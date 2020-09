Korona levisi Alppien pikkukylästä ympäri Eurooppaa – nyt Itävallan hallitus halutaan oikeudelliseen vastuuseen hidastelusta

Kuluttajien oikeuksia ajava järjestö on haastanut Itävallan hallituksen oikeuteen Alppien laskettelukylästä ympäri Eurooppaa levinneiden koronatartuntojen vuoksi.

Itävallan Tirolissa sijaitseva pieni laskettelukylä Ischgl sai keväällä paljon julkisuutta viruslinkona, jossa jopa tuhansia turisteja sai koronavirustartunnan. Koronan uskotaan levinneen Ischglistä 45 maahan, myös Suomeen.

Alppien suosikkikohdetta epäillään satojen koronatartuntojen lähteeksi Pohjoismaissa – tartunnan saaneet suomalaisopiskelijatkin kävivät Ischglissä– 18.3.

Itävallan yksityinen kuluttajiensuojayhdistys VSV on nostanut tähän mennessä siviilikanteen neljän tartunnan saaneen puolesta. Tarkoituksen on nostaa ensi vuonna joukkokanne, jossa on mukana yli 6 000 ihmistä eri puolilta maailmaa.

Suurin osa joukkokanteeseen liittyneistä on Saksasta, mutta joukossa on ihmisiä myös muun muassa Itävallasta, Britanniasta ja Yhdysvalloista, kertoo BBC. (siirryt toiseen palveluun)

VSV katsoo, että Itävallan viranomaiset olivat tietoisia Ischglissä ja muissa laskettelukohteissa jylläävästä virusepidemiasta, mutta eivät ryhtyneet tarvittaviin toimiin tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

"Ahneus ohitti vastuun kansalaisten ja vieraiden terveydestä"

Esimerkiksi helmikuun lopussa Ischglissä vieraillut islantilainen turistiryhmä palasi kotimaahansa, jonka jälkeen useilla heistä todettiin tartunta. Islannin viranomaiset tiedottivat 5. maaliskuuta Itävallan viranomaisia asiasta. Tuolloin Tirolin osavaltio kertoi pitävänsä todennäköisempänä, että islantilaiset ovat saaneet tartunnan vasta lennolla, jolla matkusti myös yksi Italiasta tartunnan saanut.

Tämän jälkeen useissa läheisissä laskettelukohteissa todettiin tartuntoja. Itävallan viranomaiset aloittivat karanteeni- ja eritystoimet laskettelukylissä vasta 13. päivä maaliskuuta.

Ulkomaalaiset turistit päästettiin kuitenkin lähtemään alueelta vapaasti kotimaihinsa, jolloin viruksen uskotaan levinneen edelleen ympäri Eurooppaa.

Itävaltalaislehti Der Standard epäili maaliskuun puolivälissä (siirryt toiseen palveluun), että Tirolin viranomaiset hidastelivat toiminnassaan, koska he halusivat hyödyntää viruksen leviämisestä huolimatta hiihtokauden rahakkaat viikot.

– Ahneus ohitti vastuun kansalaisten ja vieraiden terveydestä. Viimeisistä "vahvoista turistiviikoista" haluttiin ottaa kaikki irti, jotta hissiyhtiöiden ja hotellien kassoissa kilisisi, lehti kirjoitti.

Kuluttajajärjestö VSV:n mukaan ainakin 32 turistia kuoli vierailtuaan Itävallan hiihtokeskuksissa.

Itävallan viranomaiset ovat torjuneet arvostelun ja sanoneet, että he toimivat niiden tietojen varassa, joita tuolloin oli saatavissa.

Lue myös:

Alppien viruslingoksi leimattu Ischgl vapautui yli kuukauden eristyksestä – Itävallan sakeimmassa koronapesäkkeessä toivutaan shokista

Itävallassa tutkitaan viranomaisten toimia koronaepidemian estämisessä – Viivyteltiinkö rajoitusten asettamisessa tahallaan kesken hiihtosesongin?

Alppien viruslinkokylän asukkailta löytyi ennätysmäärä koronan vasta-aineita