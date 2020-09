Kutittaako nenääsi sienimetsässä? Tattien ja rouskujen itiöt voivat aiheuttaa siitepölyallergian kaltaisia oireita

Keväisessä ja kesäisessä luonnossa on monia allergeeneja, jotka aiheuttavat ulkona olevalle hengitystieoireita. Pujon kukinnan jälkeen loppukesästä monen olotila helpottuu. Kuitenkin jotkut oireilevat myös syksyisessä metsässä lakkisienien itiöiden takia.

Yleensä sieni-itiöistä oireilevat ihmiset kärsivät jo useista eri allergioista.

– Tyypillistä on, että ihmiselle puhkeaa ensin siitepölyallergioita, eläinallergioita ja muita allergioita, ja sitten puhkeaa vielä sieni-itiöallergia, sanoo kliinisen allergologian professori Johannes Savolainen Turun yliopistosta.

Kosteana ja lämpimänä loppukesänä allergikot oireilevat ensin homesienien itiöistä ja sienestyskauden aikana kantasienien eli lakkisienien itiöt aiheuttavat oireilua.

Sienestäjän koriin päätyvistä metsäsienistä suuri osa on lakkisieniä. Savolaisen mukaan esimerkiksi allergiaa aiheuttavien haperoiden ja rouskujen itiöitä on runsaasti syksyisessä metsässä.

Myös Etelä-Karjalan Ympäristöinstituutissa tutkimuskoordinaattorina työskentelevälle Tiina Vitikaiselle itiöallergiat ovat tuttuja.

– Jos keräät paljon vaikka tatteja ja rouskuja, ja kaadat sitten sienikorin keittiössä pöydälle, niin voit saada oireita, jos olet herkistynyt sieni-itiöille,Vitikainen kuvailee.

Etelä-Karjalan Ympäristöinstituutti on valtakunnallisen terveysjärjestö Allergia-, iho- ja astmaliiton oma tutkimusyksikkö.

Savolaisen mukaan myös astmaatikot kertovat joskus kärsivänsä hengenahdistuksesta syksyisessä metsässä. Vaikka sienien itiöallergia tunnetaan, se ei ole yhtä yleinen ja vakava kuin esimerkiksi siitepölyallergia.

Herkkutatit ovat lakkisieniä, joiden itiöt kypsyvät syksyllä. Yle, Risto Salovaara

Sienien itiöallergiaa on tutkittu vain vähän

Sieni-itiö allergioista ei ole juuri tutkittua tietoa, mutta homesienistä on arveltu, että noin 1–2 prosenttia suomalaisista saisi niistä oireita.

Sieni-itiöallergiaa on tutkittu 1960–1970 -luvuilla. Tutkimuksen pysähtyneisyydestä kertoo se, että Savolainen on itse julkaissut kollegansa kanssa vuonna 1988 artikkelin herkkusienien allergeeneistä lääketieteellisessä Allergy-lehdessä, ja sanoo, ettei sen jälkeen tutkimuksessa ole oikeastaan edistytty lainkaan.

– Itiöallergioita on tutkittu vähän, koska se on haastavaa ja vaikeaa tutkia, perustelee Savolainen.

Ensinnäkin itiöallergia on melko harvinaista ja toiseksi sienilajeja on valtava määrä. Myös allergian oireet ovat melko lieviä. Näistä syistä johtuen itiöallergioihin ei ole esimerkiksi kehitetty allergiatestejä, vaan mielenkiinto on ollut muissa allergioissa.

Vitikaisen mukaan itiöallergian oireita aiheuttavat eniten homesienien itiöt. Mikroskooppisen pienien homesienien tunnetuimmat lajit ovat Alternaria- ja Cladosporium-homesienien itiöt. Niiden esiintyvyyttä seuraa esimerkiksi Turun aerobiologian laitoksen siitepölytiedotuspalvelu Norkko.fi (siirryt toiseen palveluun). Norkko myös tiedottaa, kun kyseisten sienien itiöitä on paljon ilmassa.

Homesienien itiöiden esiintyvyysaika sijoittuu keväästä loppukesään, kun taas lakkisienien itiöt ovat runsaimmillaan näin syksyn sienisatoaikaan.

Haperot, kuten lähes mitkä tahansa itiöivät sienet, voivat aiheuttaa oireilua, sanoo Tiina Vitikainen. Anja Kaarret / Yle

Syysmetsä saattaa ahdistaa myös astmaatikon henkeä

Allergikot saavat sienimetsästä yleensä tavallisia hengitystieoireita, kuten nuhaa. Sen sijaan astmasta kärsivät kertovat oireeksi esimerkiksi hengenahdistuksen.

– Kun hengitysilmassa on itiöitä ja ne päätyvät nenän limakalvoille, niin immuunijärjestelmä saattaa haksahtaa luulemaan, että tässä on jotain uhkaavaa, ja käynnistää puolustusreaktiot, Vitikainen kuvailee.

Itiöallergiasta kärsivät saavat kuitenkin helpotusta, kun tulevat pois sienimetsästä tai viimeistään pakkasten tultua.

Itiöallergiaa voi hoitaa ihan tavallisilla allergialääkkeellä, jonka ottaa ennen metsään menoa. Oireileva astmapotilas saa apua keuhkoputkia avaavasta astmalääkkeestä.

– Jos tietää olevansa metsässä pidempään, niin silloin hoitava astmalääke voi olla tarpeen, Savolainen vinkkaa.

Syksyn lämpimät päivät voivat lisätä itiöiden määrää sienimetsässä

Meteorologit ennustavat nyt lämmintä säätä syyskuun loppuun ja jopa lokakuun alkuun. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen projektitutkija Sanna Pätsi sanoo, että lämmöllä on vaikutusta sienien itiömäärään metsässä.

Siitepölytiedotus seuraa kahta itiölajia, Cladosporium- ja Alternaria -homesienten itiömääriä. Tällä hetkellä molempien itiöt ovat jo laskeneet vähän koko maassa.

– Määrät voivat kuitenkin nousta lämpiminä päivinä kohtalaisiksi hetkellisesti, Pätsi kertoo

Lue myös:

Sienikoirakursseille on nyt tunkua – koiranomi Paula Speerin Win oppii homman lihapullapalkintojen avulla: "Löydöstä kehuminen motivoi koiraa"