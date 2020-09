Toni Tamminen laskee arkisin palkkoja, mutta viikonloppuisin hän haluaa buuauksia keskisormi pystyssä

Kulunut vuosi on saanut kaikki etsimään pakokeinoja ja irtiottoja arjen rutiineista. Osa rauhoittuu metsässä samoillen ja jotkut puolestaan hakevat vaihtelua virtuaalisista viihdykkeistä.

Raumalaislähtöiselle palkanlaskijalle Toni Tammiselle irtiotto tarkoittaa hieman tavallista rajumpaa lähestymistapaa. Hän harrastaa wrestlingiä eli showpainia.

– Showpaini on minulle pakokeino arjesta. Silloin saa vetää painivermeet niskaan: pääsee yleisön eteen huutelemaan ja nostattamaan adrenaliinia. Tuntee elävänsä, Tamminen selventää.

Buuaus on pahiksen aplodit

Showpaini on fyysistä teatteria.

Se on yhdistelmä saippuaoopperaa ja kamppailulajia. Kehässä elämää suuremmat hahmot kertovat kehoillaan tarinoita, joita väritetään lypsämällä reaktioita yleisöstä.

Painikehässä Toni Tamminen muuntautuu Tammisen Toniksi. Ylimieliseksi, vähän mulkuksi kaveriksi, joka ei huomaa omia virheitään tai ainakaan myönnä niitä. Omasta mielestään hän ei ole pahis, mutta jostain syystä yleisö alkaa buuaamaan ja siitähän hän hermostuu.

– Yleisön buuaus pahikselle on vähän kuin aplodit hyvikselle. Silloin olet tehnyt jotain oikein. Onhan se omalla tavallaan aina hauskaa kettuilla yleisölle, Tamminen kertoo.

Tammisen Toni on moottoriturpa, jolta yleisön provosointi käy luonnostaan. Hän paiskaa ilmoille kaikki hävyttömyydet, mitä mieleen tulee. FCF Wrestling

Häntä on aina kiinnostanut lajin fyysinen toiminta: painiminen tai hyppiminen jostain. Kehään astumiseen meni kuitenkin useita vuosia.

“Kun tarpeeksi monta aivosolua kuolee, siihen tottuu”

Painikuplaan Tamminen sukelsi jo lapsena. Kaapelikanavilta näkyneet SmackDown ja Raw sekä vastaavat Playstation-pelit täyttivät nuoren miehen päivät.

– Kaverit tiesivät intohimostani lajiin. Aina kun oltiin juhlimassa, jossain vaiheessa iltaa keskustelu kääntyi wrestlingiin.

Kavereiden innostus lopahti iän karttuessa, kun taas Tammisen into kasvoi siihen pisteeseen, että vuonna 2007 hän päätti haluavansa kokeilla showpainia toiminnan ytimessä.

Haasteeksi muodostui kuitenkin asuinpaikka Rauma. Suomessa pystyy showpainijaksi kouluttautumaan vain pääkaupunkiseudulla. Sielläkin koulutuksia on harvoin.

Lopulta vuonna 2016 Tamminen hakeutui FCF (Fight Club Finland) Wrestlingin oppeihin. Rutiiniksi muodostuivat lauantaiset treenimatkat Porvooseen.

Bussi lähti kello 6.20 Raumalta.

– Sitten edessä olivat kolmen tunnin treenit ja paluu takaisin Raumalle. Siinä oli lauantai aika lailla käsitelty. Tämä oli arkeani yhdeksän kuukauden ajan.

Sosiaalinen elämä kärsi viikonloppujen täyttyessä pohjatyöllä kohti painiunelmaa. Oman haasteensa pitkiin päiviin ja matkoihin toi koulutus, jonka alkumetreillä tulokkailta otetaan luulot pois.

– Ensimmäiset kolme tuntia vain kaatuilimme kehässä. Sen jälkeen päätä särki aika lailla. Kun tarpeeksi monta aivosolua kuolee, siihen tottuu, Tamminen naurahtaa.

Rauma kulkee mukana esiintymisasussa

Raumalaisuus huokuu vahvasti Tammisen painijapersoonassa ja -asussa. Ne ovat teemoitettu miehen kotipaikkakunnan mukaan.

– Aloittaessani oli aina puhe raumalaisuudestani. Siihen aikaan tällaista hahmoa ei ollut painimaailmassa, joka niin vahvasti toi kotiseutuaan esille, hän kertoo.

Rauman Lukon värit ovat Tammisen Tonin asun kantava voima. Hahmo korostaa Rauman ylivertaisuutta muihin kaupunkeihin nähden kyselemättä. Jere Sanaksenaho / Yle

Hahmo syntyi Tammisen ollessa katsomassa showpainia Lontoossa, jossa puhe oli kääntynyt miehen raumalaisuuteen muiden suomalaisturistien kanssa.

– Vessassa käsiä pestessäni katsoin peilistä päässäni olevaa Rauman lukko -pipoa. Silloin keksin lopetusliikkeeni, Rauman lukon. Siitä se hahmonluonti oikeastaan lähti.

Rauman lukko -liikkeessä Tamminen nappaa vastustajan haltuun ja kuristaa tämän kaulaa jaloilla ja käsillä.

Tamminen on huomannut, kuinka raumalaislähtöisyys korostuu enemmän kuin muiden kaupunkien kohdalla. Se on toiminut etuna myös hänen hahmolleen.

– Kun sitä tarpeeksi tunkee ihmisten naamalle, alkaa se heitä ärsyttää. Siihen on helppo huudella takaisin, että “Mene nyt takaisin Raumalle!”

Tammisen hahmosta tuli paha käsikirjoittajien päätöksen myötä. Rooli on palkanlaskijalle sopinut. FCF Wrestling

Asenne lajia kohtaan muuttunut

Muutama vuosikymmen sitten showpainin ympärillä vallitsi salamyhkäisyys, jolloin kehän tapahtumia ei haluttu julkisuuteen. Hyvien ja pahojen hahmojen esittäjät eivät saaneet laskea hahmojensa luomaa kulissia edes vapaa-ajallaan.

Ala varjeli lajin mystisyyttä kaikin keinoin. Kahvilla tai kaljalla ei yhdessä käyty eikä samassa autossa matkustettu.

Asenne on kuitenkin muuttunut nykypäivänä, vaikka monet vanhan koulukunnan painijat koettavat yhä ylläpitää illuusiota niin kehässä kuin sen ulkopuolella.

Painijat saattavat käydä tulevan ottelun läpi liike liikkeeltä ennen itse tapahtumaa. Kuvassa vasemmalta oikealle: The San, Stark Adder ja Tammisen Toni. Jere Sanaksenaho / Yle

– Netin myötä kulissi ei enää pysy salassa. Se on muuttanut lajin luonnetta myös paljon avoimemmaksi. Nykyään painijat esiintyvät omana itsenään mediassa ja se on mielestäni hyvä, Tamminen arvioi.

Hänen mukaansa salamyhkäisyys ennemminkin karkottaa yleisöä ja korostaa ajatusta, että Suomessa lajia pidetään yhä “feikkipainina”.

– Leima johtuu siitä, että showpainin ei ole selkeästi kerrottu olevan oikeasti käsikirjoitettua ja tieto tästä olisi kaikkien saatavilla.

Otteluiden ennakkoon suunnittelu ei tarkoita, etteikö kehässä voisi tapahtua vahinkoja tai onnettomuuksia.

– Käsikirjoittaminen ei poista mitään kehässä kerrottavilta tarinoilta ja fyysisyydeltä. Olen tottunut siihen, että porukka pitää tätä feikkinä. Yhtä lailla elokuvat ja televisiosarjat ovat, Tamminen lisää.

Palkanlaskija ilman filttereitä

Showpaini on maailmanlaajuisesti tunnettu yliampuvuudestaan. Lajin sisältä löytyy kuitenkin monta tasoa. On perinteistä, niin sanottua tavanomaista showpainia ja hyvin väkivaltaista vastakulttuuria.

Jälkimmäisessä käytetään erilaisia aseita, kuten tuoleja, joilla vastustajaa lyödään. Joskus jopa päähän.

Suomen mittakaavassa kyse on kuitenkin todella pienestä toiminnasta. Esimerkiksi FCF Wrestlingin tapahtumissa on Tammisen mukaan paikalla keskimäärin 200–300 ihmistä.

Mikä saa palkanlaskijan uhraamaan arvokasta aikaansa fyysisesti raskaaseen ja riskejä sisältävään harrastukseen, jolla ei elä eikä tavoita valtavirtayleisöä?

– Painiessa tuntee elävänsä. Siihen sisältyy hauskuutta, hyviä kavereita ja mustelmia, Tamminen naurahtaa.

Tammisen Toni -hahmo on kuin esittäjänsä, mutta filtterit poiskytkettynä ja ylitse vedettynä.

Tietävätkö asiakkaat, että heidän palkanlaskijansa on showpainija?

– Nettisivuillamme lukee mitä teen. En tiedä, kuinka moni sen on bongannut. Kontrasti on kieltämättä hauska, mutta se on elämääni, Tamminen sanoo.

Keskustele aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 27.9. kello 23.