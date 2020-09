Aureskosken jalostetehtaan laajennus tuo kaivattuja työpaikkoja Kaskisiin ja lisää sataman elinvoimaa

Aureskosken jalostetehdas on laajentanut toimintaansa tällä viikolla Kaskisissa. Tiistaina käyttöönotetulla linjalla höylätään, katkotaan ja pakataan puutavaraa kotinikkareille. Työntekijöitä on juuri palkattu, ja tarvetta on tässä vaiheessa vielä kymmenelle työntekijälle. Päivi Rautanen/Yle