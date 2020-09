Täällä tehdään ennätyksiä, kun muu matkailuala kärsii: kiirepäivänä paistuu yli 1 000 pizzaa, hotelli myy ei-oota ja loma-asuntoja ostetaan jopa sokkona

Hangon Itäsatamassa ei ole enää tietoakaan kesäisestä hulinasta. Veneitä on vielä laiturissa, mutta ihmisiä on liikkeellä vain kourallinen.

Pinnan alla kuitenkin kuplii.

Kiinteistönvälitysyrittäjä Nana Hyryllä on jälleen kiireinen päivä.

– Kyllä puhelin pirisee ja juostaan esittelemässä asuntoja. Kakkosasuntoa etsivien määrä on kasvanut ihan räjähdysmäisesti. Hangossa on tietty määrä myytäviä kohteita, ja jokaiselle olisi kyllä useampi ottaja.

Yksi Hyryn yrityksen uusimmista myyntikohteista sijaitsee aivan Itäsataman tuntumassa.

Come in if you have prosecco.

Kynnysmaton teksti keimailee porraskäytävässä.

Käsitys Hangosta pelkkänä kesän kreisibailauskohteena on Hyryn mielestä kuitenkin jo aikansa elänyt.

– Kyllä suurin osa kakkosasunnon hankkijoista hakee täältä nimenomaan sitä luontoa ja rauhaa. Lisäksi he käyvät täällä aktiivisesti ympäri vuoden.

Nana Hyry tähyilee Hangon Itäsataman makasiinirakennusten yli merelle. Paula Tiainen / Yle

Korona on tuonut asuntokauppaan uutta väriä. Siinä missä kakkosasunnonetsijät tulivat aikaisemmin lähinnä pääkaupunkiseudulta, nyt kyselijöitä on Pohjois-Suomea myöten.

Asuntokaupoista tuttu ehto, jonka mukaan ostaja sitoutuu kauppaan vasta, kun saa entisen asuntonsa myytyä, on sekin kääntynyt Hangossa päälaelleen. Täällä Hyry näkee enemmän myyjien asettamia ehtoja: sitoudun myymään vasta, jos löydän itselleni uuden ostettavan kohteen.

Kiinteistönvälitysyrittäjä Nana Hyry vasta myyntiin tulleen asunnon parvekkeella. Hän uskoo, että tämäkin yli puolen miljoonan euron asunto vaihtaa omistajaa nopeasti. Paula Tiainen / Yle

Kuluvan vuoden erikoisin ilmiö lienevät kuitenkin sokko-ostajat. Hyry on tehnyt useita kauppoja ilman yhtäkään näyttöä, eli ostaja on tehnyt hyväksytyn tarjouksen näkemättä kohdetta paikan päällä etukäteen.

Se ei ole pelkästään hyvä asia, vaikka saattaa äkkiseltään siltä kuulostaa.

– Mielestäni asuntokauppa, myös kakkosasuntokauppa, on niin iso asia, että sekä myyjän että ostajan pitäisi saada rauhassa harkita asiaa. Siinä mielessä toivon jäitä hattuun, vaikka totta kai on hyvä, että kauppa käy.

Lisää hotellikapasiteettia ja vapaa-ajanasuntoja

Kivenheiton päässä Itäsatamasta sijaitsevalle Kuningatarvuorelle rakennetaan lisää myytävää.

Paikallisen rakennusliikkeen Chyde Investin ensimmäisen, 10 asuntoa käsittävän kokonaisuuden pitäisi olla valmis jo ensi kesänä. Kohteessa on vapaana enää kaksi asuntoa.

Kaikkiaan Chyde Invest rakentaa niemelle kahdeksan taloa.

Paula Tiainen / Yle

Regatta Resorts hakee näiden naapuriin rakennuslupaa 44 asunnon kerrostalolle, 18 huvilalle ja kolmelle pienkerrostalolle, joista 75 prosenttia on alustavasti varattu.

Asunnot sijaitsevat manner-Suomen eteläisimmässä kärjessä, joka erottaa satama-altaan avomerestä. Neliöhinta lähentelee Helsingin Eiran hintatasoa: Regatta Resortsin uudiskohteissa se on 7 650 euroa.

Hanko-unelman toteuttaminen ei kuitenkaan aina vaadi paksua lompakkoa. Junaradan pohjoispuolelta voi saada kerrostaloasunnon kakkoskodikseen jo muutamalla kymmenellä tuhannella eurolla.

Regatta-hotellin mineriittiverhous vaihtui perinteiseen rappaukseen vuonna 2013 valmistuneen entisöinnin myötä. Liiketoimintajohtaja Axel Holmström kaipaa hotelliin lisätilaa kovan kysynnän takia. Paula Tiainen / Yle

Kysyntää on vapaa-ajan asuntojen lisäksi myös hotellimajoitukselle enemmän kuin sitä on tarjolla. Regatta Spa Hotel saa pian lisätilaa Tehtaanniemelle.

– Kyllä me olemme tänä kesänä valitettavasti joutuneet aika paljon ei-oota myymään ja nyt syyskuussakin on täyteen buukattuja viikonloppuja, eli lisäkapasiteetti tulee todella tarpeeseen, Regatta Spa Hotelin liiketoimintajohtaja Axel Holmström toteaa.

Hotellin laajennusosa on tulossa nykyisen kylpylärakennuksen jatkeeksi Tehtaanniemelle. Paula Tiainen / Yle

Hotellin entisöidyssä päärakennuksessa on 50 kahden hengen huonetta ja uudessa osassa 45 neljän hengen huoneita. Uudet, tilavan kaksion kokoiset huoneet on räätälöity perheiden tarpeisiin, ja ne sopivat myös pitkäaikaiseen käyttöön.

– Tänä kesänä erityisesti päivämatkailu on kasvanut ihan uusiin mittasuhteisiin majoitustilojen vähyyden takia. Näiden projektien valmistuttua uskon, että houkuttelemme entistä enemmän myös kansainvälisiä matkailijoita ja Hanko kehittyy vahvasti ympärivuotisesti matkakohteeksi, Regatta Resortsin ja Regatta Spa Hotelin hallituksen puheenjohtaja Peder Planting kommentoi sähköpostitse.

Hangon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hotellin laajennusosan rakentamisen mahdollistavan asemakaavan, mutta se ei ole vielä lainvoimainen.

Pitkän linjan ravintolayrittäjä: vihdoinkin näyttää hyvältä

Yksi Hangon matkailun kehitystä aitiopaikalta pitkään seuranneista ihmisistä on Classic Pizza Restaurant -ketjun laatu- ja kehitysjohtaja Merja Rahkola-Toivanen. Ketjun ensimmäinen ravintola perustettiin Hankoon 25 vuotta sitten, ja se toimii edelleen samoilla sijoillaan Itäsataman makasiinirivistön päässä.

Rahkola-Toivanen bongaa rahtilaivan kaukana ulapalla leijuvan meriusvan seasta. Satama on ollut pitkään kaupungin talouden tukijalka ja tärkein tulonlähde.

– Täällä ei ehkä matkailun mahdollisuuksia vielä takavuosina ihan täysin tunnistettu, mutta sen eteen on tehty pitkäjänteistä työtä. Kehittäminen on kuitenkin tahtonut jäädä sinne poliittisen päätöksenteon rattaisiin. Nyt vihdoin ja viimein näyttää oikein hyvältä, päättäjillä ja rakentajilla tuntuu olevan toimiva symbioosi.

Classic Pizza Restaurant on toiminut Hangon Itäsatamassa 25 vuotta. Portailla ketjun laatu- ja kehitysjohtaja Merja Rahkola-Toivanen. Paula Tiainen / Yle

Hangon sataman liikenne on kääntynyt laskuun monen peräkkäisen ennätysvuoden jälkeen. Tänä vuonna ennätyksiään ovat rikkoneet matkailuun sidoksissa olevat yritykset.

Vilkkaimpina kesäpäivinä Hangon Classic Pizzan uunissa paistui yli 1 000 pizzaa ja viereisen Makaronitehtaan keittiössä valmistui yli 800 ruoka-annosta.

– Kyllä tämän vuoden kasvu on ihan huima, me teimme ennätystuloksen samoin kuin moni muukin yrittäjä täällä. Toki me kaikki iloitsemme tästä kotimaan matkailun piristymisestä. Enkä tiedä voiko enää edes puhua matkailusta vai onko se uusi normaali, että entistä useammalla ihmisellä on kakkoskoti, jossa voi tehdä myös töitä, Rahkola-Toivanen pohtii.

Ketjulla on ravintoloita myös Lapissa ja siellä tuleva talvi näyttää synkältä. Rahkola-Toivanen uskoo kuitenkin, että matkapaketit houkuttelevat myös sinne entistä enemmän kotimaan matkailijoita.

