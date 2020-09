Rotta hyppäsi roskiksesta Armi Pohjansaron päälle: "Ehdin suojata kädellä kasvoja, ja se lensi olkapään yli" – Helsingin Kontulassa rottasota

Tutkijan mukaan vastaanvanlaisia rottaongelmia on aika ajoin eri puolilla maata. Syynä on yleensä huolimaton jätteiden käsittely.

Helsinkiläisellä Armi Pohjansarolla oli kuukausi sitten järkyttävä kohtaaminen, kun hän vei sekajätepussia taloyhtiön roskakatokseen.

– Avasin pihalla olevassa jätehuoltopisteessä jäteastian, ja rotta hyppäsi suoraan kohti. Ehdin suojata kädellä kasvoja, ja se lensi olkapään yli, Pohjansaro kertoo.

Pohjansaro asuu Kontulan ostoskeskuksen lähellä olevissa vuokrakerrostaloissa. Hänellä on useita näköhavaintoja kerrostalojen pihapiirissä majailevista rotista.

Viimeisin havainto on viime viikonlopulta.

Pohjansaro tuli myöhään illalla kotiin, kun kuuli pihalla olevista jätehuoltopisteen roskalaatikoista outoa kolinaa.

– Menin ja avasin roska-astian luukun. Viisi rottaa hyppäsi laatikosta ulos.

Pohjansaro meni varovasti uudelleen lähemmäksi roskalaatikkoa, avasi kannen ja otti kännykällään kuvan laatikon sisältä.

– Laatikossa oli useita rottia vielä lisää.

Pohjansaro laittoi kannen varovasti kiinni.

Pian viereisessä roskalaatikossa alkoi samanlainen kolina ja rapina. Pohjasaro kuvasi kännykällään videon, jossa näkyy useita rottia kiipeilemässä roskalaatikon ulkopuolella.

Rottaongelma huolestuttaa Kontulassa alueen asukkaita. Pohjansaron naapurilla, Santeri Lipposella,ei ole itsellään näköhavaintoa rotista, mutta monet naapureista ovat valittaneet niistä.

– Yksi naapuri kertoi, että yhdeksän rottaa hyppäsi yhdestä roskalaatikosta ulos, kun hän heitti sinne roskia. Tämä ja tuo viereinen jätehuoltopiste tuntuvat olevan täynnä näitä rottia. On tämä aikamoinen ongelma täällä, Lipponen sanoo.

Kiinteistöhuoltoyhtiöt hävinneet rottasodan toistaiseksi?

Rottaongelma Kontulan Ostostien ympäristössä ei ole uusi.

– Olen kolmisen vuotta valittanut tästä huoltomiehille eikä mitään ole tapahtunut, Pohjansaro sanoo.

Helsingin kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Hekalla on Ostostiellä ja sen lähellä Kotikonnuntiellä huollettavanaan yli 500 kaupungin vuokra-asuntoa. Hekan työnjohtaja Kari Koskinen sanoo, että Ostostien ympäristössä on tehty rottientorjuntaa aktiivisesti jo yli vuoden verran.

– Käytössä on ollut, ja on parasta aikaa, sekä sähköisiä rotanloukkuja että myrkkyjä, Koskinen kertoo.

Osa alueen taloista kuuluu puolestaan Kontulan Huolto Oy:n kiinteistöhuollon piiriin. Yhtiöstä kerrotaan, että rottien torjuntaa on tehty alueella jo pidemmän aikaa, sillä alueen asukkaat ovat valittaneet rottaongelmasta.

Näyttää siltä, että kiinteistöhuoltoyhtiöt ovat ainakin toiseksi hävinneet taistelun rottia vastaan, sillä rottien määrä alueella näyttäisi olevan kasvussa.

– Alueen kiinteistöhuollon toimijoiden pitäisi tehdä torjuntatoimia alueella samanaikaisesti. Nyt näyttää siltä, että rotat vaeltavat alueella kohteesta toiseen, sanoo Koskinen.

Koskisen mukaan Heka on välittänyt alueella rottientorjuntaa tekevälle yritykselle toiveen torjuntatoimien tehostamisesta.

Taustalla huolimaton jätteiden käsittely

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Tuomas Aivelo on tutkinut Helsingin kaupungissa eläviä rottia jo useamman vuoden ajan. Tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) selvitetään rottapopulaatioiden sijaintia ja kokoa, kartoitetaan rottien lois- ja tartuntatautilajistoa sekä selvitetään rottien ja ihmisten välistä suhdetta.

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin ylipistosta arvelee, että meneillään oleva rottatutkimus antaa lähivuosina mielenkiintoista uutta tietoa Helsingin alueen rotista. Tommi Pesonen/YLE

Kontulan tilanteesta Aivelo arvelee, että rottien määrä Ostostien ympäristössä on tällä hetkellä melko suuri, sillä arkana eläimenä tunnettu rotta ei yleensä näyttäydy ihmisille.

Aivelo sanoo, että rottien torjuntatoimet ovat vain oireisiin puuttumista.

– Se, että rottia on jossain, tarkoittaa, että siellä on niille ruokaa ja suojaa.

Aivelon mukaan pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota jätehuollon toimivuuteen siten, että rotat eivät pääse käsiksi jätteisiin ja syömään niitä.

Rotista ei aiheudu alueen asukkaille mitään suurempaa terveysriskiä, Aivelo sanoo.

– Meillä ei ole tiedossa, että ainakaan Helsingissä rotat levittäisivät mitään tauteja.

Suurempi ongelma on, että rotat syövät koloja rakennuksiin ja katkovat sähköjohtoja, mikä voi aiheuttaa tulipaloriskin, Aivelo sanoo.

Rakennustyömaat saavat rotat liikkeelle

Hankalia rottaongelmia esiintyy aika ajoin kaikissa maamme suurimmissa kaupungeissa, sanoo tuholaistorjuntaa harjoittavan yhtiön Anticimexin myyntipäällikkö Markus Salminen.

– Siellä on missä on paljon ihmisiä, on myös rottia. Pääkaupunkiseutu on Suomessa tässä suhteessa pahinta aluetta, sanoo Salminen.

Rotat vaihtavat paikkaa usein, minkä vuoksi niiden määrät vaihtelevat paljon alueellisesti.

Niin Helsingissä kuin muissakin suurissa kaupungeissa on kuitenkin paikkoja, missä rottia on lähes aina runsaasti.

– Kallion kaupunginosassa rottia on paljon. Tämä johtunee siitä, että alueella asuu paljon ihmisiä, ja jätteitä ja ruokaa on helposti saatavilla, sanoo tutkijatohtori Tuomas Aivelo.

Helsingin ylipiston rottatutkimuksessa käytetään käytetään metallisia rotanloukkuja. Tommi Pesonen/YLE

Rottia elää Helsingissä paljon myös Kannelmäessä, Haagassa ja Roihuvuoressa. Aiemmin Aivelo on arvioinut, että Helsingissä on kaikkiaan jopa kymmeniätuhansia rottia.

Rakennustyömaat pelästyttävät rotat liikkeelle, ja siksi niitä havaitaan paljon työmaiden lähistöllä.

– Esimerkiksi Raide-Jokerin rakennustyömaan varrella on tehty paljon rottahavaintoja. Myös Pasila ja Kalasatama ovat alueita, joiden ympäristössä voi nähdä tämän takia usein rottia, Aivelo sanoo.

