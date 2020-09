Näin vältät vilkkaasti liikennöidyt kadut: uusi sovellus mahdollistaa valitsemaan ilmanlaadultaan parhaan tai hiljaisimman reitin pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudulla toimivan uuden Green Paths (siirryt toiseen palveluun) -sovelluksen avulla liikkuja välttää vilkkaasti liikennöidyt kadut, mutta pääsee silti perille kohtuullisessa ajassa. Kävelijöille ja pyöräilijöille tarkoitetun reittioppaan suositukset perustuvat reaaliaikaiseen tietoon ilmanlaadusta ja kaupungilla tehtyihin melutasomittauksiin, kerrotaan Helsingin kaupungin verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Nyt julkistettu sovellus on prototyyppi. Sen on kehittänyt Helsingin yliopiston Digital Geography Lab -tutkimusryhmä. Se toimii Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella eli kunnissa, joissa on saatavilla sovelluksen tarvitsemaa dataa.

– Yleensä reittioppaat tarjoavat nopeimpia tai suorimpia reittejä, mutta miellyttävyyttä ja terveellisyyttä ei huomioida, sanoo tutkimusryhmään kuuluva, professori Tuuli Toivonen Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen osastolta.

Tavoitteena on edistää kaupunkiliikkujien terveyttä ja hyvinvointia. Toiveena on, että sovellus edistää myös ilmastollisesti vastuullista ja kestävää kaupunkiliikennettä.

Työkalu optimoi reittien valinnan ympäristöaltistuksen kustannusten ja matkan keston perusteella. Se tarjoaa joukon reittejä lyhimmästä pitempiin, mutta terveellisempiin.

Maksuton Green Paths -reittiopas löytyy mobiilikäyttöiseltä verkkosivustolta (siirryt toiseen palveluun) suomeksi ja englanniksi.

Green Paths -reittioppaan ovat kehittäneet Joose Helle, Age Poom, Tuomas Väisänen ja Tuuli Toivonen Helsingin yliopiston Digital Geography Lab:issa Urban Innovation Action HOPE – Healthy Outdoor Premises for Everyone -hankkeessa, jota rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta.

UIA HOPE -hankkeen päävastuu on Helsingin kaupungin elinkeino-osastolla. HOPE-hankkeen projektipäällikkönä toimii Jussi Kulonpalo Helsingin kaupungin Elinkeino-osastolta.