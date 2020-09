Trump haluaa varmistaa tuomarinimityksen, koska uskoo vaalituloksen päätyvän korkeimpaan oikeuteen – ei suostu sitoutumaan rauhalliseen vallanvaihtoon

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut tekevänsä tuomarinimityksen lauantaina. Trump lehdistötilaisuudessa Valkoisessa talossa keskiviikkona.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on kertonut haluavansa varmistaa korkeimman oikeuden tuomarinimityksen, koska uskoo marraskuun presidentinvaalien tuloksen aiheuttavan kiistaa, joka päätyy vielä korkeimpaan oikeuteen.

Trumpin mukaan korkeimmassa oikeudessa täytyy tuolloin olla yhdeksän tuomaria.

Trump kertoi näkemyksestään medialle Valkoisessa talossa. Asiasta kertoo muun muassa Washington Post. (siirryt toiseen palveluun) Trump toisti tilaisuudessa väitteensä siitä, että demokraatit yrittäisivät vaalivilppiä.

Trump ei myöskään lupautunut rauhalliseen vallanvaihtoon toimittajien kysyessä asiasta. Uutiskanava CNN:n (siirryt toiseen palveluun)mukaan rauhallinen vallanvaihto presidentiltä toiselle on yksi Yhdysvaltojen demokratian kulmakiviä.

– No, saa nähdä mitä tapahtuu, Trump sanoi toimittajille keskiviikkona paikallista aikaa.

Korkeimmassa oikeudessa liberaalia linjaa edustanut tuomari Ruth Bader Ginsburg kuoli viime perjantaina. Yhdysvalloissa on siitä saakka riidelty hänen paikkansa täyttämisestä. Demokraattien mukaan paikkaa ei pitäisi täyttää näin lähellä vaaleja.

"Suoraan sanoen, ei tule vallanvaihtoa"

Keskiviikkona Trump perusteli nimitysintoaan vetoamalla siihen, että mahdollisessa äänestystilanteessa korkeimmassa oikeudessa ei saisi syntyä tasatulosta. Siksi tuomareita tulee olla pariton määrä.

Jos vaalitulos päätyy korkeimpaan oikeuteen, ratkaisun tulisi Trumpin mukaan syntyä äänin "8-0 tai 9-0".

– Mutta siltä varalta, että asiasta tulee poliittisempi kuin sen pitäisi olla, on yhdeksäs tuomari mielestäni hyvin tärkeä, Trump sanoi.

Presidentti puhui jälleen myös "äänestyslipuista, jotka ovat katastrofi". Tämän tulkittiin viittaavan postiäänestykseen, jonka luotettavuutta Trump on kyseenalaistanut – perusteettomasti – jo pitkään.

– Suoraan sanoen, ei tule vallanvaihtoa. Tulee jatkokausi, hän sanoi.

Trump nimittämässä jo kolmatta tuomaria

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden puolestaan sanoi naisten oikeuksien vaarantuvan, mikäli Trumpin ehdokas nimitetään korkeimman oikeuden tuomariksi. Asiasta kertoo muun muassa New York Times. (siirryt toiseen palveluun)

Trumpin odotetaan ajavan tehtävään konservatiivia. Korkeimmassa oikeudessa on yhteensä yhdeksän tuomaria. Oikeusaste on ollut konservatiivivoittoinen jo ennen uuden tuomarin nimitystä. Seuraavan konservatiivin nimitys taittaisi voimasuhteet 6-3 liberaalien tappioksi.

Bidenin mukaan konservatiivituomarin nimitys voisi vaikuttaa esimerkiksi terveydenhuollon maksuihin. Myös aborttioikeuden pelätään tulevan jälleen korkeimman oikeuden käsittelyyn.

Yhdysvalloissa naisten oikeus aborttiin nojaa yli 40 vuotta sitten tehtyyn korkeimman oikeuden ratkaisuun. Kuuluisa oikeusjuttu tunnetaan maassa nimeltä Roe vs. Wade. Vuonna 1973 syntynyt päätös takasi naisille perustuslaillisen oikeuden aborttiin.

Jos korkein oikeus pyörtää aborttikantansa, abortti kiellettäisiin todennäköisesti useassa uskonnollisessa keskilännen ja etelän osavaltiossa.

Trump on nimittänyt kaudellaan jo kaksi tuomaria korkeimpaan oikeuteen. Hän on aiemmin sanonut, että tällä kertaa ehdokas on todennäköisesti nainen. Presidentiltä odotetaan nimitysehdotusta vielä tällä viikolla.

Republikaanipresidentin tuomarinimitys tarvitsee vielä republikaanienemmistöisen senaatin hyväksynnän.

Korkeimman oikeuden tuomarit voivat halutessaan pysyä virassaan kuolemaansa saakka. Siksi nimitysten vaikutukset voivat ulottua vuosikymmenien päähän

