Miten valtio tukee työttömyyden piinaavaa Lahtea? Ministerikolmikko vierailee lakkautettavalla bussikoritehtaalla – katso suorana klo 8.25

Scanian tytäryhtiön päätös lakkauttaa tehtaansa Lahdessa jättää satoja ihmisiä ilman työtä. Lahden kaupunki on vaatinut valtiolta tukitoimia.

Ainakin 260 ihmistä on menettämässä työnsä, kun raskaita kulkuneuvoja valmistava Scanian tytäryhtiö lopettaa bussikorituotantonsa Lahdessa. Uutinen on kova isku kaupungille, joka kärsii jo valmiiksi korkeista työttömyysluvuista. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) on todennut valtiovallan olevan Lahden tukena vaikeassa tilanteessa.

Minkälaisia tukitoimia Lahteen on suunnitteilla? Ministerit Mika Lintilä (kesk.) , Aino-Kaisa Pekonen (Vas.) ja Ville Skinnari (sd.) sekä neuvotteleva virkamies Outi Viljamaa työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen vierailevat lakkautettavalla bussitehtaalla.

Katso suora lähetys tehtaan portilta perjantaina klo 8.25 alkaen. Toimittajana on Elina Rantalainen, kuvaajana on Mika Halme.

Lue lisää:

Bussikoritehtaan sulkeminen vie satoja työpaikkoja – katso video: miten työttömyyden kanssa painiva Lahti tästä toipuu?