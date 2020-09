Nuori, joka ei saa aiheuttaa ongelmia? Perussuomalaiset käänsi selkänsä etnonationalisteille ja valitsi tilalle tubettaja Miko Bergbomin

Perussuomalaiset tekivät kevättalvella Suomen polittisessa historiassa harvinaisen tempun.

Puolue lemppasi nuorisojärjestönsä ja perusti tilalle uuden, kun nuorisosiiven äärioikeistolaiset ulostulot alkoivat haitata puoluejohdon suunnitelmia.

Viimeinen pisara oli, kun edellinen nuorisojärjestö kaatoi puoluejohdon vaatiman sääntömuutoksen, jolla nuoret olisi voitu panna kuriin.

Järjestön erottaminen oli raju ja näkyvä veto, mutta sen jälkeen on ollut hiljaista. Pari viikkoa sitten hiljaiselo päättyi, kun puolueen perustama uusi järjestö, Perussuomalainen nuoriso valitsi itselleen johtajiston.

Jos perussuomalaisten puheenjohtajajan Jussi Halla-ahon painajainen oli kuopatun nuorisosiiven entinen varapuheenjohtaja, fasistiksi julistautunut Toni Jalonen, niin nyt nuorisosiipeä johtaa eri oloinen mies: politiikasta tubettava Miko Bergbom.

Pitääkö hän nyt niin sanotun etnonationalismin ulkona perussuomalaisten nuorisosiivestä? Missä rajat tästä lähin kulkevat? Onko puoluenuorilla ja äärilinjan etnonationalisteilla eroa?

Kysymyksiä riittää, mutta perussuomalaisten uudella nuorisojohtajalla on moneen niistä sama vastaus.

Sebastian Tynkkysen bongaama mies

Sastamalalainen Bergbom, 24, liittyi perussuomalaisiin alle kaksi vuotta sitten, ja pääsi samantien kansanedustaja Sebastian Tynkkysen kampanjapäälliköksi eurovaaleissa. Bergbom kertoo, että Tynkkynen bongasi hänet nettiin ladatun videon perusteella.

Tynkkystä ja Bergbomia yhdistää, että molemmat suoltavat parin viikon välein nettiin videoita, joissa tuijottavat kameraa ja moittivat etenkin maahanmuuttoa. Myös Tynkkynen on johtanut perussuomalaisten nuorisojärjestöä.

Molemmat esiintyvät myös sananvapauden puolustajina, Tynkkynen oikeudenkäynneissään, jossa hänet tuomittiin viimeksi kesällä sakkoihin islamia ja terrorismia koskeneesta Facebook-kirjoituksesta. Tuomio on Tynkkyselle jo toinen.

Bergbom kiistää, että Tynkkynen olisi hänelle esikuva.

Mikä hän on sitten miehiään?

Sastamalalainen Bergbom tuntee Helsingistä parhaiten perussuomalaisten puoluetoimiston, joka on taustalla näkyvällä kadulla. Petteri Sopanen / Yle

Puolueen ydinsanomaa toistava nuori

Bergbom on toimitusjohtajana perheensä pienessä rakennusalan yrityksessä, mutta nyt hän avaa omalla avaimella perussuomalaisten puoluetoimiston oven Helsingin keskustassa.

Yrittäjien ongelmien sijaan Bergbomin saivat mukaan politiikkaan muut aiheet. Hänen mielestään suomalaista yhteiskuntaa uhkaa liian nopea humanitaarinen maahanmuutto ja se, että Euroopan unioni sitoo jäsenmaita yhä tiiviimmin yhteen.

Sananvapautta taas uhkaa hänen mielestään esimerkiksi se, että Päivi Räsästä (kd.) epäillään kiihottamista kansanryhmää vastaan. Bergbomin mielestä meneillään on opposition puheoikeuden rajoittaminen.

Tämän näkemyksen on kiistänyt esimerkiksi valtakunnansyyttäjä, jonka mukaan hyvin kärjekäskin arvostelu mistä tahansa yhteiskunnallisesta asiasta on täysin sallittua, mutta uhkaaminen, solvaaminen tai vähemmistöryhmien halventaminen ei.

Bergbom yllättää ja ei yllätä

Osalla perussuomalaisista tuntuu olevan kaksi erilaista persoonaa.

Sosiaalisessa mediassa viesti voi olla tyly ja äärimmäinen, kun se suunnataan omille ydinkannattajille. Suuren yleisön seuraamilla kanavilla sama poliitikko voi olla paljon maltillisempi.

Miko Bergbom saattaa puhua videoillaan maahanmuuttajanuorista esimerkiksi partalapsina, perussuomalaiseen kärjistettyyn tyyliin, mutta on keskellä Helsingin intiaanikesää rauhallisempi.

Bergbom sanoo, että turvapaikanhakijoita ja pakolaisia olisi mahdollista auttaa enemmän, jos maahanmuuton pelisäännöt laitettaisiin uusiksi. Hänen mukaansa muutos olisi sekä suomalaisen yhteiskunnan että pakolaisten etu.

Hän yllättää kertomalla, että olisi valmis nostamaan kehitysapua. Yleensä kehitysapu esiintyy perussuomalaisten puheissa lähinnä leikkauskohteena, mutta Bergbom olisi valmis ohjaamaan lisää rahaa esimerkiksi pakolaisleireille, jotta varsinkin lapset ja hädänalaiset voisivat kouluttautua paremmissa oloissa leireillä.

Onko uusi nuorisojohtaja poikkeus perusuomalaisten joukossa?

Ei sentään. Kehitysapua Bergbom olisi valmis nostamaan vain, jos humanitaarinen maahanmuutto lopettaisiin Suomeen kokonaan.

Se olisi ankara liike, sillä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeudet on määritelty kansainvälisissä sopimuksissa ja EU-säädöksissä. Sopimukset velvoittavat Suomea.

Bergbomin ja perussuomalaisten puoluejohdon nykyinen linjaus on, että pakolaisia pitäisi auttaa Suomeen tulon sijaan kriisialueilla.

– Uskon, että ajatteluni on aika lailla keskimäärin sama kuin monelle muullakin puolueen edustajalla tai jäsenellä, Bergbom vahvistaa.

Bergbomilla ei ollut kilpailijoita

Nuorisopoliitikot eivät yleensä pane näkyvyyttä julkisuudessa pahakseen, mutta perussuomalaisten uusi järjestö tuntui kokoontuvan pari viikko sitten sammutetuin lyhdyin.

Bergbomin puheenjohtajaksi valinneesta kokouksesta ei juuri tiedotettu etukäteen, eikä Bergbomilla ollut kilpakumppaneita. Oulussa pidetyssä kokouksessa kisa syntyi vain 1. ja 3. varapuheenjohtajan paikasta.

Onko perussuomalaisten nuorisojärjestöllä jatkuva uhka, että avoimesti etnonationalismista puhuvat yrittävät päästä siinä uudelleen asemiin?

– En näe uhkaa, kun keskitymme tekemään omaa politiikkaa, Bergbom kuittaa.

"Keskitymme tekemään omaa politiikkaa" on hänen vakiovastauksensa.

Puolue teki edellisestä nuorisojärjestöstään lopun fasismipuheiden ja avoimen etnonationalismin takia. Onko uuden puheenjohtajan tehtävä olla enää aiheuttamatta puolueelle ongelmia?

– Keskitymme tekemään perussuomalaista politiikkaa ja edistämään perussuomalaisen nuorison asioita, Bergbom vastaa jälleen.

Bergbomilla ja nuorisojärjestön pääsihteerillä on perussuomalaisten puoluetoimistolla huone, jota ei ole vielä ehditty siivota edellisen järjestön konkurssin jäljiltä. Petteri Sopanen / Yle

Ääriryhmä otti vanhan piirin sometilit haltuun

Bergbom ei halua kertoa, miten paljon uuteen nuorisojärjestöön on liittynyt jäseniä, mutta Ylen tietojen mukaan liikkeellelähtö on maltillinen.

Bergbomin mukaan tärkeintä on nyt käynnistää järjestön ohjelmatyö ja valmistella piirien uudelleen käynnistäminen.

Tilanne on kuitenkin se, että uusi järjestö ei välttämättä pysty laittaamaan piiritoimintaa pystyyn edellisen järjestön piirien pohjalle. Ainakin jos se haluaa pitää etäisyyttä avoimiin äärilinjan kannattajiin.

Esimerkiksi kuopatun Uudenmaan piirin sometilit on ottanut haltuunsa ääriryhmä, joka kertoo olevansa lähellä äärijärjestö Suomen Sisua.

Perussuomalaisten lakkautetussa nuorisojärjestössä käyttivät valtaa nuoret, joista osa puhuu avoimesti rodusta ja määrittelee suomalaisuutta ihonvärin sekä sukujuurien kautta.

Etnonationalisteiksi itseään kutsuvien ajatuksiin kuuluu, ettei maahanmuuttajasta voi tulla suomalaista.

Missä uuden nuorisojärjestön rajat kulkevat?

– Nuorisojärjestöllä ja puolueella on säännöt, joiden pohjalta edetään. Teemme perussuomalaista politiikkaa ja pyrimme pysymään siinä viitekehyksessä, Bergbom sanoo.

Oma kysymyksensä kuitenkin on, miten suuri ero etnonationalismin ja emopuolueen maahanmuuttovastaisuuden välillä on.

Esimerkiksi tutkija Tommi Kotonen on huomauttanut, että Halla-aho on halunnut suitsia "öyhötystä", joka on puolueen julkikuvan kannalta haitallista. Eri asia on, onko suurta asiallista eroa olemassa.

Bergbomin mukaan etnonationalisteilla ei ole mitään tekemistä perussuomalaisen ajatusmaailman ja arvojen kanssa.

Saako nuorisojärjestöstä potkut, jos määrittelee suomalaisuutta etnisyyden kautta tai julistautuu fasistiksi kuten aiempi varapuheenjohtaja Toni Jalonen?

– Tuollainen kallonmittailu ei kuulu nuorisojärjestön periaatteisiin ja on selvä, että se ei ole meidän politiikkaamme, vastaa Bergbom.

Bergbomin mukaan hänen oma ajattelunsa eroaa etnonationalisteista selkeimmin siinä, että hän suhtautuu jokaiseen ihmiseen yksilönä.

– Jos haluamme vaikuttaa nykyiseen Suomeen tulevien maahanmuuttajien määrään, se ei edellytä minkäänlaista ihmisten etnistä tarkastelua, eikä myöskään rotukysymyksiä tai kategorisointia ihmisen ihonväriin, sukupuoleen tai etnisyyteen liittyen.

Muiden puolueiden nuoret pitävät etäisyyttä

Perussuomalaisen nuorison tilanne on kummallinen. Puolueiden nuorisojärjestöt ovat usein radikaalimpia kuin emopuolueet, mikä on keino hakea näkyvyyttä. Usein se niiltä myös hyväksytään.

Maahanmuuttovastaiset perussuomalaiset ja sen muutamat äärijärjestöille flirttailevat kansanedustajat ovat kuitenkin niin jyrkkiä, että nuorten olisi ilmeisesti hankala mennä enää pidemmälle. Alkuvuonna nähtiin, mihin se johti: koko nuorisojärjestön lopettamiseen.

Bergbom ei halua sanoa, tuleeko myös Perussuomalainen nuoriso olemaan radikaalimpi kuin emopuolue.

– Meillä on tietyt perusarvot, joiden pohjalta tehdään politiikkaa, hän kuittaa jälleen.

Muiden puolueiden nuorisojärjestöt katkaisivat kevättalvella kaiken yhteistyön PS-nuorten kanssa. Vihreät nuoret ja Vasemmistonuoret ilmoittivat tällä viikolla, että ne kieltäytyvät yhteistyöstä myös uuden Perussuomalaisen nuorison kanssa.

Järjestöt vaativat Perussuomalaisilta nuorilta aitoa toimintaa ja politiikkaa rasismia, fasismia ja äärioikeistoa vastaan. Tosin ne lukevat koko perussuomalaisen puolueen sijoittuvan äärioikeistoon.

Kolme PS-nuorten aiempaa puheenjohtajaa eli Vesa-Matti Saarakkala, Simon Elo ja Sebastian Tynkkynen etenivät kansanedustajiksi. Etenkin Tynkkynen keräsi puolueessa näkyvyyttä olemalla piikki silloisen puheenjohtaja Timo Soinin lihassa.

Perussuomalaisten ote nuorisojärjestöstään tiukkeni vanhan järjestön kaatamisen jälkeen, sillä uuden nuorisojärjestön jäsenyys edellyttää myös puolueen jäsenyyttä, mutta Bergbomin mukaan nuoret eivät ole emopuolueen lieassa.

Mihin Bergbom tähtää politiikassa?

Kuulemma eteenpäin.

Jutusta voi keskustella maanantai-iltaan kello 23 saakka.

Lue lisää:

Perussuomalaiset perustaa uuden nuorisojärjestön – Halla-aho: "Emme halua tähän puolueeseen mitään rotuoppeja tai kallonmittausta"

Perussuomalaiset nuoret hakeutui konkurssiin – Puheenjohtaja: "Yhdistys pitää kokouksen, jossa se lakkauttaa itsensä"

PS-nuorissa puhdistus, fasistiksi julistautunut PS-nuori sai Halla-ahon näyttämään maltilliselta