Katso suorana klo 13.55: Hiihtäjälegenda Juha Miedon patsas paljastetaan – nelimetrisen teoksen katseenvangitsija on Mietaa oikeassa koossa

Kuvanveistäjä Pekka Jylhän suunnitteleman Legenda-patsaan paljastustilaisuus on lauantaina 26.9. kello 14 Kurikassa. Veistos kuvaa Juha Mietoa, legendaarista kurikkalaista hiihtäjää ja arvokisamitalistia.

Patsaan alaosa on korkeudeltaan kaksi metriä. Se on metsänvihreäksi maalattua metallia. Parimetrisen alaosan päällä on 197-senttinen eli oikean Juha "Mietaa" Miedon kokoinen hiihtäjä. Yläosa on valmistettu hiotusta pronssista.

Hiihtourheilu on vauhtia, nopeutta ja kestävyyttä Pekka Jylhä kuvailee. Liikkeen pysäyttäminen ja Miedon kuvaaminen olivat haasteita taiteilijalle patsaan suunnittelussa. Mietaa oli prosessissa mukana henkisenä tukena.

– Minulla oli Juhalta suuri kuva-aineisto, jonka avulla työn tein. Varmasti ihmiset, jotka kohtaavat patsaan täällä Kurikassa, kertovat, onko tulkintani hänestä oikea, Jylhä sanoo.

Kansalaisvaltuuskunnan voimin

Veistoshankkeen on toteuttanut urheiluseura Kurikan Ryhti yhteistyössä Kurikan kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Rahat hankkeeseen on kerätty kansalaiskeräyksellä.

– Kyllä Jussissa on jotain sellaista merkillistä, joka kiehtoo suomalaisten sielunelämää. Hän heijastaa monia sellaisia asioita, joita suuret ikäluokat ovat läpikäyneet. Häneessä on positiivista tavallisuutta ja tämä minuakin kiehtoo ja mietityttää. Hän on ollut erityinen persoona suomalaisessa yhteiskunnassa, kuvailee kansalaisvaltuuskunnan puheenjohtaja, kurikkalaissyntyinen elinkeinoelämän vaikuttaja Jorma Ollila.

Juha Miedon juhlaan Kurikkaan on saapunut muun muassa maastohiihtäjiä vuosikymmenten varrelta.

Paikalla on myös moninkertainen arvokisamitalisti, 95-vuotias Siiri "Äitee" Rantanen. Hän muistelee, ettei ole tainnut aiemmin Kurikassa käydäkään, mutta Juha Mieto on ollut vuosikymmenet hänen ystävänsä.

Patsasta paljastamassa oli myös hiihdon olympiamitalisti Hilkka Riihivuori.

Patsasjuhlassa puheita ja musiikkia

Patsasjuhlassa käyttävät puheenvuoron patsastoimikunnan puheenjohtaja, Kurikan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Maija Koskela ja kuvanveistäjä Pekka Jylhä. Kurikan Soittokunnan fanfaariryhmä dir.mus. Aatos Ilomäen johdolla esiintyy.

– Tämän päivän myötä Kurikka siirtyy maailmassa niiden kaupunkien joukkoon, joissa on patsas olympiavoittajasta, Koskela totesi patsasjuhlassa.

Juhlapuheen pitää patsashankkeen totetuttaneen kansalaisvaltuuskunnan puheenjohtaja Jorma Ollila.

Tilaisuuden juontaa Kalle Lassila, Ylen toimittajana paikalla on Päivi Rautanen.

