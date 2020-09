Pohjois-Ruotsin ja -Norjan koronatilanne on huomattavasti muuta maata parempi – maahantulorajoitukset ovat silti palaamassa myös maarajoille

Pohjois-Norjassa on kahden viime viikon aikana ollut kahdeksan tartuntaa. Ruotsin Norrbottenissa tartuntoja on varmistettu 31.

Suomi on palauttamassa karanteenisuositusta ensi maanantaista lähtien muun muassa Ruotsin ja Norjan rajoille, koska maiden tautiluku ylittää 25 rajan. Vapaa kulkeminen maasta toiseen pohjoisen rajaseudulla jäisi siis reilun viikon mittaiseksi.

Rajoituksia ollaan nyt ottamassa käyttöön tilanteessa, jossa korona ei ole epidemiavaiheessa Ruotsin Norrbottenissa eikä myöskään Norjan pohjoisimmassa läänissä Tromssa Finnmarkissa.

Norrbottenissa on Ruotsin kansanterveysviranomaisen mukaan todettu kahden viime viikon aikana 31 tartuntaa. Tartunnat ovat pienessä kasvussa, mutta tautiluku on selvästi pienempi kuin Suomen asettama raja. Reilun 250 000 asukkaan läänissä ilmaantuvuusluku on 12,4.

Pohjois-Norjassa tartuntoja on ollut kahdeksan, ilmaantuvuusluku 243 000 asukkaan Tromssa Finnmarkissa on alle neljä.

Rajaseudun kunnissa koronatilanne on pitkään ollut rauhallinen. Esimerkiksi Ruotsin Pajalassa ei ole todettu yhtään tartuntaa 1,5 kuukauteen ja Övertorneålla on eletty ilman tartuntoja jo kohta kolme kuukautta. Kesällä kovan tartuntapiikin kouriin joutuneessa Jällivaarassakin on oltu viikkoja ilman yhtään tartuntaa.

Sekä Ruotsin että Norjan synkimmät sairastavuusluvut ovat tällä hetkellä etelän isoissa kaupungeissa. Suomen asettama ilmaantuvuusluku 25 ylittyy valtakunnan tasolla tällä hetkellä reippaasti sekä Ruotsissa että Norjassa.

Epäonnistunut rajayhteisömääritelmä johtaa välinpitämättömyyteen

Voimaan tulevat ohjeistukset rajanylityksiin eivät edelleenkään vaikuttaisi työssäkäyntiin. Karanteenivapaus koskisi myös erikseen määriteltyyn rajayhteisöön kuuluvia alueen asukkaita.

Länsi-Pohjan keskussairaalan johtajaylilääkärin Jyri J. Taskilan mielestä maahantulorajoitusten paluu toisi taas haasteen rajayhteisön määritelmään. Se tulisikin hänen mukaansa nyt kiireesti ottaa uuteen tarkasteluun ja määritellä selkeäksi ja asukkaiden kannalta oikeudenmukaiseksi.

– Huoleni syntyy siitä, että epäoikeudenmukaiset määritelmät johtavat paikallisten keskuudessa välinpitämättömyyteen ja heikentävät ihmisten kykyä vastaanottaa minkäänlaisia muitakaan suosituksia saati noudattaa niitä. Rajayhteisö on määritelty väärin ja se täytyy korjata, Taskila sanoo.

Nyt rajayhteisö on Suomen, Ruotsin ja Norjan puolella määritelty niin, että tiettyjen valtateiden läheisyydessä asuvat henkilöt kuuluvat rajayhteisöön eikä kuntarajoja huomioida. Siten esimerkiksi osa torniolaisista kuuluu rajayhteisöön ja osa ei. Määritelmä on saanut kovaa kritiikkiä kaikissa kolmessa maassa.

Johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila korostaa, että rajaseudun asukkaille viime kuukaudet ja viikotkin ovat äkillisine määräyksineen aiheuttaneet monenlaista kummastusta ja epätietoisuutta.

Suomen länsi- ja pohjoisrajojen rajavalvontajärjestelyjä ehdittiin jo purkaa, kun matkustus vapautui viime lauantaina. Hallitus päättää matkustusrajoitusten palauttamisesta torstaina.

