Breonna Taylorin kuolema johti vain lievään rikossyytteeseen – kahta poliisia ammuttu protesteissa

Eri puolilla Yhdysvaltoja on syttynyt laajoja protesteja sen jälkeen, kun Kentuckyn oikeusministeri ilmoitti, ettei Breonna Taylorin kuolemaan johtaneesta ampumisesta nosteta syytteitä.

CNN:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan protestien yhteydessä on ammuttu yhtä poliisia Louisvillessa. Louisvillen poliisin edustaja vahvisti ampumisen uutistoimisto AFP:lle, mutta ei antanut tarkempia tietoja tapahtuneesta. Paikallismedian mukaan myös toista poliisia olisi ammuttu.

Poliisien vammojen vakavuudesta ei ole toistaiseksi tietoa. Uutistoimistojen mukaan poliisi on ottanut epäillyn kiinni.

Lievä rikossyyte sai mielenosoittajat kaduille

Mielenosoituksia on parhaillaan käynnissä myös muun muassa New Yorkissa ja Washingtonissa.

Yksi Taylorin ampumisessa mukana olleista poliiseista sai syytteen siitä, että hän ampumisellaan aiheutti vaaraa naapuriasuntoihin. Kahta muuta poliisia vastaan ei nostettu syytteitä.

Poliisi ampui 26-vuotiaan mustaihoisen Taylorin kuoliaaksi tämän omassa asunnossa Kentuckyn osavaltiossa sijaitsevassa Louisvillessa maaliskuussa. Tayloriin osui useita laukauksia.

Kentuckyn osavaltion oikeusministeri Daniel Cameron sanoi AP:n mukaan, että Taylorin asuntoon menneet poliisit olivat ilmoittaneet tulostaan, eivätkä käyttäneet niin sanottua ei koputusta -etsintälupaa. Tilanteessa oli mukana kolme poliisia.

Taylorin poikaystävä, jolla on aseenkantolupa, on kertonut luulleensa, että asuntoon tunkeutuivat ryöstäjät. Hän ampui tulijoita ja haavoitti yhtä poliisia. Tämän jälkeen poliisit ampuivat yli 20 luotia.

Poliisi oli mennyt asuntoon huumeisiin liittyvän epäilyn takia. Poliisin mukaan asuntoon menneet olivat kuitenkin ilmoittaneet tulostaan. Taylorin perhe ja naapurit ovat kiistäneet poliisin väitteen.

Perhe saa korvaukset, poliisivoimia on luvattu uudistaa

Louisville on sittemmin kieltänyt ei koputusta -etsintälupien käytön.

Viikko sitten Louisvillen kaupunki taipui maksamaan mittavat korvaukset kuolleeksi ammutun Taylorin perheelle. Korvaussumma on 12 miljoonaa dollaria.

Korvauksien maksamisen lisäksi kaupunki on lupautunut tekemään uudistuksia poliisivoimiinsa osana siviilikanteen sovintoratkaisua. Suunnitteilla on esimerkiksi malli, joka ohjaa poliiseja asumaan samoille alueille, joilla he työskentelevät.

Lähteet: AP, AFP