä otettiin kantaa esimerkiksi liikkumiseen hisseissä ja palvelurakennuksissa.

– Siitä ei olla viime kuukausina herpaannuttu, vaan koko ajan katsotaan tilanteen mukaan ja otetaan henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuus huomioon, Mustonen painottaa.

Levillä ja Ylläksellä on Lapin ainoat gondolihissit. Maskisuositusta gondoliin ei ainakaan toistaiseksi ole tulossa, vaikka sitä on Ylläksellä harkittu.

Levillä matkustetaan gondolihississä pääosin samoilla ohjeilla kuin viime keväänä: ihmisten määrää rajoitetaan ja jonoissa pidetään turvavälit. Marko Mustosen mukaan ohjeissa nojataan alan suosituksiin.

– Kaikkeen ollaan varauduttu, toteaa Marko Mustonen.

Lue myös:

Matkustus sakkaa ja hotelliala on kriisissä, mutta luottavaisimmat uskaltavat yrittää uutta: Turussa pääsee yöksi vaikka vankilan muurien sisään

Miltä risteilymatkustuksen tulevaisuus näyttää? Bisneksen voivat pelastaa nopea toipuminen koronasta ja lyhytmatkailun suosio, sanoo tutkija Tapio Karvonen