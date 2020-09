Suomessa tuomitaan rahanpesun pikkutekijöitä – suuret jutut kaatuvat näytön puutteeseen

Poliisin mukaan Suomi ei houkuttele suuren luokan rahanpesua. Valtionsyyttäjä sanoo, että epäilyistä on hyvin vaikea hankkia riittävää näyttöä.

Suuret rahanpesuepäilyt nousivat taas julkisuuteen, kun kansainvälinen tietovuoto tuli julki 20. syyskuuta.

Aineisto koostui pankkien ilmoittamista epäilyttävistä tilisiirroista, yhteensä 1800 miljardin euron arvosta.

Vuodossa oli myös Suomea koskevia tietoja, kuten valtionyhtiö Terrafamea omistavasta Trafigura-yhtiöstä ja Nordea-pankista. Suomessa vuodon tietoja kertoi Ylen MOT-ohjelma.

Rahanpesutuomioiden valossa Suomi ei kuitenkaan näytä houkuttelevan suuren luokan rahanpesua, suurrikollisuudella hankitun rahan alkuperän häivyttäjiä.

Eikö Suomessa ole suurta rahanpesua vai eikö se päädy jostain syystä tuomiolle?

Valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta sanoo, että monet isot rahanpesuepäilyt jäävät esitutkintaportaaseen. Esa Fills / Yle

Rikollista rahaa siirtävät muulit jäävät helposti kiinni

Ylen A-studio kävi läpi lähes 300 rahanpesutuomiota vuosilta 2014–2019.

Niissä on kyse lähinnä vain tuhansien eurojen rahansiirroista, yhtä 100 miljoonan juttua lukuunottamatta.

Rahanpesusta Suomessa tuomitut ovat yleensä vastaanottaneet varkauksilla tai petoksilla hankittua rahaa, toimittaneet sen eteenpäin ja saaneet siitä palkkion. Heitä sanotaan muuleiksi.

Rahanpesijä joutuu Suomessa harvoin vankilaan. Tuomiot ovat yleensä sakkoja tai ehdollista vankeutta. Törkeästä rahanpesusta voi saada enintään kuusi vuotta vankeutta.

–Kai meillä tyypillinen rahanpesijä on yhä melko vaatimattoman esirikoksen tekijän lähipiiri, perhe, ystävät. Heidän jäljittämisensä on suhteellisen helppoa, rahanpesuun erikoistunut valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta sanoo.

Suomi ei tässä suhteessa poikkea muista pohjoismaista, keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen huomauttaa.

Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen sanoo, että rahanpesun torjunta toimii Suomessa hyvin. Esa Fills / Yle

Suomen suurin rahanpesujuttu johtaa Venäjälle

Asiasta ei ole tehty mitään selvitystä, mutta valtionsyyttäjä Sahavirta pitää todennäköisenä, että Suomessa jää isojakin rahanpesutapauksia syyttämättä ja tuomitsematta.

Sahavirran mukaan monet laajat kansainväliset rahanpesuepäilyt jäävät esitutkintaportaaseen, koska näyttöä ei kyetä hankkimaan riittävästi syytteen nostamiseksi.

–Jos rahanpesun tekee ammattimaisesti, sitä on äärimmäisen vaikea selvittää. Tästä on kyse kansainvälisesti. Tunnistamme rahanpesua edelleen huonommin kuin perinteisiä rikoksia, valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta sanoo.

Viime syksynä oikeudessa oli Suomen kaikkien aikojen suurin rahanpesujuttu. Siinä syytetyt vapautettiin käräjäoikeudessa näytön puutteen vuoksi. Juttua käsitellään nyt hovioikeudessa.

Iso juttu liittyi moottoritiehen, joka piti rakentaa Venäjän Karjalaan.

Pieni rakennusliike Suomessa sai lyhyessä ajassa 135 miljoonaa euroa Venäjältä, väitetysti moottoritien suunnittelusta. Rahoja epäiltiin rikoksella hankituiksi.

Ylen MOT-ohjelma kertoi 21. syyskuuta uusia tietoja siitä, mihin rahat on siirretty edelleen Suomesta.

Tapauksen tutkinta alkoi Danske Bankin kuusi vuotta sitten tekemästä rahanpesuilmoituksesta keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle.

Maksunvälittäjät ovat internetissä toimivia maksupalveluja, joiden välityksellä voi esimerkiksi maksaa verkkokaupan ostoksia. Joonas Haverinen / Yle

Poliisi: “Suomi ei houkuttele suurta rahanpesua”

Saman kokoluokan ilmoituksia kuin Karjalan moottoritien tapaus on tullut keskusrikospoliisille aiemmin vain pari kertaa, rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen kertoo.

–Se osoittaa, että järjestelmä toimii. Jos tätä (suurta rahanpesua) olisi laajamittaisesti, niin näitä tapauksia olisi enemmän, Christensen arvioi.

Viime vuonna suurin osa pankkien rahanpesuilmoituksista koski alle 50 000 euron rahansiirtoja. Yli 500 000 euron ilmoituksia oli vajaat 500, nelisen prosenttia ilmoituksista.

Ilmoituksia rahanpesuun mahdollisesti viittaavasta toiminnasta ovat velvollisia tekemään muun muassa pankit, maksunvälittäjät, virtuaalivaluutan välittäjät ja rahapeliyhtiöt.

Viime vuonna tehtiin reilut 66 000 ilmoitusta. Poliisin esitutkintaan niistä meni 600 tapausta.

Christensenin mukaan syy isojen juttujen vähäisyyteen on erityisesti se, että Suomi ei houkuttele suuren luokan rahanpesua.

Rahanpesun lainsäädäntö, torjunta ja tutkinta ovat tuoreen kansainvälisen arvion mukaan Suomessa hyvällä tasolla. Täällä on myös vähän korruptiota ja rahanpesupalveluita tarjoavaa liiketoimintaa, Christensen sanoo.

Joonas Haverinen / Yle

Valtionsyyttäjä: “Syy ei poliisissa”

Suurten rahanpesujuttujen vähäisyys ei johdu Suomen poliisin passiivisuudesta, valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta sanoo.

–Poliisi on käsitykseni mukaan hyvin aktiivinen ja valmis tutkimaan rahanpesuasioita, ja niitä tutkitaan paljon.

Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen sanoo, että rahanpesun tutkinta ei poikkea muun talousrikollisuuden tutkinnasta.

Tutkintaa kuitenkin vaikeuttaa usein se, että alkuperäinen rikos on tehty jo vuosia sitten ja sen peittelemiseksi on voitu rakentaa monta kerrosta.

–Erityisesti jos rahanpesun esirikos on tapahtunut ulkomailla, näytön hankkiminen on hidasta ja vaikeaa. Joistakin maista oikeusapua ei tahdo saada millään, Christensen sanoo.

Lisäksi rikosilmoituksia on tehty pieniä määriä lievemmistä teoista (tuottamuksellinen rahanpesu, rahanpesurikkomus ja rahanpesun yritys). Joonas Haverinen / Yle

Todistustaakka rahanpesusta epäillylle?

Näytön hankkimisen vaikeuden vuoksi poliisit ovat esittäneet, että todistustaakka siirrettäisiin rahanpesusjutuissa epäillylle. Hänen olisi todistettava, mistä varat ovat peräisin.

Tällainen käännetty todistustaakka on käytössä muun muassa Britanniassa.

Valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta ei pidä mahdollisena, että siitä säädettäisiin Suomessa.

–Se on niin vastoin meidän rikosoikeutemme perusolettamusta, syyttömyysolettamaa.

Syyttömyysolettaman mukaan syytetyn ei tarvitse todistaa syyttömyyttään välttyäkseen rangaistukselta.

Sahavirran mukaan mitään muuta ratkaisua ei ole kuin selvittää entistä tehokkaammin, mihin alkuperäisellä rikoksella hankittu raha on mennyt eli kuka on rahanpesijä. Kansainvälinen yhteistyö on tässä avainasemassa.