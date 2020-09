Norja rajoittaa matkustamista osasta Suomea, vaikka asiantuntijan mukaan ihmisten valvominen on todellisuudessa mahdotonta

Norja on päättänyt laittaa yksittäisistä Suomen maakunnista tulevia ihmisiä karanteeniin. Nyt liikennettä rajoitetaan Etelä-Savosta, sitä ennen Kainuusta (siirryt toiseen palveluun) (Kainuun Sanomat).

Alueen koronatilanteen takia Norja vaatii sieltä tulevia aloittamaan oleskelunsa maassa kymmenen päivän karanteenilla.

Norja on jakanut maat ja yksittäiset alueet keltaisiin ja punaisiin koronatilanteen mukaan. Punaisilla alueilla tartuntoja on havaittu 20 sataatuhatta asukasta kohden. Sen alle pääsevät alueet ovat keltaisia.

Norjan maahanmuuttovirastom lehdistöneuvoja Vibeke Schjem kertoo Ylelle sähköpostitse, että kaikki, jotka tulevat Norjaan ulkomailta, ovat ensin karanteenissa, lukuun ottamatta keltaisilta alueilta tulevia. Suomesta punaisena on vain Etelä-Savo.

– Jos sinut on asetettu karanteeniin, sinun on dokumentoitava, että oleskelet pysyvässä osoitteessa, joka soveltuu karanteenin suorittamiseen. Tämä voi esimerkiksi olla kirjallinen vahvistus henkilöltä, jonka luona aiot yöpyä.

Henkilöt, jotka eivät pysty dokumentoimaan karanteenin aikaista osoitetta voidaan karkottaa Norjasta.

Pian suomalaiset eivät kuitenkaan voi vapaasti matkustaa Norjaan, koska Suomi on palauttamassa karanteenisuositusta ensi maanantaista lähtien.

Kysyimme rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvaselta, voiko Norja asettaa matkustusrajoituksia vain osaan Suomesta.

Voiko maa laittaa yksittäiseltä alueelta tulevia ihmisiä karanteeniin?

– Tähän saakka rajoitukset ovat olleet maakohtaisia, valtioiden asettamat kuin myös EU:n komission suosituksessa. Kukin valtio voi toki antaa omille kansalaisilleen suosituksen välttää vaikkapa Kainuuseen tai Lappiin matkustamista. Toisen maan kansalaisille tällaisia suosituksia ei voi tehokkaasti antaa. Lähtökohtana on liikkumisvapaus, etenkin EU:n sisällä.

Miten tällaisissa tilanteissa voidaan selvittää, mistä päin matkustaja on tulossa?

– Selvittäminen on mahdotonta. Passit ovat maakohtaisia, meillä ei ole maansisäistä passijärjestelmää. Ihminen voi sitä paitsi asua useassa paikassa tai on mahdollista, että hän on esimerkiksi vain vieraillut Kainuussa. Maakohtainen rajoitus on selkeä, mutta tiettyä aluetta koskeva täysin epämääräinen ja siksi ei hyväksyttävä.

Onko tällaisen rajoituksen valvominen realistista?

– Ei ole. Ihminen voi kertoa rajaviranomaiselle liikkeistään mitä haluaa ja kertomuksen todenperäisyyden selvittäminen on aivan mahdotonta, etenkin rajavalvonnassa, jossa tällaiset asiat pitäisi pysytä selvittämään nopeasti. Väärän tiedon antaminen viranomaiselle on rangaistavaa, mutta käytännössä valvonta on mahdotonta.

Kuinka yleisiä tällaiset rajoitukset ovat?

– Tällaisesta rajoituksesta en ole aiemmin kuullut. Meillä eristettiin Uusimaa vähäksi aikaa valmiuslain perusteella, mikä oli ainutkertaista. Ulkomaillakin on ollut vastaavia alueellisia liikkumisrajoituksia koronan takia. Ne ovat poikkeuksellisia, sota-aikojen ulkopuolella en ole havainnut vastaavaa käytetyn.

